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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7472747374747475
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 19:52

  Alex2007 написав:https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/10/1/7128522/
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании экс-президента Михеила Саакашвили.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews, об этом он заявил на специальном брифинге вечером 1 октября.

"Третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили задержан, и он переведен в пенитенциарное учреждение... Наши правоохранители осуществили задержание на высшем уровне", - заявил премьер.


главное, не выпускать его, а то опять вернется учить как тут нужно жить и какие "реформы" проводить :D


Ага ... От тільки він незаконними методами умудрився витягнути Грузію з аналогічного болота - та ще й так вдало , що вона назад ніяк не сповзе . А у нас щось не видно якихось результатів ні від кого ...
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