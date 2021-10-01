Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав: ➡️ Це приміщення спеціально обладнене та охороняється для того, щоб виключити витік таємної інформації.
➡️ Отже, зловживаючи статусом, народні депутати Величкович Микола, Герасимов Артур, Забродський Михайло, Іонова Марія, Княжицький Микола, Федина Софія з «Європейська солідарність» та Роман Костенко, Осадчук Андрій з «Голос» зірвали проведення заслуховування таємної інформації і намагалися перетворити дуже чутливе для безпеки України засідання на політичне шоу, яке зараз намагаються продовжити у медіаЯк цікаво, чи не так?
Не так, вышеуказанные депутаты также имеют доступ к тайной информации, как и любой действующий депутат
Или ты скажешь, что у Забродского нет доступа ? Если скажешь, что нет - соврёшь Если промолчишь - трепло
Наявність певного ступеню доступу перевіряється відповідними органами заздалегідь, вчора він був, а сьогодні вже може не бути і просто так шлятися всякій мерзоті на цілком таємні заслуховування ніхто не дасть. Тому брешеш ти.
Трохи не так. Форма допуску просто так не знімається, не зникає ... без наслідків))
А рівень понижується з часом 5 років. У Забродського була вища 1 форма з допуском до "особливої важливості". Перейде на другу *цілком таємно*, а потім на третю "таємно".
Інша річ, що одного допуску недостатньо, коли є перелік допущених осіб. Як не дивно, але голова комісії саме на це звернула увагу. Тому цілком права. Якщо дійсно було визначення допущених до цієї справи осіб.
В принципі ж у всіх депутатів Ради, на мій погляд, скоріш за все 1 ф. допуску.
В Україні існує обʼєднання Centuria, яке має власний сайт та сторінки у соцмережах. Організація називає себе «групою організованої української молоді, яка стоїть на світоглядних засадах Української Державності та Європейської традиції». Своїм завданням Centuria бачить боротьбу з «внутрішнім ворогом», протистояння зовнішнім ворогам України, «творення нового покоління українців» та відповідь на виклики сьогодення.
Интересно, какие задания и цели стоят у Тарана, МО и главнокомандующего?
"Слугам" у Трускавці представили відосик "План трансформації країни" на майже $300 000 000 000 та поверненням Донбасу і Криму до 2030 року https://patrioty.org.ua/politic/sluham- ... 93394.html домогтися енергетичної незалежності від Росії; встановити верховенство права; досягти економічного розвитку; повернути територіальну цілісність.
відповідальним за презентацію плану буде президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.