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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 02 жов, 2021 23:28
Faceless написав: unicdima написав: pesikot написав: unicdima
, что там с поездами ? Слуги народа не хотят с народом ехать ? Да как так ?
Журнашлюхи не народ. Ця мразота спецом їхала влаштовувати скандал.
Не знаю конкретно за цих журналісток, але загалом не можу не погодитися, загалом журнаглісти - люди, що мають можливість розповсюдження своєї некомпетентності у ЗМІ, і яких цікавить не істина а хайп, скандал, рейтинг, безпринципні і брехливі. Нажаль
Такова политика их хозяев. Других они не держат, потому что тупой народ требует именно тех самых хайпа и скандала.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 03:49
Слуги народу" презентували на з'їзді в Трускавці реформу трансформації інфраструктури до 2023 року. Зокрема, за словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, до 2023 року уряд має намір оновити всю дорожню мережу країни, а це 24 тис. км.
Президент Володимир Зеленський в свою чергу зазначив, що Україна - перша в Європі за кількістю якісних доріг.
"Була у нас інфраструктура? Ні. Ми - перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг", - зазначив президент, передає прес-служба "Слуги народу".
Крім того, в сфері трансформації інфраструктури планують створити 25 індустріальних парків, будуть створені спеціальні туристичні економічні зони, а 10 нацпарків стануть справжніми туристичними об'єктами з необхідною інфраструктурою. Також поїзда Інтерсіті з'єднають усі обласні центри, сіті-експрес запрацює в Києві, Львові, Дніпрі та Харкові.
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