detroytred
Батенька, хоть ВЫ не поддавайтесь на провокации.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 02 жов, 2021 16:47
Трохи не так.
Форма допуску просто так не знімається, не зникає ... без наслідків))
А рівень понижується з часом 5 років. У Забродського була вища 1 форма з допуском до "особливої важливості". Перейде на другу *цілком таємно*, а потім на третю "таємно".
Інша річ, що одного допуску недостатньо, коли є перелік допущених осіб.
Як не дивно, але голова комісії саме на це звернула увагу. Тому цілком права.
Якщо дійсно було визначення допущених до цієї справи осіб.
В принципі ж у всіх депутатів Ради, на мій погляд, скоріш за все 1 ф. допуску.
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