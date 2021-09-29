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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7470747174727473
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:38

Hotab, пока Хотаб "героически" прячет в голову в песок, и ищет ногу кремля - МО Украины даже имитирует какую-то реакцию:

Зображення

В Минобороны отреагировали на доклад американского Института Джорджа Вашингтона, в котором сообщалось, что главное военное учебное заведение Украины, поддерживаемое Госдепом США - Национальная академия сухопутных войск во Львове - "стала домом" для ультраправой организации Centuria.

В Минобороны обещают провести разбирательство насчет связей учебного заведения с радикалами.

Centuria - группировка, которая была создана под крылом "Нацкорпуса" в прошлом году.

Основной смысл доклада Института Джорджа Вашингтона - ультраправые из Украины получают военный инструктаж и тренинги на Западе. При этом, напомним, что Конгресс еще несколько лет назад запретил вооружать и обучать "Азов" и связанные с ним структуры (то есть "Нацкорпус" и, соответственно, "Центурию").
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:45

  Hotab написав:
  Kudrjavuy написав:вы бы попробовали общаться с такими людьми

Ну с вкладчиком же общаемся.
Вернее, как "общаемся". Он в режиме blind transmission повествует фекалии.

В данном случае Вы то же "не правы".
С его стороны реально прорывает навязанный геморой.
В то же время Вы не представляете всей ситуации по факту внутри страны.

Попытки накидывать на форум, как новости-"Перемоги", что тянут нас на днище - вернее уже превратили Украину в "днище Европы", стали пресекаться модером и далеки от понимания большинства оппонентов.

"Демократия - это диктатура мелких лавочников", что уже переросли Украину - продали всё - Неньку - по беспределу. И этот эффект навязанный населению имеет... - вернее чреват. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%BC,_2019)

К примеру я уже тоскую по Шапо... ему в руку: https://twitter.com/newkc14/status/1442 ... %2Fruss%2F
И почему при любой попытке реальной борьбы с организованной преступностью, с экономической преступностью,... - сразу поднимается вой о антисемитизме.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 29 вер, 2021 19:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:49

  Вкладчик1234 написав:Hotab, пока Хотаб "героически" прячет в голову в песок, и ищет ногу кремля - МО Украины даже имитирует какую-то реакцию:

Зображення

В Минобороны отреагировали на доклад американского Института Джорджа Вашингтона, в котором сообщалось, что главное военное учебное заведение Украины, поддерживаемое Госдепом США - Национальная академия сухопутных войск во Львове - "стала домом" для ультраправой организации Centuria.

В Минобороны обещают провести разбирательство насчет связей учебного заведения с радикалами.

Centuria - группировка, которая была создана под крылом "Нацкорпуса" в прошлом году.

Основной смысл доклада Института Джорджа Вашингтона - ультраправые из Украины получают военный инструктаж и тренинги на Западе. При этом, напомним, что Конгресс еще несколько лет назад запретил вооружать и обучать "Азов" и связанные с ним структуры (то есть "Нацкорпус" и, соответственно, "Центурию").

Вы вправе каждого Украинца считать радикалом - это по определению прописано в его ГРАЖДАНСТВЕ!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:56

  Kudrjavuy написав:Вы вправе каждого Украинца считать радикалом - это по определению прописано в его ГРАЖДАНСТВЕ!

Есть цитата "прописанного" радикализма?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:14

Я так понимаю, для большинства это "тёмный лес":
Kudrjavuy
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