Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав: ➡️ Це приміщення спеціально обладнене та охороняється для того, щоб виключити витік таємної інформації.
➡️ Отже, зловживаючи статусом, народні депутати Величкович Микола, Герасимов Артур, Забродський Михайло, Іонова Марія, Княжицький Микола, Федина Софія з «Європейська солідарність» та Роман Костенко, Осадчук Андрій з «Голос» зірвали проведення заслуховування таємної інформації і намагалися перетворити дуже чутливе для безпеки України засідання на політичне шоу, яке зараз намагаються продовжити у медіаЯк цікаво, чи не так?
Не так, вышеуказанные депутаты также имеют доступ к тайной информации, как и любой действующий депутат
Или ты скажешь, что у Забродского нет доступа ? Если скажешь, что нет - соврёшь Если промолчишь - трепло
Наявність певного ступеню доступу перевіряється відповідними органами заздалегідь, вчора він був, а сьогодні вже може не бути і просто так шлятися всякій мерзоті на цілком таємні заслуховування ніхто не дасть. Тому брешеш ти.
Трохи не так. Форма допуску просто так не знімається, не зникає ... без наслідків))
А рівень понижується з часом 5 років. У Забродського була вища 1 форма з допуском до "особливої важливості". Перейде на другу *цілком таємно*, а потім на третю "таємно".
Інша річ, що одного допуску недостатньо, коли є перелік допущених осіб. Як не дивно, але голова комісії саме на це звернула увагу. Тому цілком права. Якщо дійсно було визначення допущених до цієї справи осіб.
В принципі ж у всіх депутатів Ради, на мій погляд, скоріш за все 1 ф. допуску.
В Україні існує обʼєднання Centuria, яке має власний сайт та сторінки у соцмережах. Організація називає себе «групою організованої української молоді, яка стоїть на світоглядних засадах Української Державності та Європейської традиції». Своїм завданням Centuria бачить боротьбу з «внутрішнім ворогом», протистояння зовнішнім ворогам України, «творення нового покоління українців» та відповідь на виклики сьогодення.
Интересно, какие задания и цели стоят у Тарана, МО и главнокомандующего?
"Слугам" у Трускавці представили відосик "План трансформації країни" на майже $300 000 000 000 та поверненням Донбасу і Криму до 2030 року https://patrioty.org.ua/politic/sluham- ... 93394.html домогтися енергетичної незалежності від Росії; встановити верховенство права; досягти економічного розвитку; повернути територіальну цілісність.
відповідальним за презентацію плану буде президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.
pesikot написав:unicdima, что там с поездами ? Слуги народа не хотят с народом ехать ? Да как так ?
Журнашлюхи не народ. Ця мразота спецом їхала влаштовувати скандал.
Хто платит тот и заказывает музыку:
[17:30 01 октября 2021 года ] http://ukrrudprom.com/news/Na_Rinata_Ah ... _v_uk.html Чаще всего “джинса” (заказные материалы) в украинских СМИ публикуется в интересах коммерческих структур, бизнесмена Рината Ахметова и его компаний, а также проекта Большая стройка президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в исследовании Института массовой информации.
По данным аналитиков, главными заказчиками джинсы являются:
Коммерческие структуры — 24,5%;
Ахметов и его компании — 20,8%;
Большая стройка Зеленского — 11%;
Лоббисты — 9,8%;
ОПЗЖ — 7,7%;
Виталий Кличко (мэр Киева) — 6%;
Петр Порошенко (пятый президент) и Европейская солидарность — 4%.
Аналитики отмечают, что чаще всего заказные материалы были направлены на продвижение коммерческих структур.
В джинсе о “Большой стройке” пытались повысить значимость программы Зеленского, пишет ИМИ. Многие медиа дают только комплиментарные материалы на эту тему, без анализа или проверки на достоверность.
Больше всего джинсы аналитики обнаружили на сайтах Обозреватель, Политека, РБК-Украина, УНИАН и Сегодня.
Исследование проводилось с 30 августа по 3 сентября в 16 популярных онлайн-медиа. Проверялись все новости подряд, выборка — более 20 000 публикаций. Исследованию оказывалась поддержка Американского агентства по международному развитию (USAID).
Вот это подстава! Боялись рабства в Украине, а стали рабами на кирпичных заводах в РФ
https://ua24ua.net/zolotoe-poleno-drova ... -prichina/ .............................................. Родители жены киевского ресторатора Евгения Васили, переселенцы из Донецка, решили вернуться на неподконтрольную территорию. В селе на севере Донецкой области, где они сейчас живут, нет газа.
"Вчера родители моей жены собрали пожитки в старенький «Жигули», и поехали жить из своего дома в Богородичном (возле Святогорска) в Донецк", - пишет Васили в весьма эмоциональном посте на Фейсбуке.
Он назвал несколько причин, почему родители приняли такое решение.
"Потому что тесть уже в возрасте и не может наколоть сам себе дрова, чтобы отопить дом… Дрова, бл@ть, наколоть в 21 веке! Газа в поселке нет! Потому что машина дров стоит, как две месячные пенсии, и, для того чтобы их купить на сезон, нужно корешки все лето жрать из соседнего леса... Потому что ближайшая больница находится в х@р знает скольких км от поселка, и скорая может приехать для того, чтобы просто зафиксировать смерть… Потому что свет могут выключить зимой в любой момент ночью, и остановится насос на котле отопления, и дом взорвется нах@р! Сможете вы спокойно спать в таких условиях? Потому что сгорел насос подачи воды в дом, и чтобы его купить, нужно еще месяц корешки жрать…", - пишет Васили.
В комментарии он подробнее объяснил, что заставило родителей его супруги покинуть подконтрольную Украине территорию и переехать на территорию т.н. "ДНР".
"Рядом с поселком, где жили родители жены, проходит газовая труба. Но в поселок никто газ не проводит, потому что "если нужно, подключайте сами". Это стоит сумасшедших денег. Там не только родители моей жены живут, достаточно много людей, в основном пенсионеры. У них просто нет денег на это. Стоимость газификации населенного пункта для государства - копейки, а для простых людей - это огромные суммы. Вот в этом должна проявляться забота о вынужденных переселенцах. Никто не просит денег - но помогите людям провести газ, решить какие-то бытовые вопросы. Но никто этим не занимается, никому это не нужно", - рассказал Евгений Васили.
Україні потрібна політична стабільність щоб почала розвиватись економіка десять років стабільної влади і можна буде говорити про якісь результати
давайте поглянемо, яке місце в світовій молочній галузі має Україна. Я зробив два порівняння: 1990-ті роки і сьогодення. У 90-х Україна посідала 6-те місце з виробництва молока у світі. Можу сказати, що у 1994 році Україна виробляла 24,5 млн т молока, а вже сьогодні статистика дає нам показник у близько 10 млн т молока. І ми ніби посідаємо в рейтингу 18-те місце. Але це — статистичні дані. Реальність зовсім інша. Насправді ми виробляємо 6,5 млн т молока і, відповідно до розрахунків, це 32-ге місце в світовому рейтингу https://agropolit.com/blog/412-molochna ... -pidtrimka