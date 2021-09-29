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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7470747174727473
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:38

Hotab, пока Хотаб "героически" прячет в голову в песок, и ищет ногу кремля - МО Украины даже имитирует какую-то реакцию:

Зображення

В Минобороны отреагировали на доклад американского Института Джорджа Вашингтона, в котором сообщалось, что главное военное учебное заведение Украины, поддерживаемое Госдепом США - Национальная академия сухопутных войск во Львове - "стала домом" для ультраправой организации Centuria.

В Минобороны обещают провести разбирательство насчет связей учебного заведения с радикалами.

Centuria - группировка, которая была создана под крылом "Нацкорпуса" в прошлом году.

Основной смысл доклада Института Джорджа Вашингтона - ультраправые из Украины получают военный инструктаж и тренинги на Западе. При этом, напомним, что Конгресс еще несколько лет назад запретил вооружать и обучать "Азов" и связанные с ним структуры (то есть "Нацкорпус" и, соответственно, "Центурию").
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 21:12

  Вкладчик1234 написав:Hotab, "не читал, но осуждаю".
Если бы ты перешел по ссылке, ты бы увидел сотни фотографий, скринов из официальных пабликов, соцсетей этих "деятелей" и т.д. - где ясно было бы видна связь этих кадров с официальными и государственными учреждениями Украины.
Это ещё "самая средняя" фотография.
Ты зайди посмотри на остальные - так тебя ещё не так порвёт. "вы всьо врёти"!

Чим постійно користується російська пропаганда.
Тому виникає питання- на кого працюють ці "патріоти"?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:22

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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:25

Re: Політичні дискусії

Это чего, приходит понимание происходящего?
https://v16-web.tiktok.com/video/tos/us ... =0&vl=&vr=
:roll: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kudrjavuy
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