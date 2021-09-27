Примітивна маніпуляція
1 Сталінки/хрущовки , мости, дороги, заводи, поля... будував не совок...будували люди
2 Совок будував ідеологію ...яка виявилась шкідливою і привела до розвалу цілої Держави...з усіма наслідками для людей які в цій Державі жили..
ПС
Це пересікається і заявками пуйла що Совок подарував Україні.....
Совок не подарував...мешканці України ( яка на той момент була в совку) створили умови по якій совок переміг у війні...а раз ми воювали- так нам треба платити ...і нам заплатили - нашими колишніми землями , при чому відібрали при формуванні совка найласі шматочки а-ля Кубань...