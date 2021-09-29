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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7470747174727473
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:38

Hotab, пока Хотаб "героически" прячет в голову в песок, и ищет ногу кремля - МО Украины даже имитирует какую-то реакцию:

Зображення

В Минобороны отреагировали на доклад американского Института Джорджа Вашингтона, в котором сообщалось, что главное военное учебное заведение Украины, поддерживаемое Госдепом США - Национальная академия сухопутных войск во Львове - "стала домом" для ультраправой организации Centuria.

В Минобороны обещают провести разбирательство насчет связей учебного заведения с радикалами.

Centuria - группировка, которая была создана под крылом "Нацкорпуса" в прошлом году.

Основной смысл доклада Института Джорджа Вашингтона - ультраправые из Украины получают военный инструктаж и тренинги на Западе. При этом, напомним, что Конгресс еще несколько лет назад запретил вооружать и обучать "Азов" и связанные с ним структуры (то есть "Нацкорпус" и, соответственно, "Центурию").
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 21:12

  Вкладчик1234 написав:Hotab, "не читал, но осуждаю".
Если бы ты перешел по ссылке, ты бы увидел сотни фотографий, скринов из официальных пабликов, соцсетей этих "деятелей" и т.д. - где ясно было бы видна связь этих кадров с официальными и государственными учреждениями Украины.
Это ещё "самая средняя" фотография.
Ты зайди посмотри на остальные - так тебя ещё не так порвёт. "вы всьо врёти"!

Чим постійно користується російська пропаганда.
Тому виникає питання- на кого працюють ці "патріоти"?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:22

:mrgreen:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:25

Re: Політичні дискусії

Это чего, приходит понимание происходящего?
https://v16-web.tiktok.com/video/tos/us ... =0&vl=&vr=
:roll: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:12

Re: Політичні дискусії

В принципе по сути:

Но этот оппонент ещё ближе к истине: https://censor.net/ru/news/3291278/turc ... oligarhami
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:53

  Hotab написав:
  Kudrjavuy написав:вы бы попробовали общаться с такими людьми

Ну с вкладчиком же общаемся.
Вернее, как "общаемся". Он в режиме blind transmission повествует фекалии.

С них уже и там публично стебаются:
https://storage2.censor.net/video/3/300921_ser.mp4
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:19

Ещё один агент кремля и кандидат на санкции:
Европейский аудитор Юхан Партс в интервью "Интерфакс-Украина" заявил, что в Евросоюзе нет подобных Украине по уровню коррупции стран.

Партс ответственен за подготовку отчета Европейской счетной палаты, посвященного поддержке Европейским союзом реформ в Украине в борьбе с коррупцией на высоком уровне.

В частности, комментируя слова Зеленского о том, что Украину обвинять в коррупции легко, ведь ни одна страна не свободна от нее полностью, он сказал:

"Вы можете сообщить своему президенту, что есть столько объективных индикаторов, что, посмотрев на них, я думаю, можно сказать, что ситуация в Украине несопоставима ни с одной из стран-членов ЕС", - считает аудитор. Он также уточнил, что ситуация в Украине является уникальной.

"Я считаю, что ситуация в Украине несравнима с какими-либо странами ЕС. Лучшим показателем этого является связь между экономическим развитием - ВВП на душу населения и индексом коррупции - если вы положите эти два показателя вместе - Украина и ВВП на душу населения - может быть, я ошибаюсь – это около $5 тысяч в год, в Польше – $18 тысяч, в Эстонии – $23 тысячи. А ведь все мы начали в 1992 году с одной и той же стартовой точки. Это – результат влияния коррупции", - сказал Партс.
Вкладчик1234
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  #<1 ... 7470747174727473
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