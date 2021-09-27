Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Alex2007 написав:разрушим все, что осталось от построенного в совке, все мосты, коммуникации, в один миг разнесем хрущевки и сталинки. Чтоб уже ну вообще ничего совкового не осталось.
Примітивна маніпуляція 1 Сталінки/хрущовки , мости, дороги, заводи, поля... будував не совок...будували люди 2 Совок будував ідеологію ...яка виявилась шкідливою і привела до розвалу цілої Держави...з усіма наслідками для людей які в цій Державі жили..
ПС Це пересікається і заявками пуйла що Совок подарував Україні..... Совок не подарував...мешканці України ( яка на той момент була в совку) створили умови по якій совок переміг у війні...а раз ми воювали- так нам треба платити ...і нам заплатили - нашими колишніми землями , при чому відібрали при формуванні совка найласі шматочки а-ля Кубань...
Ну как сказать. Приятель уволился 2 месяца назад. Выходное пособие отдали в пятницу, 3 дня назад. Не было денег. В прошлом году давали своевременно. Лётчики уходят пачками, так как зарплата 3 года без изменений. И не обещают ничего.
Проблема не "летунах". Проблема в "Пианистах". И том, что они сотворили. Почему-то Вы брали меня в штыки, когда объяснял, что "Донбасс" Воры разгоняют на всю Украину. - Теперь пришло понимание полной...? При чём за последние пару недель, посмотрел, что на Юге Украины, в Центре, Востоке - это только о том, с чем пересёкся лично - уже не просто полная безнадёга, а полная и Большая-большая Ж... без перспективы восстановления.
С пляшущими по ящику "Пианистами", выгребающими в это время, с Украины - последнее. Режисёр этого лицедейства один - Московия а исполнители "наши Вши и Гниды" нескоплённые.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обрушился резкой критикой на Украину за реакцию на подписание контракта с Газпромом.
Он заявил, что считает такое поведение "нарушением суверенитета и интересов нацбезопасности Венгрии".
"Мы считаем серьезным нарушением нашего суверенитета и интересов национальной безопасности, что они хотят предотвратить безопасное газоснабжение в нашей стране, отопление домов венгров и управление отраслью.
Этот шаг недружелюбен после всей поддержки (дыхательные аппараты, медицинская техника, военная забота, оздоровление детей, финансирование инвестиций), которую Украина получила от нас до сих пор", - сказал Сийярто.