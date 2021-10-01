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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7472747374747475
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:34

  Faceless написав:Не знаю конкретно за цих журналісток, але загалом не можу не погодитися, загалом журнаглісти - люди, що мають можливість розповсюдження своєї некомпетентності у ЗМІ, і яких цікавить не істина а хайп, скандал, рейтинг, безпринципні і брехливі. Нажаль

дивний пост
не чекав.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 15:12

  unicdima написав:
  pesikot написав:unicdima, что там с поездами ? Слуги народа не хотят с народом ехать ? Да как так ?

Журнашлюхи не народ. Ця мразота спецом їхала влаштовувати скандал.

Сразу видно большевика, который готов выбросить любого из поезда

Мразота, как раз - ты
pesikot
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