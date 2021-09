Додано: Чет 30 вер, 2021 18:41

У Росії оголосили в розшук Романа Доброхотова – журналіста та головного редактора видання The Insider. Редакція цього ресурсу довела, що до збиття літака рейсу МН-17 на Донбасі у серпні 2014 року причетна Федеральна служба безпеки РФ.



Вранці 30 вересня у будинку Романа Доброхотова та його батьків відбулися обшуки. Про це повідомили його адвокати.



За даними адвокатів Доброхотова, його оголосили у розшук ще 23 вересня через справу щодо незаконного перетину кордону та виїзду на територію України у серпні цього року. Сам журналіст у коментарі російським ЗМІ спростував факт перетину українського кордону, але підтвердив, що був за межами РФ.



Після обшуків силовики забрали дружину Доброхотова та його батька для проведення допитів.



The Insider – це російське онлайн-видання, яке спеціалізується на проведенні розслідувань та розкритті фейків. Журналісти The Insider брали участь у розслідуванні отруєння опозиціонера Олексія Навального та екс-співробітника розвідки РФ Сергія Скрипаля та його доньки.



Вони також знайшли та оприлюднили низку доказів причетності ФСБ РФ до збиття літака малазійських авіаліній рейсу МН-17 у 2014 році.



У липні 2021 року російська влада визнала видання The Insider таким, що виконує функції іноземного агента.



Того ж місяця у будинку Доброхотова також проходили обшуки у справі про наклеп на журналіста Макса ван дер Верффа з Нідерландів. Тоді він заявляв, що не виїжджатиме за межі Росії, оскільки у нього забрали паспорт.