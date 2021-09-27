Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Alex2007 написав:разрушим все, что осталось от построенного в совке, все мосты, коммуникации, в один миг разнесем хрущевки и сталинки. Чтоб уже ну вообще ничего совкового не осталось.
Примітивна маніпуляція 1 Сталінки/хрущовки , мости, дороги, заводи, поля... будував не совок...будували люди 2 Совок будував ідеологію ...яка виявилась шкідливою і привела до розвалу цілої Держави...з усіма наслідками для людей які в цій Державі жили..
ПС Це пересікається і заявками пуйла що Совок подарував Україні..... Совок не подарував...мешканці України ( яка на той момент була в совку) створили умови по якій совок переміг у війні...а раз ми воювали- так нам треба платити ...і нам заплатили - нашими колишніми землями , при чому відібрали при формуванні совка найласі шматочки а-ля Кубань...
Ну как сказать. Приятель уволился 2 месяца назад. Выходное пособие отдали в пятницу, 3 дня назад. Не было денег. В прошлом году давали своевременно. Лётчики уходят пачками, так как зарплата 3 года без изменений. И не обещают ничего.
Проблема не "летунах". Проблема в "Пианистах". И том, что они сотворили. Почему-то Вы брали меня в штыки, когда объяснял, что "Донбасс" Воры разгоняют на всю Украину. - Теперь пришло понимание полной...? При чём за последние пару недель, посмотрел, что на Юге Украины, в Центре, Востоке - это только о том, с чем пересёкся лично - уже не просто полная безнадёга, а полная и Большая-большая Ж... без перспективы восстановления.
С пляшущими по ящику "Пианистами", выгребающими в это время, с Украины - последнее. Режисёр этого лицедейства один - Московия а исполнители "наши Вши и Гниды" нескоплённые.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обрушился резкой критикой на Украину за реакцию на подписание контракта с Газпромом.
Он заявил, что считает такое поведение "нарушением суверенитета и интересов нацбезопасности Венгрии".
"Мы считаем серьезным нарушением нашего суверенитета и интересов национальной безопасности, что они хотят предотвратить безопасное газоснабжение в нашей стране, отопление домов венгров и управление отраслью.
Этот шаг недружелюбен после всей поддержки (дыхательные аппараты, медицинская техника, военная забота, оздоровление детей, финансирование инвестиций), которую Украина получила от нас до сих пор", - сказал Сийярто.
Институт Джорджа Вашингтона в США опубликовал доклад, в котором говорится, что украинская Национальная академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, которую поддерживает Госдеп США, "стала домом" для ультраправой организации Centuria.
Авторы доклада обращают внимание на то, что члены экстремисткой организации, являясь курсантами академии Сагайдачного, получают доступ к западным военным учебным заведениям. Например, один из курсантов пошел курс подготовки офицеров в Королевской военной академии Сандхерст в Великобритании. Более того, они используют свою близость к западным прогрмамам как аргумент в вербовке новых адептов:
"По крайней мере, с 2019 года Centuria объявила о нескольких мобилизациях, призывая идеологически настроенных членов ВСУ добиваться перевода в определенные подразделения, где служат члены группы. Чтобы привлечь новых членов, группа продолжает рекламировать свою предполагаемую роль в ВСУ и доступ к западным программам обучения, вооруженным силам и обмену", - говорится в резюме доклада.
В докладе говорится, что американские законодатели неоднократно призывали Госдеп объявить Азов иностранной террористической организацией, но "эта крайне правая организация остается интегрированной в правительство Украины через "Азовский полк", - пишут авторы доклада.
Hotab написав:Ну как сказать. Приятель уволился 2 месяца назад. Выходное пособие отдали в пятницу, 3 дня назад. Не было денег. В прошлом году давали своевременно. Лётчики уходят пачками, так как зарплата 3 года без изменений. И не обещают ничего.
С дополнительными выплатами проблемы были всегда, свинарчуки же заявляют про невыплату зарплаты.
Hotab написав:Ну как сказать. Приятель уволился 2 месяца назад. Выходное пособие отдали в пятницу, 3 дня назад. Не было денег. В прошлом году давали своевременно. Лётчики уходят пачками, так как зарплата 3 года без изменений. И не обещают ничего.
С дополнительными выплатами проблемы были всегда, свинарчуки же заявляют про невыплату зарплаты.
Ну да, дополнительные выплаты выплатить позже и не выплачивать вообще - для зелебобиков "какая разница"
Американские военные ведут переговоры с российскими коллегами о размещении военных на российских военных базах для совместной борьбы с терроризмом. Да-да, с вашими глазами все в порядке! Американские и российские солдаты — вместе воевать против террористов!