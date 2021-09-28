Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Американские военные ведут переговоры с российскими коллегами о размещении военных на российских военных базах для совместной борьбы с терроризмом. Да-да, с вашими глазами все в порядке! Американские и российские солдаты — вместе воевать против террористов!
По словам официальных лиц США, высший военный офицер Пентагона обсудил со своим российским коллегой очевидное предложение президента России Владимира Путина использовать его военные базы в Центральной Азии для реагирования на любые возникающие террористические угрозы в Афганистане
Ты, как всегда трындишь "Ведут переговоры" и обсудили какое-то предложения - это абсолютно разные понятия Но Вкладчик1234 всегда тащит сюда фейки российской пропаганды
Но unicdima не противостоит этой российской пропаганде - как он тут рассказывал, какой он "борец" с российской пропагандой.
Hotab написав:Вкладчик1234 , пора уже заносить распятого мальчика. В трусиках, с гвоздями в суставах.
Странный комментарий. Ухудшение отношений с Венгрией это выдумки российской пропаганды? Или неудовлетворение многих на Западе по-поводу сращивания наших госструктур с ультраправыми организациями - какой-то секрет?
Hotab написав:Вкладчик1234 , пора уже заносить распятого мальчика. В трусиках, с гвоздями в суставах.
Странный комментарий. Ухудшение отношений с Венгрией это выдумки российской пропаганды? Или неудовлетворение многих на Западе по-поводу сращивания наших госструктур с ультраправыми организациями - какой-то секрет?
Але чомусь акцентують на цих твердженнях саме російські ЗМІ Просто співпадіння
Tegularius написав:Ухудшение отношений с Венгрией это выдумки российской пропаганды?
Там какая-то зигующая фотка была прикручена к макамедии сухопутных войск и Азову в частности. Я 26 лет был в армии,и года нет ,как ушел. Вот ни разу не видел зигующих. С азовцами тоже пересекался в работе неоднократно. Но копрофаги несут сюда зиги, дада.
З.Ы. Между прочим, ФБ за такую фотку (просто за факт ее размещения, даже если она показана с осуждением) как увалил бы нашему копрофагу по рашистской морде. Больше не принес бы никогда ничего подобного.