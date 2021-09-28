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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7470747174727473
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:36

  Вкладчик1234 написав:Американские военные ведут переговоры с российскими коллегами о размещении военных на российских военных базах для совместной борьбы с терроризмом.
Да-да, с вашими глазами все в порядке! Американские и российские солдаты — вместе воевать против террористов!

У меня лишь один вопрос: а почему со Средней Азии решили начать?
https://www.wsj.com/articles/u-s-asked-russia-about-offer-of-bases-to-monitor-afghan-terror-threat-11632767164

По словам официальных лиц США, высший военный офицер Пентагона обсудил со своим российским коллегой очевидное предложение президента России Владимира Путина использовать его военные базы в Центральной Азии для реагирования на любые возникающие террористические угрозы в Афганистане

Ты, как всегда трындишь
"Ведут переговоры" и обсудили какое-то предложения - это абсолютно разные понятия
Но Вкладчик1234 всегда тащит сюда фейки российской пропаганды

Но unicdima не противостоит этой российской пропаганде - как он тут рассказывал, какой он "борец" с российской пропагандой.

unicdima некогда, он дороги в Киеве "ремонтирует" :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 23:34

  Hotab написав:Вкладчик1234 , пора уже заносить распятого мальчика. В трусиках, с гвоздями в суставах.

Странный комментарий. Ухудшение отношений с Венгрией это выдумки российской пропаганды? Или неудовлетворение многих на Западе по-поводу сращивания наших госструктур с ультраправыми организациями - какой-то секрет?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 23:57

  Tegularius написав:
  Hotab написав:Вкладчик1234 , пора уже заносить распятого мальчика. В трусиках, с гвоздями в суставах.

Странный комментарий. Ухудшение отношений с Венгрией это выдумки российской пропаганды? Или неудовлетворение многих на Западе по-поводу сращивания наших госструктур с ультраправыми организациями - какой-то секрет?

Але чомусь акцентують на цих твердженнях саме російські ЗМІ
Просто співпадіння :lol:
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