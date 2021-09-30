pesikot написав:unicdima написав:
➡️ Це приміщення спеціально обладнене та охороняється для того, щоб виключити витік таємної інформації.
➡️ Отже, зловживаючи статусом, народні депутати Величкович Микола, Герасимов Артур, Забродський Михайло, Іонова Марія, Княжицький Микола, Федина Софія з «Європейська солідарність» та Роман Костенко, Осадчук Андрій з «Голос» зірвали проведення заслуховування таємної інформації і намагалися перетворити дуже чутливе для безпеки України засідання на політичне шоу, яке зараз намагаються продовжити у медіаЯк цікаво, чи не так?
Не так, вышеуказанные депутаты также имеют доступ к тайной информации, как и любой действующий депутат
Или ты скажешь, что у Забродского нет доступа ?
Если скажешь, что нет - соврёшь
Если промолчишь - трепло
Наявність певного ступеню доступу перевіряється відповідними органами заздалегідь, вчора він був, а сьогодні вже може не бути і просто так шлятися всякій мерзоті на цілком таємні заслуховування ніхто не дасть.
Тому брешеш ти.