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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7469747074717472
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:17

  Alex2007 написав:разрушим все, что осталось от построенного в совке, все мосты, коммуникации, в один миг разнесем хрущевки и сталинки. Чтоб уже ну вообще ничего совкового не осталось.
Примітивна маніпуляція
1 Сталінки/хрущовки , мости, дороги, заводи, поля... будував не совок...будували люди
2 Совок будував ідеологію ...яка виявилась шкідливою і привела до розвалу цілої Держави...з усіма наслідками для людей які в цій Державі жили..

ПС
Це пересікається і заявками пуйла що Совок подарував Україні.....
Совок не подарував...мешканці України ( яка на той момент була в совку) створили умови по якій совок переміг у війні...а раз ми воювали- так нам треба платити ...і нам заплатили - нашими колишніми землями , при чому відібрали при формуванні совка найласі шматочки а-ля Кубань...
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  #<1 ... 7469747074717472
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