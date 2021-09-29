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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7469747074717472
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:42

Хоть персонаж и "скользкий", но сказал вроде "по фактам":
давайте не будем путать жесткую дипломатию с пользой для своих национальных интересов

и ебанариум, который мы наблюдаем с дипломатией украинской

переругаться со всеми соседями, терять рынки и возможности, инвестиции и существующие контракты

но с голой жопой уверять народ, шо так надо

бо це ціна незалежності

дожились, шо уже заявления Беларуси несут угрозу безопасности

мелкая Эстония рассказывает нам о десятке световых лет до вступления в ЕС

а какая-то Венгрия в силах заблокировать целый путь Украины в нату

да, все они козлы, а ми найрозумніші

"Венгрия вызывает посла Украины из-за критики сделки Будапешта с "Газпромом", - глава МИД Сийярто"


https://t.me/maksnazar/7493
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:17

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обрушился резкой критикой на Украину за реакцию на подписание контракта с Газпромом.

Он заявил, что считает такое поведение "нарушением суверенитета и интересов нацбезопасности Венгрии".

"Мы считаем серьезным нарушением нашего суверенитета и интересов национальной безопасности, что они хотят предотвратить безопасное газоснабжение в нашей стране, отопление домов венгров и управление отраслью.

Этот шаг недружелюбен после всей поддержки (дыхательные аппараты, медицинская техника, военная забота, оздоровление детей, финансирование инвестиций), которую Украина получила от нас до сих пор", - сказал Сийярто.
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:17

Американские военные ведут переговоры с российскими коллегами о размещении военных на российских военных базах для совместной борьбы с терроризмом.
Да-да, с вашими глазами все в порядке! Американские и российские солдаты — вместе воевать против террористов!

У меня лишь один вопрос: а почему со Средней Азии решили начать?
https://www.wsj.com/articles/u-s-asked-russia-about-offer-of-bases-to-monitor-afghan-terror-threat-11632767164
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:36

  Вкладчик1234 написав:Американские военные ведут переговоры с российскими коллегами о размещении военных на российских военных базах для совместной борьбы с терроризмом.
Да-да, с вашими глазами все в порядке! Американские и российские солдаты — вместе воевать против террористов!

У меня лишь один вопрос: а почему со Средней Азии решили начать?
https://www.wsj.com/articles/u-s-asked-russia-about-offer-of-bases-to-monitor-afghan-terror-threat-11632767164

По словам официальных лиц США, высший военный офицер Пентагона обсудил со своим российским коллегой очевидное предложение президента России Владимира Путина использовать его военные базы в Центральной Азии для реагирования на любые возникающие террористические угрозы в Афганистане

Ты, как всегда трындишь
"Ведут переговоры" и обсудили какое-то предложения - это абсолютно разные понятия
Но Вкладчик1234 всегда тащит сюда фейки российской пропаганды

Но unicdima не противостоит этой российской пропаганде - как он тут рассказывал, какой он "борец" с российской пропагандой.

unicdima некогда, он дороги в Киеве "ремонтирует" :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 23:34

  Hotab написав:Вкладчик1234 , пора уже заносить распятого мальчика. В трусиках, с гвоздями в суставах.

Странный комментарий. Ухудшение отношений с Венгрией это выдумки российской пропаганды? Или неудовлетворение многих на Западе по-поводу сращивания наших госструктур с ультраправыми организациями - какой-то секрет?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 23:57

  Tegularius написав:
  Hotab написав:Вкладчик1234 , пора уже заносить распятого мальчика. В трусиках, с гвоздями в суставах.

Странный комментарий. Ухудшение отношений с Венгрией это выдумки российской пропаганды? Или неудовлетворение многих на Западе по-поводу сращивания наших госструктур с ультраправыми организациями - какой-то секрет?

Але чомусь акцентують на цих твердженнях саме російські ЗМІ
Просто співпадіння :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:20

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Ухудшение отношений с Венгрией это выдумки российской пропаганды?


Там какая-то зигующая фотка была прикручена к макамедии сухопутных войск и Азову в частности.
Я 26 лет был в армии,и года нет ,как ушел. Вот ни разу не видел зигующих. С азовцами тоже пересекался в работе неоднократно.
Но копрофаги несут сюда зиги, дада.

З.Ы. Между прочим, ФБ за такую фотку (просто за факт ее размещения, даже если она показана с осуждением) как увалил бы нашему копрофагу по рашистской морде. Больше не принес бы никогда ничего подобного.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:00

Hotab, "не читал, но осуждаю".
Если бы ты перешел по ссылке, ты бы увидел сотни фотографий, скринов из официальных пабликов, соцсетей этих "деятелей" и т.д. - где ясно было бы видна связь этих кадров с официальными и государственными учреждениями Украины.
Это ещё "самая средняя" фотография.
Ты зайди посмотри на остальные - так тебя ещё не так порвёт. "вы всьо врёти"!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 17:54

  Tegularius написав:
  Hotab написав:Вкладчик1234 , пора уже заносить распятого мальчика. В трусиках, с гвоздями в суставах.
Странный комментарий. Ухудшение отношений с Венгрией это выдумки российской пропаганды? Или неудовлетворение многих на Западе по-поводу сращивания наших госструктур с ультраправыми организациями - какой-то секрет?

Ну и что? Пусть себе неудовлетворяются и решают свои проблемы с ультраправыми, которых везде полно.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:32

Re: Політичні дискусії

  Kudrjavuy написав:вы бы попробовали общаться с такими людьми

Ну с вкладчиком же общаемся.
Вернее, как "общаемся". Он в режиме blind transmission повествует фекалии.
Hotab
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  #<1 ... 7469747074717472
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