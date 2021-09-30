Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Hotab, пока Хотаб "героически" прячет в голову в песок, и ищет ногу кремля - МО Украины даже имитирует какую-то реакцию:
В Минобороны отреагировали на доклад американского Института Джорджа Вашингтона, в котором сообщалось, что главное военное учебное заведение Украины, поддерживаемое Госдепом США - Национальная академия сухопутных войск во Львове - "стала домом" для ультраправой организации Centuria.
В Минобороны обещают провести разбирательство насчет связей учебного заведения с радикалами.
Centuria - группировка, которая была создана под крылом "Нацкорпуса" в прошлом году.
Основной смысл доклада Института Джорджа Вашингтона - ультраправые из Украины получают военный инструктаж и тренинги на Западе. При этом, напомним, что Конгресс еще несколько лет назад запретил вооружать и обучать "Азов" и связанные с ним структуры (то есть "Нацкорпус" и, соответственно, "Центурию").
Вкладчик1234 написав:Hotab, "не читал, но осуждаю". Если бы ты перешел по ссылке, ты бы увидел сотни фотографий, скринов из официальных пабликов, соцсетей этих "деятелей" и т.д. - где ясно было бы видна связь этих кадров с официальными и государственными учреждениями Украины. Это ещё "самая средняя" фотография. Ты зайди посмотри на остальные - так тебя ещё не так порвёт. "вы всьо врёти"!
Чим постійно користується російська пропаганда. Тому виникає питання- на кого працюють ці "патріоти"?
Вкладчик1234 написав:Hotab, "не читал, но осуждаю". Если бы ты перешел по ссылке, ты бы увидел сотни фотографий, скринов из официальных пабликов, соцсетей этих "деятелей" и т.д. - где ясно было бы видна связь этих кадров с официальными и государственными учреждениями Украины. Это ещё "самая средняя" фотография. Ты зайди посмотри на остальные - так тебя ещё не так порвёт. "вы всьо врёти"!
Чим постійно користується російська пропаганда. Тому виникає питання- на кого працюють ці "патріоти"?
unicdima, который якобы "против" российской пропаганды, активно подпевает рупору российской пропаганды Вкладчик1234 против проукраинского Hotab
Тому виникає питання - на кого працює цей "патріот" unicdima ?
Нагадаємо, що 28 вересня спецслужбісти прийшли з обшуком до 32-річного співробітника ІТ-компанії EPAM Андрія Зельцера. Між ним та співробітниками КДБ сталась перестрілка, в результаті якої помер один спецслужбіст та сам стрілок. В Білорусі затримали майже півсотні людей за коментарі про нещодавню перестрілку з КДБ (ВІДЕО) https://detector.media/infospace/articl ... kdb-video/
Раша ЗМІ взагалі гебешника героєм зробила. Посмертно.
unicdima написав: ➡️ Це приміщення спеціально обладнене та охороняється для того, щоб виключити витік таємної інформації.
➡️ Отже, зловживаючи статусом, народні депутати Величкович Микола, Герасимов Артур, Забродський Михайло, Іонова Марія, Княжицький Микола, Федина Софія з «Європейська солідарність» та Роман Костенко, Осадчук Андрій з «Голос» зірвали проведення заслуховування таємної інформації і намагалися перетворити дуже чутливе для безпеки України засідання на політичне шоу, яке зараз намагаються продовжити у медіаЯк цікаво, чи не так?
Не так, вышеуказанные депутаты также имеют доступ к тайной информации, как и любой действующий депутат
Или ты скажешь, что у Забродского нет доступа ? Если скажешь, что нет - соврёшь Если промолчишь - трепло
Нагадаємо, що 28 вересня спецслужбісти прийшли з обшуком до 32-річного співробітника ІТ-компанії EPAM Андрія Зельцера. Між ним та співробітниками КДБ сталась перестрілка, в результаті якої помер один спецслужбіст та сам стрілок. В Білорусі затримали майже півсотні людей за коментарі про нещодавню перестрілку з КДБ (ВІДЕО) https://detector.media/infospace/articl ... kdb-video/
Раша ЗМІ взагалі гебешника героєм зробила. Посмертно.
Проблема не том, что в Белоруси сидит у власти свихнувшийся колхозник-узурпатор Лука Проблема - что в Украине многие поддерживают Луку и в Украине уже сейчас строят нечто подобное, как в Белоруси, под Зе!
У Росії оголосили в розшук Романа Доброхотова – журналіста та головного редактора видання The Insider. Редакція цього ресурсу довела, що до збиття літака рейсу МН-17 на Донбасі у серпні 2014 року причетна Федеральна служба безпеки РФ.
Вранці 30 вересня у будинку Романа Доброхотова та його батьків відбулися обшуки. Про це повідомили його адвокати.
За даними адвокатів Доброхотова, його оголосили у розшук ще 23 вересня через справу щодо незаконного перетину кордону та виїзду на територію України у серпні цього року. Сам журналіст у коментарі російським ЗМІ спростував факт перетину українського кордону, але підтвердив, що був за межами РФ.
Після обшуків силовики забрали дружину Доброхотова та його батька для проведення допитів.
The Insider – це російське онлайн-видання, яке спеціалізується на проведенні розслідувань та розкритті фейків. Журналісти The Insider брали участь у розслідуванні отруєння опозиціонера Олексія Навального та екс-співробітника розвідки РФ Сергія Скрипаля та його доньки.
Вони також знайшли та оприлюднили низку доказів причетності ФСБ РФ до збиття літака малазійських авіаліній рейсу МН-17 у 2014 році.
У липні 2021 року російська влада визнала видання The Insider таким, що виконує функції іноземного агента.
Того ж місяця у будинку Доброхотова також проходили обшуки у справі про наклеп на журналіста Макса ван дер Верффа з Нідерландів. Тоді він заявляв, що не виїжджатиме за межі Росії, оскільки у нього забрали паспорт.
"ЕС должен разработать своеобразную модель того, как обращаться с этой группой людей, чтобы ограничить их возможности действовать на европейском рынке, в частности отмывание денег", – заявил Партс.
По его словам, соответствующий список принимает Европейский совет, однако любое решение такого типа передается в Европейскую службу внешних действий. Там страны ЕС могут решать, как запретить въезд "конкретным лицам, которые находятся под большим подозрением".