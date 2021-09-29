Европейский аудитор Юхан Партс в интервью "Интерфакс-Украина" заявил, что в Евросоюзе нет подобных Украине по уровню коррупции стран.



Партс ответственен за подготовку отчета Европейской счетной палаты, посвященного поддержке Европейским союзом реформ в Украине в борьбе с коррупцией на высоком уровне.



В частности, комментируя слова Зеленского о том, что Украину обвинять в коррупции легко, ведь ни одна страна не свободна от нее полностью, он сказал:



"Вы можете сообщить своему президенту, что есть столько объективных индикаторов, что, посмотрев на них, я думаю, можно сказать, что ситуация в Украине несопоставима ни с одной из стран-членов ЕС", - считает аудитор. Он также уточнил, что ситуация в Украине является уникальной.



"Я считаю, что ситуация в Украине несравнима с какими-либо странами ЕС. Лучшим показателем этого является связь между экономическим развитием - ВВП на душу населения и индексом коррупции - если вы положите эти два показателя вместе - Украина и ВВП на душу населения - может быть, я ошибаюсь – это около $5 тысяч в год, в Польше – $18 тысяч, в Эстонии – $23 тысячи. А ведь все мы начали в 1992 году с одной и той же стартовой точки. Это – результат влияния коррупции", - сказал Партс.