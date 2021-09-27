Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Россия в ближайшие три года выделит «ЛДНР» более 900 миллиардов рублей (около 12 млрд долларов — ред.). Об этом со ссылкой на утвержденную правительством РФ Программу ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы сообщает Донбасс.Реалии 26 сентября, пишет Скептик.
По данным РФ, на территории ОРДЛО проживает около 2,9 миллиона человек. 38% из них — пенсионеры. Средняя зарплата — 15 тысяч рублей, на 20 тысяч меньше, чем в соседней Ростовской области. Кремль планирует через три года, в 2024-м, вывести уровень доходов в ОРДЛО к показателям Ростовской области 2019 года. При этом военная составляющая содержания сепаратистов финансируется отдельно.
Ukrainian написав:Россия в ближайшие три года выделит «ЛДНР» более 900 миллиардов рублей (около 12 млрд долларов — ред.). Об этом со ссылкой на утвержденную правительством РФ Программу ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы сообщает Донбасс.Реалии 26 сентября, пишет Скептик.
По данным РФ, на территории ОРДЛО проживает около 2,9 миллиона человек. 38% из них — пенсионеры. Средняя зарплата — 15 тысяч рублей, на 20 тысяч меньше, чем в соседней Ростовской области. Кремль планирует через три года, в 2024-м, вывести уровень доходов в ОРДЛО к показателям Ростовской области 2019 года. При этом военная составляющая содержания сепаратистов финансируется отдельно.
А Украина так же не будет платить пенсии своим гражданам, и закодирует своё Т2 Таґ пабідім!
даже если это и "чисто пост совкова традиция" - то это не самая плохая традиция. Но мысль понял - нужно декомунизироваться. Так давайте уже тогда до конца пойдем - разрушим все, что осталось от построенного в совке, все мосты, коммуникации, в один миг разнесем хрущевки и сталинки. Чтоб уже ну вообще ничего совкового не осталось.
п.с. ну и думается, если Усик был бы "правильной" полит.ориентации и прихожанином "правильной" церкви - поздравление от Петра пятого было бы в числе первых в первые же минуты. Так думается почему-то.
Необходимо вытащить значительное количество граждан России из бедности, а также повысить уровень здравоохранения и образования, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с главами партий, прошедших в Госдуму.
«У нас всех при этом много общих вызовов, общих задач – нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей», – цитирует Путина РИА «Новости».
Зобов’язати органи державної влади та органи місцевого самоуправління на усіх інформаційних матеріалах про використання бюджетних коштів в обов’язковому порядку вказувати фразу "за кошти платників податків" відповідно до контексту. Розмір даного напису повинен бути не менше 25% площі інформаційного матеріалу. https://petition.president.gov.ua/petition/123558
unicdima Пианисты даже вояк на 3 месяца ниже плинтуса загнали. То, о чём высказывались вчера "из первых уст" - пропаганда РФ "не потянет" ... - Словно углекопов. "кому-то на жисть в Киеве не хватает" "Или харчеваться у Тищенко."
Ну как сказать. Приятель уволился 2 месяца назад. Выходное пособие отдали в пятницу, 3 дня назад. Не было денег. В прошлом году давали своевременно. Лётчики уходят пачками, так как зарплата 3 года без изменений. И не обещают ничего.