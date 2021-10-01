Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав: ➡️ Це приміщення спеціально обладнене та охороняється для того, щоб виключити витік таємної інформації.
➡️ Отже, зловживаючи статусом, народні депутати Величкович Микола, Герасимов Артур, Забродський Михайло, Іонова Марія, Княжицький Микола, Федина Софія з «Європейська солідарність» та Роман Костенко, Осадчук Андрій з «Голос» зірвали проведення заслуховування таємної інформації і намагалися перетворити дуже чутливе для безпеки України засідання на політичне шоу, яке зараз намагаються продовжити у медіаЯк цікаво, чи не так?
Не так, вышеуказанные депутаты также имеют доступ к тайной информации, как и любой действующий депутат
Или ты скажешь, что у Забродского нет доступа ? Если скажешь, что нет - соврёшь Если промолчишь - трепло
Наявність певного ступеню доступу перевіряється відповідними органами заздалегідь, вчора він був, а сьогодні вже може не бути і просто так шлятися всякій мерзоті на цілком таємні заслуховування ніхто не дасть. Тому брешеш ти.
Нечего хозяевам вместе со слугами ездить, решили заведующие депутатского вагона, направлявшегося в Трускавец и пересадили в другой вагон двух журналисток — Анну Стешенко и Ольгу Москалюк.
«С нашим «счастьем» мы попали в вагон со «Слугами народа». Заняли места, как говорят, согласно купленным билетам. И тут… Та-дам… Приходят два нардепа (фамилий называть не буду). И как оказалось, у двух депутатов куплены билеты на наши места», — написала Стешенко.
После чего, по словам журналистки, к ним лично «прибежал» начальник поезда и вручил две бумажки. На депешах была напечатана причина передислокации в вагон с «простыми смертными» — «организованная групповая поездка», сокращенно — ОГП. Журналистки посмеялись с того, насколько это сокращение похоже на ОПГ, но покорно удалились на свои новые места.
Перефразируя классика антиутопий, все граждане Украины равны, но некоторые — более равны, чем другие.
unicdima написав: ➡️ Це приміщення спеціально обладнене та охороняється для того, щоб виключити витік таємної інформації.
➡️ Отже, зловживаючи статусом, народні депутати Величкович Микола, Герасимов Артур, Забродський Михайло, Іонова Марія, Княжицький Микола, Федина Софія з «Європейська солідарність» та Роман Костенко, Осадчук Андрій з «Голос» зірвали проведення заслуховування таємної інформації і намагалися перетворити дуже чутливе для безпеки України засідання на політичне шоу, яке зараз намагаються продовжити у медіаЯк цікаво, чи не так?
Не так, вышеуказанные депутаты также имеют доступ к тайной информации, как и любой действующий депутат
Или ты скажешь, что у Забродского нет доступа ? Если скажешь, что нет - соврёшь Если промолчишь - трепло
Наявність певного ступеню доступу перевіряється відповідними органами заздалегідь, вчора він був, а сьогодні вже може не бути і просто так шлятися всякій мерзоті на цілком таємні заслуховування ніхто не дасть. Тому брешеш ти.
Вкладчик1234 написав: Приходят два нардепа (фамилий называть не буду). И как оказалось, у двух депутатов куплены билеты на наши места», — написала Стешенко.
После чего, по словам журналистки, к ним лично «прибежал» начальник поезда и вручил две бумажки.
Ну і що тут такого ? Ніколи не траплялися подвоєні місця ? Їх же не просто переселили - а вибрали інших претендентів на місця . Завжди когось вибирають . І начальника поїзда цілком можна зрозуміти . Ну а їх - не дуже - їх же напевно не на бокові плацкартні біля туалета відселили ...