Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7469747074717472 Додано: Вів 28 вер, 2021 09:17 Alex2007 написав: разрушим все, что осталось от построенного в совке, все мосты, коммуникации, в один миг разнесем хрущевки и сталинки. Чтоб уже ну вообще ничего совкового не осталось. разрушим все, что осталось от построенного в совке, все мосты, коммуникации, в один миг разнесем хрущевки и сталинки. Чтоб уже ну вообще ничего совкового не осталось. Примітивна маніпуляція

1 Сталінки/хрущовки , мости, дороги, заводи, поля... будував не совок...будували люди

2 Совок будував ідеологію ...яка виявилась шкідливою і привела до розвалу цілої Держави...з усіма наслідками для людей які в цій Державі жили..



ПС

Це пересікається і заявками пуйла що Совок подарував Україні.....

Совок не подарував...мешканці України ( яка на той момент була в совку) створили умови по якій совок переміг у війні...а раз ми воювали- так нам треба платити ...і нам заплатили - нашими колишніми землями , при чому відібрали при формуванні совка найласі шматочки а-ля Кубань... Примітивна маніпуляція1 Сталінки/хрущовки , мости, дороги, заводи, поля... будував не совок...будували люди2 Совок будував ідеологію ...яка виявилась шкідливою і привела до розвалу цілої Держави...з усіма наслідками для людей які в цій Державі жили..ПСЦе пересікається і заявками пуйла що Совок подарував Україні.....Совок не подарував...мешканці України ( яка на той момент була в совку) створили умови по якій совок переміг у війні...а раз ми воювали- так нам треба платити ...і нам заплатили - нашими колишніми землями , при чому відібрали при формуванні совка найласі шматочки а-ля Кубань... budivelnik

Повідомлень: 25055 З нами з: 15.01.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 2736 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 14:42

давайте не будем путать жесткую дипломатию с пользой для своих национальных интересов



и ебанариум, который мы наблюдаем с дипломатией украинской



переругаться со всеми соседями, терять рынки и возможности, инвестиции и существующие контракты



но с голой жопой уверять народ, шо так надо



бо це ціна незалежності



дожились, шо уже заявления Беларуси несут угрозу безопасности



мелкая Эстония рассказывает нам о десятке световых лет до вступления в ЕС



а какая-то Венгрия в силах заблокировать целый путь Украины в нату



да, все они козлы, а ми найрозумніші



"Венгрия вызывает посла Украины из-за критики сделки Будапешта с "Газпромом", - глава МИД Сийярто"





https://t.me/maksnazar/7493 Хоть персонаж и "скользкий", но сказал вроде "по фактам": Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15338 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8455 раз. Подякували: 4081 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 14:55 Hotab написав: unicdima написав: Пурга Пурга

Ну как сказать.

Приятель уволился 2 месяца назад. Выходное пособие отдали в пятницу, 3 дня назад. Не было денег. В прошлом году давали своевременно.

Лётчики уходят пачками, так как зарплата 3 года без изменений. И не обещают ничего. Ну как сказать.Приятель уволился 2 месяца назад. Выходное пособие отдали в пятницу, 3 дня назад. Не было денег. В прошлом году давали своевременно.Лётчики уходят пачками, так как зарплата 3 года без изменений. И не обещают ничего.

Проблема не "летунах".

Проблема в "Пианистах".

И том, что они сотворили.

Почему-то Вы брали меня в штыки, когда объяснял, что "Донбасс" Воры разгоняют на всю Украину.

- Теперь пришло понимание полной...?

При чём за последние пару недель, посмотрел, что на Юге Украины, в Центре, Востоке - это только о том, с чем пересёкся лично - уже не просто полная безнадёга, а полная и Большая-большая Ж... без перспективы восстановления.



С пляшущими по ящику "Пианистами", выгребающими в это время, с Украины - последнее.

Режисёр этого лицедейства один - Московия а исполнители "наши Вши и Гниды" нескоплённые. Проблема не "летунах".Проблема в "Пианистах".И том, что они сотворили.Почему-то Вы брали меня в штыки, когда объяснял, что "Донбасс" Воры разгоняют на всю Украину.- Теперь пришло понимание полной...?При чём за последние пару недель, посмотрел, что на Юге Украины, в Центре, Востоке - это только о том, с чем пересёкся лично - уже не просто полная безнадёга, а полная и Большая-большая Ж... без перспективы восстановления.С пляшущими по ящику "Пианистами", выгребающими в это время, с Украины - последнее.Режисёр этого лицедейства один - Московия а исполнители "наши Вши и Гниды" нескоплённые. Kudrjavuy

Повідомлень: 8870 З нами з: 20.09.12 Подякував: 715 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 15:17 Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обрушился резкой критикой на Украину за реакцию на подписание контракта с Газпромом.



Он заявил, что считает такое поведение "нарушением суверенитета и интересов нацбезопасности Венгрии".



"Мы считаем серьезным нарушением нашего суверенитета и интересов национальной безопасности, что они хотят предотвратить безопасное газоснабжение в нашей стране, отопление домов венгров и управление отраслью.



