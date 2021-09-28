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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 28 вер, 2021 19:36
По словам официальных лиц США, высший военный офицер Пентагона обсудил со своим российским коллегой очевидное предложение президента России Владимира Путина использовать его военные базы в Центральной Азии для реагирования на любые возникающие террористические угрозы в Афганистане
Ты, как всегда трындишь
"Ведут переговоры" и обсудили какое-то предложения - это абсолютно разные понятия
Но Вкладчик1234
всегда тащит сюда фейки российской пропаганды
Но unicdima
не противостоит этой российской пропаганде - как он тут рассказывал, какой он "борец" с российской пропагандой.unicdima
некогда, он дороги в Киеве "ремонтирует"
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Додано: Вів 28 вер, 2021 23:34
Hotab написав:Вкладчик1234
, пора уже заносить распятого мальчика. В трусиках, с гвоздями в суставах.
Странный комментарий. Ухудшение отношений с Венгрией это выдумки российской пропаганды? Или неудовлетворение многих на Западе по-поводу сращивания наших госструктур с ультраправыми организациями - какой-то секрет?
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Tegularius
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Додано: Вів 28 вер, 2021 23:57
Tegularius написав: Hotab написав:Вкладчик1234
, пора уже заносить распятого мальчика. В трусиках, с гвоздями в суставах.
Странный комментарий. Ухудшение отношений с Венгрией это выдумки российской пропаганды? Или неудовлетворение многих на Западе по-поводу сращивания наших госструктур с ультраправыми организациями - какой-то секрет?
Але чомусь акцентують на цих твердженнях саме російські ЗМІ
Просто співпадіння
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