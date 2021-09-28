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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 28 вер, 2021 19:36
По словам официальных лиц США, высший военный офицер Пентагона обсудил со своим российским коллегой очевидное предложение президента России Владимира Путина использовать его военные базы в Центральной Азии для реагирования на любые возникающие террористические угрозы в Афганистане
Ты, как всегда трындишь
"Ведут переговоры" и обсудили какое-то предложения - это абсолютно разные понятия
Но Вкладчик1234
всегда тащит сюда фейки российской пропаганды
Но unicdima
не противостоит этой российской пропаганде - как он тут рассказывал, какой он "борец" с российской пропагандой.unicdima
некогда, он дороги в Киеве "ремонтирует"
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Додано: Вів 28 вер, 2021 23:34
Hotab написав:Вкладчик1234
, пора уже заносить распятого мальчика. В трусиках, с гвоздями в суставах.
Странный комментарий. Ухудшение отношений с Венгрией это выдумки российской пропаганды? Или неудовлетворение многих на Западе по-поводу сращивания наших госструктур с ультраправыми организациями - какой-то секрет?
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Tegularius
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Додано: Вів 28 вер, 2021 23:57
Tegularius написав: Hotab написав:Вкладчик1234
, пора уже заносить распятого мальчика. В трусиках, с гвоздями в суставах.
Странный комментарий. Ухудшение отношений с Венгрией это выдумки российской пропаганды? Или неудовлетворение многих на Западе по-поводу сращивания наших госструктур с ультраправыми организациями - какой-то секрет?
Але чомусь акцентують на цих твердженнях саме російські ЗМІ
Просто співпадіння
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Додано: Сер 29 вер, 2021 08:20
Tegularius написав:
Ухудшение отношений с Венгрией это выдумки российской пропаганды?
Там какая-то зигующая фотка была прикручена к макамедии сухопутных войск и Азову в частности.
Я 26 лет был в армии,и года нет ,как ушел. Вот ни разу не видел зигующих. С азовцами тоже пересекался в работе неоднократно.
Но копрофаги несут сюда зиги, дада.
З.Ы. Между прочим, ФБ за такую фотку (просто за факт ее размещения, даже если она показана с осуждением) как увалил бы нашему копрофагу по рашистской морде. Больше не принес бы никогда ничего подобного.
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Hotab
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Додано: Сер 29 вер, 2021 09:00
Hotab, "не читал, но осуждаю".
Если бы ты перешел по ссылке, ты бы увидел сотни фотографий, скринов из официальных пабликов, соцсетей этих "деятелей" и т.д. - где ясно было бы видна связь этих кадров с официальными и государственными учреждениями Украины.
Это ещё "самая средняя" фотография.
Ты зайди посмотри на остальные - так тебя ещё не так порвёт. "вы всьо врёти"!
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