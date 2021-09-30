Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Hotab, пока Хотаб "героически" прячет в голову в песок, и ищет ногу кремля - МО Украины даже имитирует какую-то реакцию:
В Минобороны отреагировали на доклад американского Института Джорджа Вашингтона, в котором сообщалось, что главное военное учебное заведение Украины, поддерживаемое Госдепом США - Национальная академия сухопутных войск во Львове - "стала домом" для ультраправой организации Centuria.
В Минобороны обещают провести разбирательство насчет связей учебного заведения с радикалами.
Centuria - группировка, которая была создана под крылом "Нацкорпуса" в прошлом году.
Основной смысл доклада Института Джорджа Вашингтона - ультраправые из Украины получают военный инструктаж и тренинги на Западе. При этом, напомним, что Конгресс еще несколько лет назад запретил вооружать и обучать "Азов" и связанные с ним структуры (то есть "Нацкорпус" и, соответственно, "Центурию").
Вкладчик1234 написав:Hotab, "не читал, но осуждаю". Если бы ты перешел по ссылке, ты бы увидел сотни фотографий, скринов из официальных пабликов, соцсетей этих "деятелей" и т.д. - где ясно было бы видна связь этих кадров с официальными и государственными учреждениями Украины. Это ещё "самая средняя" фотография. Ты зайди посмотри на остальные - так тебя ещё не так порвёт. "вы всьо врёти"!
Чим постійно користується російська пропаганда. Тому виникає питання- на кого працюють ці "патріоти"?
Вкладчик1234 написав:Hotab, "не читал, но осуждаю". Если бы ты перешел по ссылке, ты бы увидел сотни фотографий, скринов из официальных пабликов, соцсетей этих "деятелей" и т.д. - где ясно было бы видна связь этих кадров с официальными и государственными учреждениями Украины. Это ещё "самая средняя" фотография. Ты зайди посмотри на остальные - так тебя ещё не так порвёт. "вы всьо врёти"!
Чим постійно користується російська пропаганда. Тому виникає питання- на кого працюють ці "патріоти"?
unicdima, который якобы "против" российской пропаганды, активно подпевает рупору российской пропаганды Вкладчик1234 против проукраинского Hotab
Тому виникає питання - на кого працює цей "патріот" unicdima ?
Нагадаємо, що 28 вересня спецслужбісти прийшли з обшуком до 32-річного співробітника ІТ-компанії EPAM Андрія Зельцера. Між ним та співробітниками КДБ сталась перестрілка, в результаті якої помер один спецслужбіст та сам стрілок. В Білорусі затримали майже півсотні людей за коментарі про нещодавню перестрілку з КДБ (ВІДЕО) https://detector.media/infospace/articl ... kdb-video/
Раша ЗМІ взагалі гебешника героєм зробила. Посмертно.