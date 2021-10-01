Додано: Суб 02 жов, 2021 15:29

Schmit написав:

КИЕВ, 22 дек 2004 - РИА "Новости". Тарас Чорновил заявил, что возглавил штаб Виктора Янукович потому, что тот находится в оппозиции президенту Украины Леониду Кучме.

"Поверьте мне, я столько лет был в реальной оппозиции к президенту Кучме, что я никогда не пошел бы на поддержку Януковича, а тем более не возглавил его штаб, если бы он был завязан на Кучму", - отметил Чорновил на брифинге.

оказывается кто-то еще слушает Тарасика, который был руководителем в штабе пророссийского Януковича (о чем он прекрасно знал, как минимум Янукович был тогда противоположностью прозападного Ющенка) и было всё ОК и почему-то были известные вечные постулаты про подлого русского зверя рядом, который может проснуться в любой момент, были проигнорированы.А сейчас оно постоянно рассказывает какой Янукович плохой и какая рашка агрессор.Типичная мразота, приспособленец и клоун без каких-то там принципов и идеалов, как он хочет казаться. И таких "принципиальных" товарищей, публично светящих своим рылом налево и напрово, полным-полно.