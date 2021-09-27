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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7469747074717472
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:17

  Alex2007 написав:разрушим все, что осталось от построенного в совке, все мосты, коммуникации, в один миг разнесем хрущевки и сталинки. Чтоб уже ну вообще ничего совкового не осталось.
Примітивна маніпуляція
1 Сталінки/хрущовки , мости, дороги, заводи, поля... будував не совок...будували люди
2 Совок будував ідеологію ...яка виявилась шкідливою і привела до розвалу цілої Держави...з усіма наслідками для людей які в цій Державі жили..

ПС
Це пересікається і заявками пуйла що Совок подарував Україні.....
Совок не подарував...мешканці України ( яка на той момент була в совку) створили умови по якій совок переміг у війні...а раз ми воювали- так нам треба платити ...і нам заплатили - нашими колишніми землями , при чому відібрали при формуванні совка найласі шматочки а-ля Кубань...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:42

Хоть персонаж и "скользкий", но сказал вроде "по фактам":
давайте не будем путать жесткую дипломатию с пользой для своих национальных интересов

и ебанариум, который мы наблюдаем с дипломатией украинской

переругаться со всеми соседями, терять рынки и возможности, инвестиции и существующие контракты

но с голой жопой уверять народ, шо так надо

бо це ціна незалежності

дожились, шо уже заявления Беларуси несут угрозу безопасности

мелкая Эстония рассказывает нам о десятке световых лет до вступления в ЕС

а какая-то Венгрия в силах заблокировать целый путь Украины в нату

да, все они козлы, а ми найрозумніші

"Венгрия вызывает посла Украины из-за критики сделки Будапешта с "Газпромом", - глава МИД Сийярто"


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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:55

  Hotab написав:
  unicdima написав:Пурга

Ну как сказать.
Приятель уволился 2 месяца назад. Выходное пособие отдали в пятницу, 3 дня назад. Не было денег. В прошлом году давали своевременно.
Лётчики уходят пачками, так как зарплата 3 года без изменений. И не обещают ничего.

Проблема не "летунах".
Проблема в "Пианистах".
И том, что они сотворили.
Почему-то Вы брали меня в штыки, когда объяснял, что "Донбасс" Воры разгоняют на всю Украину.
- Теперь пришло понимание полной...?
При чём за последние пару недель, посмотрел, что на Юге Украины, в Центре, Востоке - это только о том, с чем пересёкся лично - уже не просто полная безнадёга, а полная и Большая-большая Ж... без перспективы восстановления.

С пляшущими по ящику "Пианистами", выгребающими в это время, с Украины - последнее.
Режисёр этого лицедейства один - Московия а исполнители "наши Вши и Гниды" нескоплённые.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:17

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обрушился резкой критикой на Украину за реакцию на подписание контракта с Газпромом.

Он заявил, что считает такое поведение "нарушением суверенитета и интересов нацбезопасности Венгрии".

"Мы считаем серьезным нарушением нашего суверенитета и интересов национальной безопасности, что они хотят предотвратить безопасное газоснабжение в нашей стране, отопление домов венгров и управление отраслью.

Этот шаг недружелюбен после всей поддержки (дыхательные аппараты, медицинская техника, военная забота, оздоровление детей, финансирование инвестиций), которую Украина получила от нас до сих пор", - сказал Сийярто.
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