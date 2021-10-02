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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7474747574767477 Додано: Суб 02 жов, 2021 23:28 Faceless написав: unicdima написав: pesikot написав: unicdima, что там с поездами ? Слуги народа не хотят с народом ехать ? Да как так ? , что там с поездами ? Слуги народа не хотят с народом ехать ? Да как так ? Журнашлюхи не народ. Ця мразота спецом їхала влаштовувати скандал. Журнашлюхи не народ. Ця мразота спецом їхала влаштовувати скандал. Не знаю конкретно за цих журналісток, але загалом не можу не погодитися, загалом журнаглісти - люди, що мають можливість розповсюдження своєї некомпетентності у ЗМІ, і яких цікавить не істина а хайп, скандал, рейтинг, безпринципні і брехливі. Нажаль Не знаю конкретно за цих журналісток, але загалом не можу не погодитися, загалом журнаглісти - люди, що мають можливість розповсюдження своєї некомпетентності у ЗМІ, і яких цікавить не істина а хайп, скандал, рейтинг, безпринципні і брехливі. Нажаль

Такова политика их хозяев. Других они не держат, потому что тупой народ требует именно тех самых хайпа и скандала. Такова политика их хозяев. Других они не держат, потому что тупой народ требует именно тех самых хайпа и скандала. Starikan 2 Повідомлень: 18330 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2229 раз. Подякували: 2987 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 жов, 2021 03:49 Слуги народу" презентували на з'їзді в Трускавці реформу трансформації інфраструктури до 2023 року. Зокрема, за словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, до 2023 року уряд має намір оновити всю дорожню мережу країни, а це 24 тис. км.



Президент Володимир Зеленський в свою чергу зазначив, що Україна - перша в Європі за кількістю якісних доріг.



"Була у нас інфраструктура? Ні. Ми - перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг", - зазначив президент, передає прес-служба "Слуги народу".



Крім того, в сфері трансформації інфраструктури планують створити 25 індустріальних парків, будуть створені спеціальні туристичні економічні зони, а 10 нацпарків стануть справжніми туристичними об'єктами з необхідною інфраструктурою. Також поїзда Інтерсіті з'єднають усі обласні центри, сіті-експрес запрацює в Києві, Львові, Дніпрі та Харкові. Ukrainian

Повідомлень: 10177 З нами з: 18.06.08 Подякував: 38 раз. Подякували: 699 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7474747574767477 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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