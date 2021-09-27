Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Американские военные ведут переговоры с российскими коллегами о размещении военных на российских военных базах для совместной борьбы с терроризмом. Да-да, с вашими глазами все в порядке! Американские и российские солдаты — вместе воевать против террористов!
По словам официальных лиц США, высший военный офицер Пентагона обсудил со своим российским коллегой очевидное предложение президента России Владимира Путина использовать его военные базы в Центральной Азии для реагирования на любые возникающие террористические угрозы в Афганистане
Ты, как всегда трындишь "Ведут переговоры" и обсудили какое-то предложения - это абсолютно разные понятия Но Вкладчик1234 всегда тащит сюда фейки российской пропаганды
Но unicdima не противостоит этой российской пропаганде - как он тут рассказывал, какой он "борец" с российской пропагандой.