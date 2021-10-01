Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7473747474757476 Додано: Суб 02 жов, 2021 16:39 detroytred

Батенька, хоть ВЫ не поддавайтесь на провокации. Kudrjavuy

Повідомлень: 8870 З нами з: 20.09.12 Подякував: 715 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 жов, 2021 16:47 unicdima написав: pesikot написав: unicdima написав:

➡️ Це приміщення спеціально обладнене та охороняється для того, щоб виключити витік таємної інформації.



➡️ Отже, зловживаючи статусом, народні депутати Величкович Микола, Герасимов Артур, Забродський Михайло, Іонова Марія, Княжицький Микола, Федина Софія з «Європейська солідарність» та Роман Костенко, Осадчук Андрій з «Голос» зірвали проведення заслуховування таємної інформації і намагалися перетворити дуже чутливе для безпеки України засідання на політичне шоу, яке зараз намагаються продовжити у медіаЯк цікаво, чи не так? ➡️ Це приміщення спеціально обладнене та охороняється для того, щоб виключити витік таємної інформації.➡️ Отже, зловживаючи статусом, народні депутати Величкович Микола, Герасимов Артур, Забродський Михайло, Іонова Марія, Княжицький Микола, Федина Софія з «Європейська солідарність» та Роман Костенко, Осадчук Андрій з «Голос» зірвали проведення заслуховування таємної інформації і намагалися перетворити дуже чутливе для безпеки України засідання на політичне шоу, яке зараз намагаються продовжити у медіаЯк цікаво, чи не так?

Не так, вышеуказанные депутаты также имеют доступ к тайной информации, как и любой действующий депутат



Или ты скажешь, что у Забродского нет доступа ?

Если скажешь, что нет - соврёшь

Если промолчишь - трепло Не так, вышеуказанные депутаты также имеют доступ к тайной информации, как и любой действующий депутатИли ты скажешь, что у Забродского нет доступа ?Если скажешь, что нет - соврёшьЕсли промолчишь - трепло

Наявність певного ступеню доступу перевіряється відповідними органами заздалегідь, вчора він був, а сьогодні вже може не бути і просто так шлятися всякій мерзоті на цілком таємні заслуховування ніхто не дасть.

Тому брешеш ти. Наявність певного ступеню доступу перевіряється відповідними органами заздалегідь, вчора він був, а сьогодні вже може не бути і просто так шлятися всякій мерзоті на цілком таємні заслуховування ніхто не дасть.Тому брешеш ти.

Трохи не так.

Форма допуску просто так не знімається, не зникає ... без наслідків))



А рівень понижується з часом 5 років. У Забродського була вища 1 форма з допуском до "особливої важливості". Перейде на другу *цілком таємно*, а потім на третю "таємно".



Інша річ, що одного допуску недостатньо, коли є перелік допущених осіб.

Як не дивно, але голова комісії саме на це звернула увагу. Тому цілком права.

Якщо дійсно було визначення допущених до цієї справи осіб.





В принципі ж у всіх депутатів Ради, на мій погляд, скоріш за все 1 ф. допуску. Трохи не так.Форма допуску просто так не знімається, не зникає ... без наслідків))А рівень понижується з часом 5 років. У Забродського була вища 1 форма з допуском до "особливої важливості". Перейде на другу *цілком таємно*, а потім на третю "таємно".Інша річ, що одного допуску недостатньо, коли є перелік допущених осіб.Як не дивно, але голова комісії саме на це звернула увагу. Тому цілком права.Якщо дійсно було визначення допущених до цієї справи осіб.В принципі ж у всіх депутатів Ради, на мій погляд, скоріш за все 1 ф. допуску. detroytred

Повідомлень: 24627 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2016 раз. Подякували: 3222 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7473747474757476 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Ірина_, Модератор