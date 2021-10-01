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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7473747474757476>
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 21:34

  Faceless написав:Не знаю конкретно за цих журналісток, але загалом не можу не погодитися, загалом журнаглісти - люди, що мають можливість розповсюдження своєї некомпетентності у ЗМІ, і яких цікавить не істина а хайп, скандал, рейтинг, безпринципні і брехливі. Нажаль

дивний пост
не чекав.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 15:12

  unicdima написав:
  pesikot написав:unicdima, что там с поездами ? Слуги народа не хотят с народом ехать ? Да как так ?

Журнашлюхи не народ. Ця мразота спецом їхала влаштовувати скандал.

Сразу видно большевика, который готов выбросить любого из поезда

Мразота, как раз - ты
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 15:29

  Schmit написав:


оказывается кто-то еще слушает Тарасика, который был руководителем в штабе пророссийского Януковича (о чем он прекрасно знал, как минимум Янукович был тогда противоположностью прозападного Ющенка) и было всё ОК и почему-то были известные вечные постулаты про подлого русского зверя рядом, который может проснуться в любой момент, были проигнорированы.
КИЕВ, 22 дек 2004 - РИА "Новости". Тарас Чорновил заявил, что возглавил штаб Виктора Янукович потому, что тот находится в оппозиции президенту Украины Леониду Кучме.
"Поверьте мне, я столько лет был в реальной оппозиции к президенту Кучме, что я никогда не пошел бы на поддержку Януковича, а тем более не возглавил его штаб, если бы он был завязан на Кучму", - отметил Чорновил на брифинге.


А сейчас оно постоянно рассказывает какой Янукович плохой и какая рашка агрессор.

Типичная мразота, приспособленец и клоун без каких-то там принципов и идеалов, как он хочет казаться. И таких "принципиальных" товарищей, публично светящих своим рылом налево и напрово, полным-полно.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 15:32

Боялись рабства в Украине, а стали рабами на кирпичных завод

Вот это подстава! Боялись рабства в Украине, а стали рабами на кирпичных заводах в РФ

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 15:34

  Alex2007 написав:Типичная мразота, приспособленец и клоун без каких-то там принципов и идеалов, как он хочет казаться. И таких "принципиальных" товарищей, публично светящих своим рылом налево и напрово, полным-полно.

Ты точно такой ж приспособленец

Ещё недавно ты был против карубции, а сейчас активно её поддерживаешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 15:35

  pesikot написав:
  Alex2007 написав:Типичная мразота, приспособленец и клоун без каких-то там принципов и идеалов, как он хочет казаться. И таких "принципиальных" товарищей, публично светящих своим рылом налево и напрово, полным-полно.

Ты точно такой ж приспособленец

Ещё недавно ты был против карубции, а сейчас активно её поддерживаешь


Где я ее поддерживаю ?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 02 жов, 2021 15:39, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 15:36

  Alex2007 написав:оказывается кто-то еще слушает Тарасика, который был руководителем в штабе пророссийского Януковича (о чем он прекрасно знал, как минимум Янукович был тогда противоположностью прозападного Ющенка) и было всё ОК и почему-то были известные вечные постулаты про подлого русского зверя рядом, который может проснуться в любой момент, были проигнорированы.
КИЕВ, 22 дек 2004 - РИА "Новости". Тарас Чорновил заявил, что возглавил штаб Виктора Янукович потому, что тот находится в оппозиции президенту Украины Леониду Кучме.
"Поверьте мне, я столько лет был в реальной оппозиции к президенту Кучме, что я никогда не пошел бы на поддержку Януковича, а тем более не возглавил его штаб, если бы он был завязан на Кучму", - отметил Чорновил на брифинге.


А сейчас оно постоянно рассказывает какой Янукович плохой и какая рашка агрессор.

Типичная мразота, приспособленец и клоун без каких-то там принципов и идеалов, как он хочет казаться. И таких "принципиальных" товарищей, публично светящих своим рылом налево и напрово, полным-полно.

Как и комсомольцы Фарионы, Турчиновы и прочие Потураевы
Если "агрессор" придёт - то эти комсомольцы первые в очередь на поклон станут. Как сейчас кланяются хозяевам из-за океана. Им вобщем-то всё равно, кому кланяться и под кого ложиться - кто платит, тот и заказывает "патриотов" и "патриоток"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 15:58

  Вкладчик1234 написав:Как и комсомольцы Фарионы, Турчиновы и прочие Потураевы
Если "агрессор" придёт - то эти комсомольцы первые в очередь на поклон станут. Как сейчас кланяются хозяевам из-за океана. Им вобщем-то всё равно, кому кланяться и под кого ложиться - кто платит, тот и заказывает "патриотов" и "патриоток"

Ты уже здесь, как представитель агрессора РФ. Ты ему кланяешься. Ты подмахиваешь РФ

И я здесь, который за Украину
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 16:03

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Ты ему кланяешься. Ты подмахиваешь РФ

Ну как минимум неистово рукоплещет любым неудачам Украины. Потому и в ковидной теме его политика понятна: "чем хуже будет в Украине, тем лучше для него".
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 16:35

  pesikot написав:
Вот это подстава! Боялись рабства в Украине, а стали рабами на кирпичных заводах в РФ


Що він шукав і не знайшов?))))
Раз береться робити ролік, то треба ж хоч не косячити так грубо.

Перший же пошук дав:
* На Львівщині викрили групу сучасних «рабовласників». Для регіону злочини такого роду є рідкістю, кажуть правоохоронці. Експерти ж заявляють, що трудове рабство стає поширеним явищем в Україні.*

*Ризик потрапити у рабство в Україні зростає, переконана експерт Західноукраїнського центру «Жіночі перспективи» Олена Кальбус. Їдучи на заробітки за кордон, люди перестраховуються, шукають родичів і знайомих, тому небезпека опинитися у «трудовій пастці» мінімізувалася, каже Кальбус. А от в межах України, молоді люди подекуди втрачають пильність і стають жертвами експлуататорів, нарікає Кальбус.*
https://www.dw.com/uk/новий-тренд-в-україні-обережно-трудове-рабство/a-16181184

В Днепропетровской области разоблачили преступную группу, которая вела торговлю людьми и применяла рабский труд. Полицейские освободили из трудового рабства 120 человек.
https://www.unian.net/incidents/na-dnep ... 39993.html

На территории Запорожской области более месяца разыскивали 35-летнего Виталия Харчука, который поехал работать в Кирилловку, но по дороге домой в Мелитополь пропал без вести. Оказалось, что мужчина попал в рабство.
https://www.unian.net/incidents/ukraine ... 34758.html

З.И.
Краще б автор оце показав у рашкованів до чого в Криму докотилися:
https://regnum.ru/news/accidents/3166204.html
Хлопчика отак в раба зробив.
detroytred
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