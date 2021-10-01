Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:Не знаю конкретно за цих журналісток, але загалом не можу не погодитися, загалом журнаглісти - люди, що мають можливість розповсюдження своєї некомпетентності у ЗМІ, і яких цікавить не істина а хайп, скандал, рейтинг, безпринципні і брехливі. Нажаль
оказывается кто-то еще слушает Тарасика, который был руководителем в штабе пророссийского Януковича (о чем он прекрасно знал, как минимум Янукович был тогда противоположностью прозападного Ющенка) и было всё ОК и почему-то были известные вечные постулаты про подлого русского зверя рядом, который может проснуться в любой момент, были проигнорированы.
КИЕВ, 22 дек 2004 - РИА "Новости". Тарас Чорновил заявил, что возглавил штаб Виктора Янукович потому, что тот находится в оппозиции президенту Украины Леониду Кучме. "Поверьте мне, я столько лет был в реальной оппозиции к президенту Кучме, что я никогда не пошел бы на поддержку Януковича, а тем более не возглавил его штаб, если бы он был завязан на Кучму", - отметил Чорновил на брифинге.
А сейчас оно постоянно рассказывает какой Янукович плохой и какая рашка агрессор.
Типичная мразота, приспособленец и клоун без каких-то там принципов и идеалов, как он хочет казаться. И таких "принципиальных" товарищей, публично светящих своим рылом налево и напрово, полным-полно.
Alex2007 написав:Типичная мразота, приспособленец и клоун без каких-то там принципов и идеалов, как он хочет казаться. И таких "принципиальных" товарищей, публично светящих своим рылом налево и напрово, полным-полно.
Ты точно такой ж приспособленец
Ещё недавно ты был против карубции, а сейчас активно её поддерживаешь
Alex2007 написав:Типичная мразота, приспособленец и клоун без каких-то там принципов и идеалов, как он хочет казаться. И таких "принципиальных" товарищей, публично светящих своим рылом налево и напрово, полным-полно.
Ты точно такой ж приспособленец
Ещё недавно ты был против карубции, а сейчас активно её поддерживаешь
Где я ее поддерживаю ?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 02 жов, 2021 15:39, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007 написав:оказывается кто-то еще слушает Тарасика, который был руководителем в штабе пророссийского Януковича (о чем он прекрасно знал, как минимум Янукович был тогда противоположностью прозападного Ющенка) и было всё ОК и почему-то были известные вечные постулаты про подлого русского зверя рядом, который может проснуться в любой момент, были проигнорированы.
КИЕВ, 22 дек 2004 - РИА "Новости". Тарас Чорновил заявил, что возглавил штаб Виктора Янукович потому, что тот находится в оппозиции президенту Украины Леониду Кучме. "Поверьте мне, я столько лет был в реальной оппозиции к президенту Кучме, что я никогда не пошел бы на поддержку Януковича, а тем более не возглавил его штаб, если бы он был завязан на Кучму", - отметил Чорновил на брифинге.
А сейчас оно постоянно рассказывает какой Янукович плохой и какая рашка агрессор.
Типичная мразота, приспособленец и клоун без каких-то там принципов и идеалов, как он хочет казаться. И таких "принципиальных" товарищей, публично светящих своим рылом налево и напрово, полным-полно.
Как и комсомольцы Фарионы, Турчиновы и прочие Потураевы Если "агрессор" придёт - то эти комсомольцы первые в очередь на поклон станут. Как сейчас кланяются хозяевам из-за океана. Им вобщем-то всё равно, кому кланяться и под кого ложиться - кто платит, тот и заказывает "патриотов" и "патриоток"
Вкладчик1234 написав:Как и комсомольцы Фарионы, Турчиновы и прочие Потураевы Если "агрессор" придёт - то эти комсомольцы первые в очередь на поклон станут. Как сейчас кланяются хозяевам из-за океана. Им вобщем-то всё равно, кому кланяться и под кого ложиться - кто платит, тот и заказывает "патриотов" и "патриоток"
Ты уже здесь, как представитель агрессора РФ. Ты ему кланяешься. Ты подмахиваешь РФ
Вот это подстава! Боялись рабства в Украине, а стали рабами на кирпичных заводах в РФ
Що він шукав і не знайшов?)))) Раз береться робити ролік, то треба ж хоч не косячити так грубо.
Перший же пошук дав: * На Львівщині викрили групу сучасних «рабовласників». Для регіону злочини такого роду є рідкістю, кажуть правоохоронці. Експерти ж заявляють, що трудове рабство стає поширеним явищем в Україні.*
*Ризик потрапити у рабство в Україні зростає, переконана експерт Західноукраїнського центру «Жіночі перспективи» Олена Кальбус. Їдучи на заробітки за кордон, люди перестраховуються, шукають родичів і знайомих, тому небезпека опинитися у «трудовій пастці» мінімізувалася, каже Кальбус. А от в межах України, молоді люди подекуди втрачають пильність і стають жертвами експлуататорів, нарікає Кальбус.* https://www.dw.com/uk/новий-тренд-в-україні-обережно-трудове-рабство/a-16181184