Этот шаг недружелюбен после всей поддержки (дыхательные аппараты, медицинская техника, военная забота, оздоровление детей, финансирование инвестиций), которую Украина получила от нас до сих пор", - сказал Сийярто. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15338 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8455 раз. Подякували: 4081 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 15:22 https://www.illiberalism.org/far-right-group-made-its-home-in-ukraines-major-western-military-training-hub/

Институт Джорджа Вашингтона в США опубликовал доклад, в котором говорится, что украинская Национальная академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, которую поддерживает Госдеп США, "стала домом" для ультраправой организации Centuria.



Авторы доклада обращают внимание на то, что члены экстремисткой организации, являясь курсантами академии Сагайдачного, получают доступ к западным военным учебным заведениям. Например, один из курсантов пошел курс подготовки офицеров в Королевской военной академии Сандхерст в Великобритании. Более того, они используют свою близость к западным прогрмамам как аргумент в вербовке новых адептов:



"По крайней мере, с 2019 года Centuria объявила о нескольких мобилизациях, призывая идеологически настроенных членов ВСУ добиваться перевода в определенные подразделения, где служат члены группы. Чтобы привлечь новых членов, группа продолжает рекламировать свою предполагаемую роль в ВСУ и доступ к западным программам обучения, вооруженным силам и обмену", - говорится в резюме доклада.



В докладе говорится, что американские законодатели неоднократно призывали Госдеп объявить Азов иностранной террористической организацией, но "эта крайне правая организация остается интегрированной в правительство Украины через "Азовский полк", - пишут авторы доклада.

Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15338 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8455 раз. Подякували: 4081 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 16:39 Вкладчик1234 , пора уже заносить распятого мальчика. В трусиках, с гвоздями в суставах. Hotab

Повідомлень: 4838 З нами з: 15.02.09 Подякував: 241 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 16:45 Hotab написав: Ну как сказать.

Приятель уволился 2 месяца назад. Выходное пособие отдали в пятницу, 3 дня назад. Не было денег. В прошлом году давали своевременно.

Лётчики уходят пачками, так как зарплата 3 года без изменений. И не обещают ничего. Ну как сказать.Приятель уволился 2 месяца назад. Выходное пособие отдали в пятницу, 3 дня назад. Не было денег. В прошлом году давали своевременно.Лётчики уходят пачками, так как зарплата 3 года без изменений. И не обещают ничего.

С дополнительными выплатами проблемы были всегда, свинарчуки же заявляют про невыплату зарплаты. С дополнительными выплатами проблемы были всегда, свинарчуки же заявляют про невыплату зарплаты. unicdima

Повідомлень: 1894 З нами з: 10.06.19 Подякував: 79 раз. Подякували: 142 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 17:14 Hotab написав: Вкладчик1234 , пора уже заносить распятого мальчика. В трусиках, с гвоздями в суставах. , пора уже заносить распятого мальчика. В трусиках, с гвоздями в суставах.

Нынче в моде - девочки с монтажной пеной и гранатой в женском месте Нынче в моде - девочки с монтажной пеной и гранатой в женском месте pesikot

Повідомлень: 6112 З нами з: 31.08.09 Подякував: 431 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 17:16 unicdima написав: Hotab написав: Ну как сказать.

Приятель уволился 2 месяца назад. Выходное пособие отдали в пятницу, 3 дня назад. Не было денег. В прошлом году давали своевременно.

Лётчики уходят пачками, так как зарплата 3 года без изменений. И не обещают ничего. Ну как сказать.Приятель уволился 2 месяца назад. Выходное пособие отдали в пятницу, 3 дня назад. Не было денег. В прошлом году давали своевременно.Лётчики уходят пачками, так как зарплата 3 года без изменений. И не обещают ничего.

С дополнительными выплатами проблемы были всегда, свинарчуки же заявляют про невыплату зарплаты. С дополнительными выплатами проблемы были всегда, свинарчуки же заявляют про невыплату зарплаты.

Ну да, дополнительные выплаты выплатить позже и не выплачивать вообще - для зелебобиков "какая разница"



А про зарплату ты уже сам придумал Ну да, дополнительные выплаты выплатить позже и не выплачивать вообще - для зелебобиков "какая разница"А про зарплату ты уже сам придумал pesikot

Повідомлень: 6112 З нами з: 31.08.09 Подякував: 431 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 18:17

Да-да, с вашими глазами все в порядке! Американские и российские солдаты — вместе воевать против террористов!



У меня лишь один вопрос: а почему со Средней Азии решили начать?

https://www.wsj.com/articles/u-s-asked-russia-about-offer-of-bases-to-monitor-afghan-terror-threat-11632767164 Американские военные ведут переговоры с российскими коллегами о размещении военных на российских военных базах для совместной борьбы с терроризмом.Да-да, с вашими глазами все в порядке! Американские и российские солдаты — вместе воевать против террористов!У меня лишь один вопрос: а почему со Средней Азии решили начать? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15338 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8455 раз. Подякували: 4081 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 7469747074717472 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Ірина_, Модератор