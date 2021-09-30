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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7470747174727473
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 19:38

Hotab, пока Хотаб "героически" прячет в голову в песок, и ищет ногу кремля - МО Украины даже имитирует какую-то реакцию:

Зображення

В Минобороны отреагировали на доклад американского Института Джорджа Вашингтона, в котором сообщалось, что главное военное учебное заведение Украины, поддерживаемое Госдепом США - Национальная академия сухопутных войск во Львове - "стала домом" для ультраправой организации Centuria.

В Минобороны обещают провести разбирательство насчет связей учебного заведения с радикалами.

Centuria - группировка, которая была создана под крылом "Нацкорпуса" в прошлом году.

Основной смысл доклада Института Джорджа Вашингтона - ультраправые из Украины получают военный инструктаж и тренинги на Западе. При этом, напомним, что Конгресс еще несколько лет назад запретил вооружать и обучать "Азов" и связанные с ним структуры (то есть "Нацкорпус" и, соответственно, "Центурию").
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 21:12

  Вкладчик1234 написав:Hotab, "не читал, но осуждаю".
Если бы ты перешел по ссылке, ты бы увидел сотни фотографий, скринов из официальных пабликов, соцсетей этих "деятелей" и т.д. - где ясно было бы видна связь этих кадров с официальными и государственными учреждениями Украины.
Это ещё "самая средняя" фотография.
Ты зайди посмотри на остальные - так тебя ещё не так порвёт. "вы всьо врёти"!

Чим постійно користується російська пропаганда.
Тому виникає питання- на кого працюють ці "патріоти"?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 17:50

  Вкладчик1234 написав:Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обрушился резкой критикой на Украину за реакцию на подписание контракта с Газпромом.

Он заявил, что считает такое поведение "нарушением суверенитета и интересов нацбезопасности Венгрии".

Когда депутаты и чиновники Венгрии бузят на Закарпатье, то ему можно сказать тоже самое о сувернитете Украины

А вообще, Сийярто встал в ряд привитых Спутником-V, которых за людей не считали на недавней ГА ООН
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 17:55

  unicdima написав:
  Вкладчик1234 написав:Hotab, "не читал, но осуждаю".
Если бы ты перешел по ссылке, ты бы увидел сотни фотографий, скринов из официальных пабликов, соцсетей этих "деятелей" и т.д. - где ясно было бы видна связь этих кадров с официальными и государственными учреждениями Украины.
Это ещё "самая средняя" фотография.
Ты зайди посмотри на остальные - так тебя ещё не так порвёт. "вы всьо врёти"!

Чим постійно користується російська пропаганда.
Тому виникає питання- на кого працюють ці "патріоти"?

unicdima, который якобы "против" российской пропаганды, активно подпевает рупору российской пропаганды Вкладчик1234 против проукраинского Hotab

Тому виникає питання - на кого працює цей "патріот" unicdima ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:09

Але «режим» в Києві :lol:

Нагадаємо, що 28 вересня спецслужбісти прийшли з обшуком до 32-річного співробітника ІТ-компанії EPAM Андрія Зельцера. Між ним та співробітниками КДБ сталась перестрілка, в результаті якої помер один спецслужбіст та сам стрілок.
В Білорусі затримали майже півсотні людей за коментарі про нещодавню перестрілку з КДБ (ВІДЕО)
https://detector.media/infospace/articl ... kdb-video/

Раша ЗМІ взагалі гебешника героєм зробила. Посмертно.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:25

  unicdima написав:
➡️ Це приміщення спеціально обладнене та охороняється для того, щоб виключити витік таємної інформації.

➡️ Отже, зловживаючи статусом, народні депутати Величкович Микола, Герасимов Артур, Забродський Михайло, Іонова Марія, Княжицький Микола, Федина Софія з «Європейська солідарність» та Роман Костенко, Осадчук Андрій з «Голос» зірвали проведення заслуховування таємної інформації і намагалися перетворити дуже чутливе для безпеки України засідання на політичне шоу, яке зараз намагаються продовжити у медіаЯк цікаво, чи не так?

Не так, вышеуказанные депутаты также имеют доступ к тайной информации, как и любой действующий депутат

Или ты скажешь, что у Забродского нет доступа ?
Если скажешь, что нет - соврёшь
Если промолчишь - трепло
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:27

  Ukrainian написав:Але «режим» в Києві :lol:

Нагадаємо, що 28 вересня спецслужбісти прийшли з обшуком до 32-річного співробітника ІТ-компанії EPAM Андрія Зельцера. Між ним та співробітниками КДБ сталась перестрілка, в результаті якої помер один спецслужбіст та сам стрілок.
В Білорусі затримали майже півсотні людей за коментарі про нещодавню перестрілку з КДБ (ВІДЕО)
https://detector.media/infospace/articl ... kdb-video/

Раша ЗМІ взагалі гебешника героєм зробила. Посмертно.

Проблема не том, что в Белоруси сидит у власти свихнувшийся колхозник-узурпатор Лука
Проблема - что в Украине многие поддерживают Луку и в Украине уже сейчас строят нечто подобное, как в Белоруси, под Зе!
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:41

У Росії оголосили в розшук Романа Доброхотова – журналіста та головного редактора видання The Insider. Редакція цього ресурсу довела, що до збиття літака рейсу МН-17 на Донбасі у серпні 2014 року причетна Федеральна служба безпеки РФ.

Вранці 30 вересня у будинку Романа Доброхотова та його батьків відбулися обшуки. Про це повідомили його адвокати.

За даними адвокатів Доброхотова, його оголосили у розшук ще 23 вересня через справу щодо незаконного перетину кордону та виїзду на територію України у серпні цього року. Сам журналіст у коментарі російським ЗМІ спростував факт перетину українського кордону, але підтвердив, що був за межами РФ.

Після обшуків силовики забрали дружину Доброхотова та його батька для проведення допитів.

The Insider – це російське онлайн-видання, яке спеціалізується на проведенні розслідувань та розкритті фейків. Журналісти The Insider брали участь у розслідуванні отруєння опозиціонера Олексія Навального та екс-співробітника розвідки РФ Сергія Скрипаля та його доньки.

Вони також знайшли та оприлюднили низку доказів причетності ФСБ РФ до збиття літака малазійських авіаліній рейсу МН-17 у 2014 році.

У липні 2021 року російська влада визнала видання The Insider таким, що виконує функції іноземного агента.

Того ж місяця у будинку Доброхотова також проходили обшуки у справі про наклеп на журналіста Макса ван дер Верффа з Нідерландів. Тоді він заявляв, що не виїжджатиме за межі Росії, оскільки у нього забрали паспорт.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:59

ЕС может сам составить список украинских олигархов

ЕС может сам составить список украинских олигархов и запретить им въезд – аудитор

https://news.liga.net/politics/news/es-mojet-sam-sostavit-spisok-ukrainskih-oligarhov-i-zapretit-im-vezd-auditor
"ЕС должен разработать своеобразную модель того, как обращаться с этой группой людей, чтобы ограничить их возможности действовать на европейском рынке, в частности отмывание денег", – заявил Партс.

По его словам, соответствующий список принимает Европейский совет, однако любое решение такого типа передается в Европейскую службу внешних действий. Там страны ЕС могут решать, как запретить въезд "конкретным лицам, которые находятся под большим подозрением".

Неплохо, неплохо
Поддерживаю
pesikot
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