..............................................Родители жены киевского ресторатора Евгения Васили, переселенцы из Донецка, решили вернуться на неподконтрольную территорию. В селе на севере Донецкой области, где они сейчас живут, нет газа."Вчера родители моей жены собрали пожитки в старенький «Жигули», и поехали жить из своего дома в Богородичном (возле Святогорска) в Донецк", - пишет Васили в весьма эмоциональном посте на Фейсбуке.Он назвал несколько причин, почему родители приняли такое решение."Потому что тесть уже в возрасте и не может наколоть сам себе дрова, чтобы отопить дом… Дрова, бл@ть, наколоть в 21 веке! Газа в поселке нет! Потому что машина дров стоит, как две месячные пенсии, и, для того чтобы их купить на сезон, нужно корешки все лето жрать из соседнего леса... Потому что ближайшая больница находится в х@р знает скольких км от поселка, и скорая может приехать для того, чтобы просто зафиксировать смерть… Потому что свет могут выключить зимой в любой момент ночью, и остановится насос на котле отопления, и дом взорвется нах@р! Сможете вы спокойно спать в таких условиях? Потому что сгорел насос подачи воды в дом, и чтобы его купить, нужно еще месяц корешки жрать…", - пишет Васили.В комментарии он подробнее объяснил, что заставило родителей его супруги покинуть подконтрольную Украине территорию и переехать на территорию т.н. "ДНР"."Рядом с поселком, где жили родители жены, проходит газовая труба. Но в поселок никто газ не проводит, потому что "если нужно, подключайте сами". Это стоит сумасшедших денег. Там не только родители моей жены живут, достаточно много людей, в основном пенсионеры. У них просто нет денег на это. Стоимость газификации населенного пункта для государства - копейки, а для простых людей - это огромные суммы. Вот в этом должна проявляться забота о вынужденных переселенцах. Никто не просит денег - но помогите людям провести газ, решить какие-то бытовые вопросы. Но никто этим не занимается, никому это не нужно", - рассказал Евгений Васили.