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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:34
Faceless написав:
Не знаю конкретно за цих журналісток, але загалом не можу не погодитися, загалом журнаглісти - люди, що мають можливість розповсюдження своєї некомпетентності у ЗМІ, і яких цікавить не істина а хайп, скандал, рейтинг, безпринципні і брехливі. Нажаль
дивний пост
не чекав.
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unicdima
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Додано: Суб 02 жов, 2021 15:12
unicdima написав: pesikot написав:unicdima
, что там с поездами ? Слуги народа не хотят с народом ехать ? Да как так ?
Журнашлюхи не народ. Ця мразота спецом їхала влаштовувати скандал.
Сразу видно большевика, который готов выбросить любого из поезда
Мразота, как раз - ты
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