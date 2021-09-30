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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7470747174727473 Додано: Сер 29 вер, 2021 19:38 Hotab, пока Хотаб "героически" прячет в голову в песок, и ищет ногу кремля - МО Украины даже имитирует какую-то реакцию:







В Минобороны отреагировали на доклад американского Института Джорджа Вашингтона, в котором сообщалось, что главное военное учебное заведение Украины, поддерживаемое Госдепом США - Национальная академия сухопутных войск во Львове - "стала домом" для ультраправой организации Centuria.



В Минобороны обещают провести разбирательство насчет связей учебного заведения с радикалами.



Centuria - группировка, которая была создана под крылом "Нацкорпуса" в прошлом году.



Основной смысл доклада Института Джорджа Вашингтона - ультраправые из Украины получают военный инструктаж и тренинги на Западе. При этом, напомним, что Конгресс еще несколько лет назад запретил вооружать и обучать "Азов" и связанные с ним структуры (то есть "Нацкорпус" и, соответственно, "Центурию"). пока Хотаб "героически" прячет в голову в песок, и ищет ногу кремля - МО Украины даже имитирует какую-то реакцию:В Минобороны отреагировали на доклад американского Института Джорджа Вашингтона, в котором сообщалось, что главное военное учебное заведение Украины, поддерживаемое Госдепом США - Национальная академия сухопутных войск во Львове - "стала домом" для ультраправой организации Centuria.В Минобороны обещают провести разбирательство насчет связей учебного заведения с радикалами.Centuria - группировка, которая была создана под крылом "Нацкорпуса" в прошлом году.Основной смысл доклада Института Джорджа Вашингтона - ультраправые из Украины получают военный инструктаж и тренинги на Западе. При этом, напомним, что Конгресс еще несколько лет назад запретил вооружать и обучать "Азов" и связанные с ним структуры (то есть "Нацкорпус" и, соответственно, "Центурию"). Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15346 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8461 раз. Подякували: 4087 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 вер, 2021 21:12 Вкладчик1234 написав: Hotab, "не читал, но осуждаю".

Если бы ты перешел по ссылке, ты бы увидел сотни фотографий, скринов из официальных пабликов, соцсетей этих "деятелей" и т.д. - где ясно было бы видна связь этих кадров с официальными и государственными учреждениями Украины.

Это ещё "самая средняя" фотография.

Ты зайди посмотри на остальные - так тебя ещё не так порвёт. "вы всьо врёти"! "не читал, но осуждаю".Если бы ты перешел по ссылке, ты бы увидел сотни фотографий, скринов из официальных пабликов, соцсетей этих "деятелей" и т.д. - где ясно было бы видна связь этих кадров с официальными и государственными учреждениями Украины.Это ещё "самая средняя" фотография.Ты зайди посмотри на остальные - так тебя ещё не так порвёт. "вы всьо врёти"!

Чим постійно користується російська пропаганда.

Тому виникає питання- на кого працюють ці "патріоти"? Чим постійно користується російська пропаганда.Тому виникає питання- на кого працюють ці "патріоти"? unicdima

Повідомлень: 1892 З нами з: 10.06.19 Подякував: 79 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 17:50 Вкладчик1234 написав: Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обрушился резкой критикой на Украину за реакцию на подписание контракта с Газпромом.



Он заявил, что считает такое поведение "нарушением суверенитета и интересов нацбезопасности Венгрии". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обрушился резкой критикой на Украину за реакцию на подписание контракта с Газпромом.Он заявил, что считает такое поведение "нарушением суверенитета и интересов нацбезопасности Венгрии".

Когда депутаты и чиновники Венгрии бузят на Закарпатье, то ему можно сказать тоже самое о сувернитете Украины



А вообще, Сийярто встал в ряд привитых Спутником-V, которых за людей не считали на недавней ГА ООН Когда депутаты и чиновники Венгрии бузят на Закарпатье, то ему можно сказать тоже самое о сувернитете УкраиныА вообще, Сийярто встал в ряд привитых Спутником-V, которых за людей не считали на недавней ГА ООН pesikot

Повідомлень: 6113 З нами з: 31.08.09 Подякував: 432 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 17:55 unicdima написав: Вкладчик1234 написав: Hotab, "не читал, но осуждаю".

Если бы ты перешел по ссылке, ты бы увидел сотни фотографий, скринов из официальных пабликов, соцсетей этих "деятелей" и т.д. - где ясно было бы видна связь этих кадров с официальными и государственными учреждениями Украины.

Это ещё "самая средняя" фотография.

Ты зайди посмотри на остальные - так тебя ещё не так порвёт. "вы всьо врёти"! "не читал, но осуждаю".Если бы ты перешел по ссылке, ты бы увидел сотни фотографий, скринов из официальных пабликов, соцсетей этих "деятелей" и т.д. - где ясно было бы видна связь этих кадров с официальными и государственными учреждениями Украины.Это ещё "самая средняя" фотография.Ты зайди посмотри на остальные - так тебя ещё не так порвёт. "вы всьо врёти"!

Чим постійно користується російська пропаганда.

Тому виникає питання- на кого працюють ці "патріоти"? Чим постійно користується російська пропаганда.Тому виникає питання- на кого працюють ці "патріоти"?

unicdima, который якобы "против" российской пропаганды, активно подпевает рупору российской пропаганды Вкладчик1234 против проукраинского Hotab



Тому виникає питання - на кого працює цей "патріот" unicdima ? , который якобы "против" российской пропаганды, активно подпевает рупору российской пропагандыпротив проукраинскогоТому виникає питання - на кого працює цей "патріот" pesikot

Повідомлень: 6113 З нами з: 31.08.09 Подякував: 432 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 вер, 2021 18:09



Нагадаємо, що 28 вересня спецслужбісти прийшли з обшуком до 32-річного співробітника ІТ-компанії EPAM Андрія Зельцера. Між ним та співробітниками КДБ сталась перестрілка, в результаті якої помер один спецслужбіст та сам стрілок.

В Білорусі затримали майже півсотні людей за коментарі про нещодавню перестрілку з КДБ (ВІДЕО)

https://detector.media/infospace/articl ... kdb-video/



Раша ЗМІ взагалі гебешника героєм зробила. Посмертно. Але «режим» в КиєвіНагадаємо, що 28 вересня спецслужбісти прийшли з обшуком до 32-річного співробітника ІТ-компанії EPAM Андрія Зельцера. Між ним та співробітниками КДБ сталась перестрілка, в результаті якої помер один спецслужбіст та сам стрілок.В Білорусі затримали майже півсотні людей за коментарі про нещодавню перестрілку з КДБ (ВІДЕО)Раша ЗМІ взагалі гебешника героєм зробила. Посмертно. Ukrainian

Повідомлень: 10147 З нами з: 18.06.08 Подякував: 38 раз. Подякували: 696 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7470747174727473 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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