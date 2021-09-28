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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7470747174727473 Додано: Вів 28 вер, 2021 19:36 Вкладчик1234 написав: Американские военные ведут переговоры с российскими коллегами о размещении военных на российских военных базах для совместной борьбы с терроризмом.

Да-да, с вашими глазами все в порядке! Американские и российские солдаты — вместе воевать против террористов!



У меня лишь один вопрос: а почему со Средней Азии решили начать?

https://www.wsj.com/articles/u-s-asked-russia-about-offer-of-bases-to-monitor-afghan-terror-threat-11632767164 Американские военные ведут переговоры с российскими коллегами о размещении военных на российских военных базах для совместной борьбы с терроризмом.Да-да, с вашими глазами все в порядке! Американские и российские солдаты — вместе воевать против террористов!У меня лишь один вопрос: а почему со Средней Азии решили начать?

По словам официальных лиц США, высший военный офицер Пентагона обсудил со своим российским коллегой очевидное предложение президента России Владимира Путина использовать его военные базы в Центральной Азии для реагирования на любые возникающие террористические угрозы в Афганистане

Ты, как всегда трындишь

"Ведут переговоры" и обсудили какое-то предложения - это абсолютно разные понятия

Но Вкладчик1234 всегда тащит сюда фейки российской пропаганды



Но unicdima не противостоит этой российской пропаганде - как он тут рассказывал, какой он "борец" с российской пропагандой.



unicdima некогда, он дороги в Киеве "ремонтирует" Ты, как всегда трындишь"Ведут переговоры" и обсудили какое-то предложения - это абсолютно разные понятияНовсегда тащит сюда фейки российской пропагандыНоне противостоит этой российской пропаганде - как он тут рассказывал, какой он "борец" с российской пропагандой.некогда, он дороги в Киеве "ремонтирует" pesikot

Повідомлень: 6114 З нами з: 31.08.09 Подякував: 432 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 23:34 Hotab написав: Вкладчик1234 , пора уже заносить распятого мальчика. В трусиках, с гвоздями в суставах. , пора уже заносить распятого мальчика. В трусиках, с гвоздями в суставах.

Странный комментарий. Ухудшение отношений с Венгрией это выдумки российской пропаганды? Или неудовлетворение многих на Западе по-поводу сращивания наших госструктур с ультраправыми организациями - какой-то секрет? Странный комментарий. Ухудшение отношений с Венгрией это выдумки российской пропаганды? Или неудовлетворение многих на Западе по-поводу сращивания наших госструктур с ультраправыми организациями - какой-то секрет? Tegularius Повідомлень: 1626 З нами з: 11.02.14 Подякував: 215 раз. Подякували: 234 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 вер, 2021 23:57 Tegularius написав: Hotab написав: Вкладчик1234 , пора уже заносить распятого мальчика. В трусиках, с гвоздями в суставах. , пора уже заносить распятого мальчика. В трусиках, с гвоздями в суставах.

Странный комментарий. Ухудшение отношений с Венгрией это выдумки российской пропаганды? Или неудовлетворение многих на Западе по-поводу сращивания наших госструктур с ультраправыми организациями - какой-то секрет? Странный комментарий. Ухудшение отношений с Венгрией это выдумки российской пропаганды? Или неудовлетворение многих на Западе по-поводу сращивания наших госструктур с ультраправыми организациями - какой-то секрет?

Але чомусь акцентують на цих твердженнях саме російські ЗМІ

Просто співпадіння Але чомусь акцентують на цих твердженнях саме російські ЗМІПросто співпадіння Ukrainian

Повідомлень: 10144 З нами з: 18.06.08 Подякував: 37 раз. Подякували: 696 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 08:20 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: Ухудшение отношений с Венгрией это выдумки российской пропаганды? Ухудшение отношений с Венгрией это выдумки российской пропаганды?



Там какая-то зигующая фотка была прикручена к макамедии сухопутных войск и Азову в частности.

Я 26 лет был в армии,и года нет ,как ушел. Вот ни разу не видел зигующих. С азовцами тоже пересекался в работе неоднократно.

Но копрофаги несут сюда зиги, дада.



З.Ы. Между прочим, ФБ за такую фотку (просто за факт ее размещения, даже если она показана с осуждением) как увалил бы нашему копрофагу по рашистской морде. Больше не принес бы никогда ничего подобного. Там какая-то зигующая фотка была прикручена к макамедии сухопутных войск и Азову в частности.Я 26 лет был в армии,и года нет ,как ушел. Вот ни разу не видел зигующих. С азовцами тоже пересекался в работе неоднократно.Но копрофаги несут сюда зиги, дада.З.Ы. Между прочим, ФБ за такую фотку (просто за факт ее размещения, даже если она показана с осуждением) как увалил бы нашему копрофагу по рашистской морде. Больше не принес бы никогда ничего подобного. Hotab

Повідомлень: 4844 З нами з: 15.02.09 Подякував: 241 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7470747174727473 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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