Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обрушился резкой критикой на Украину за реакцию на подписание контракта с Газпромом.
Он заявил, что считает такое поведение "нарушением суверенитета и интересов нацбезопасности Венгрии".
"Мы считаем серьезным нарушением нашего суверенитета и интересов национальной безопасности, что они хотят предотвратить безопасное газоснабжение в нашей стране, отопление домов венгров и управление отраслью.
Этот шаг недружелюбен после всей поддержки (дыхательные аппараты, медицинская техника, военная забота, оздоровление детей, финансирование инвестиций), которую Украина получила от нас до сих пор", - сказал Сийярто.
Американские военные ведут переговоры с российскими коллегами о размещении военных на российских военных базах для совместной борьбы с терроризмом. Да-да, с вашими глазами все в порядке! Американские и российские солдаты — вместе воевать против террористов!
Вкладчик1234 написав:Американские военные ведут переговоры с российскими коллегами о размещении военных на российских военных базах для совместной борьбы с терроризмом. Да-да, с вашими глазами все в порядке! Американские и российские солдаты — вместе воевать против террористов!
По словам официальных лиц США, высший военный офицер Пентагона обсудил со своим российским коллегой очевидное предложение президента России Владимира Путина использовать его военные базы в Центральной Азии для реагирования на любые возникающие террористические угрозы в Афганистане
Ты, как всегда трындишь "Ведут переговоры" и обсудили какое-то предложения - это абсолютно разные понятия Но Вкладчик1234 всегда тащит сюда фейки российской пропаганды
Но unicdima не противостоит этой российской пропаганде - как он тут рассказывал, какой он "борец" с российской пропагандой.
Hotab написав:Вкладчик1234 , пора уже заносить распятого мальчика. В трусиках, с гвоздями в суставах.
Странный комментарий. Ухудшение отношений с Венгрией это выдумки российской пропаганды? Или неудовлетворение многих на Западе по-поводу сращивания наших госструктур с ультраправыми организациями - какой-то секрет?
Hotab написав:Вкладчик1234 , пора уже заносить распятого мальчика. В трусиках, с гвоздями в суставах.
Странный комментарий. Ухудшение отношений с Венгрией это выдумки российской пропаганды? Или неудовлетворение многих на Западе по-поводу сращивания наших госструктур с ультраправыми организациями - какой-то секрет?
Але чомусь акцентують на цих твердженнях саме російські ЗМІ Просто співпадіння
Tegularius написав:Ухудшение отношений с Венгрией это выдумки российской пропаганды?
Там какая-то зигующая фотка была прикручена к макамедии сухопутных войск и Азову в частности. Я 26 лет был в армии,и года нет ,как ушел. Вот ни разу не видел зигующих. С азовцами тоже пересекался в работе неоднократно. Но копрофаги несут сюда зиги, дада.
З.Ы. Между прочим, ФБ за такую фотку (просто за факт ее размещения, даже если она показана с осуждением) как увалил бы нашему копрофагу по рашистской морде. Больше не принес бы никогда ничего подобного.
Hotab, "не читал, но осуждаю". Если бы ты перешел по ссылке, ты бы увидел сотни фотографий, скринов из официальных пабликов, соцсетей этих "деятелей" и т.д. - где ясно было бы видна связь этих кадров с официальными и государственными учреждениями Украины. Это ещё "самая средняя" фотография. Ты зайди посмотри на остальные - так тебя ещё не так порвёт. "вы всьо врёти"!
Hotab написав:Вкладчик1234 , пора уже заносить распятого мальчика. В трусиках, с гвоздями в суставах.
Странный комментарий. Ухудшение отношений с Венгрией это выдумки российской пропаганды? Или неудовлетворение многих на Западе по-поводу сращивания наших госструктур с ультраправыми организациями - какой-то секрет?
Ну и что? Пусть себе неудовлетворяются и решают свои проблемы с ультраправыми, которых везде полно.