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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7471747274737474 Додано: Чет 30 вер, 2021 21:52 pesikot написав: unicdima написав:

➡️ Це приміщення спеціально обладнене та охороняється для того, щоб виключити витік таємної інформації.



➡️ Отже, зловживаючи статусом, народні депутати Величкович Микола, Герасимов Артур, Забродський Михайло, Іонова Марія, Княжицький Микола, Федина Софія з «Європейська солідарність» та Роман Костенко, Осадчук Андрій з «Голос» зірвали проведення заслуховування таємної інформації і намагалися перетворити дуже чутливе для безпеки України засідання на політичне шоу, яке зараз намагаються продовжити у медіаЯк цікаво, чи не так? ➡️ Це приміщення спеціально обладнене та охороняється для того, щоб виключити витік таємної інформації.➡️ Отже, зловживаючи статусом, народні депутати Величкович Микола, Герасимов Артур, Забродський Михайло, Іонова Марія, Княжицький Микола, Федина Софія з «Європейська солідарність» та Роман Костенко, Осадчук Андрій з «Голос» зірвали проведення заслуховування таємної інформації і намагалися перетворити дуже чутливе для безпеки України засідання на політичне шоу, яке зараз намагаються продовжити у медіаЯк цікаво, чи не так?

Не так, вышеуказанные депутаты также имеют доступ к тайной информации, как и любой действующий депутат



Или ты скажешь, что у Забродского нет доступа ?

Если скажешь, что нет - соврёшь

Если промолчишь - трепло Не так, вышеуказанные депутаты также имеют доступ к тайной информации, как и любой действующий депутатИли ты скажешь, что у Забродского нет доступа ?Если скажешь, что нет - соврёшьЕсли промолчишь - трепло

Наявність певного ступеню доступу перевіряється відповідними органами заздалегідь, вчора він був, а сьогодні вже може не бути і просто так шлятися всякій мерзоті на цілком таємні заслуховування ніхто не дасть.

Тому брешеш ти. Наявність певного ступеню доступу перевіряється відповідними органами заздалегідь, вчора він був, а сьогодні вже може не бути і просто так шлятися всякій мерзоті на цілком таємні заслуховування ніхто не дасть.Тому брешеш ти. unicdima

Повідомлень: 1894 З нами з: 10.06.19 Подякував: 79 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:50



Нечего хозяевам вместе со слугами ездить, решили заведующие депутатского вагона, направлявшегося в Трускавец и пересадили в другой вагон двух журналисток — Анну Стешенко и Ольгу Москалюк.



«С нашим «счастьем» мы попали в вагон со «Слугами народа». Заняли места, как говорят, согласно купленным билетам. И тут… Та-дам… Приходят два нардепа (фамилий называть не буду). И как оказалось, у двух депутатов куплены билеты на наши места», — написала Стешенко.



После чего, по словам журналистки, к ним лично «прибежал» начальник поезда и вручил две бумажки. На депешах была напечатана причина передислокации в вагон с «простыми смертными» — «организованная групповая поездка», сокращенно — ОГП. Журналистки посмеялись с того, насколько это сокращение похоже на ОПГ, но покорно удалились на свои новые места.



Перефразируя классика антиутопий, все граждане Украины равны, но некоторые — более равны, чем другие. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15358 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8461 раз. Подякували: 4091 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:15 Schmit

Повідомлень: 2432 З нами з: 08.09.09 Подякував: 46 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7471747274737474 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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