Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Hotab, пока Хотаб "героически" прячет в голову в песок, и ищет ногу кремля - МО Украины даже имитирует какую-то реакцию:
В Минобороны отреагировали на доклад американского Института Джорджа Вашингтона, в котором сообщалось, что главное военное учебное заведение Украины, поддерживаемое Госдепом США - Национальная академия сухопутных войск во Львове - "стала домом" для ультраправой организации Centuria.
В Минобороны обещают провести разбирательство насчет связей учебного заведения с радикалами.
Centuria - группировка, которая была создана под крылом "Нацкорпуса" в прошлом году.
Основной смысл доклада Института Джорджа Вашингтона - ультраправые из Украины получают военный инструктаж и тренинги на Западе. При этом, напомним, что Конгресс еще несколько лет назад запретил вооружать и обучать "Азов" и связанные с ним структуры (то есть "Нацкорпус" и, соответственно, "Центурию").
Вкладчик1234 написав:Hotab, пока Хотаб "героически" прячет в голову в песок, и ищет ногу кремля - МО Украины даже имитирует какую-то реакцию:
В Минобороны отреагировали на доклад американского Института Джорджа Вашингтона, в котором сообщалось, что главное военное учебное заведение Украины, поддерживаемое Госдепом США - Национальная академия сухопутных войск во Львове - "стала домом" для ультраправой организации Centuria.
В Минобороны обещают провести разбирательство насчет связей учебного заведения с радикалами.
Centuria - группировка, которая была создана под крылом "Нацкорпуса" в прошлом году.
Основной смысл доклада Института Джорджа Вашингтона - ультраправые из Украины получают военный инструктаж и тренинги на Западе. При этом, напомним, что Конгресс еще несколько лет назад запретил вооружать и обучать "Азов" и связанные с ним структуры (то есть "Нацкорпус" и, соответственно, "Центурию").
Вы вправе каждого Украинца считать радикалом - это по определению прописано в его ГРАЖДАНСТВЕ!