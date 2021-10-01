Alex2007 написав:https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/10/1/7128522/Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании экс-президента Михеила Саакашвили.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews, об этом он заявил на специальном брифинге вечером 1 октября.
"Третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили задержан, и он переведен в пенитенциарное учреждение... Наши правоохранители осуществили задержание на высшем уровне", - заявил премьер.
главное, не выпускать его, а то опять вернется учить как тут нужно жить и какие "реформы" проводить
Ага ... От тільки він незаконними методами умудрився витягнути Грузію з аналогічного болота - та ще й так вдало , що вона назад ніяк не сповзе . А у нас щось не видно якихось результатів ні від кого ...