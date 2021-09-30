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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7471747274737474
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:52

  pesikot написав:
  unicdima написав:
➡️ Це приміщення спеціально обладнене та охороняється для того, щоб виключити витік таємної інформації.

➡️ Отже, зловживаючи статусом, народні депутати Величкович Микола, Герасимов Артур, Забродський Михайло, Іонова Марія, Княжицький Микола, Федина Софія з «Європейська солідарність» та Роман Костенко, Осадчук Андрій з «Голос» зірвали проведення заслуховування таємної інформації і намагалися перетворити дуже чутливе для безпеки України засідання на політичне шоу, яке зараз намагаються продовжити у медіаЯк цікаво, чи не так?

Не так, вышеуказанные депутаты также имеют доступ к тайной информации, как и любой действующий депутат

Или ты скажешь, что у Забродского нет доступа ?
Если скажешь, что нет - соврёшь
Если промолчишь - трепло

Наявність певного ступеню доступу перевіряється відповідними органами заздалегідь, вчора він був, а сьогодні вже може не бути і просто так шлятися всякій мерзоті на цілком таємні заслуховування ніхто не дасть.
Тому брешеш ти.
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