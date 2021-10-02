Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав: unicdima, что там с поездами ? Слуги народа не хотят с народом ехать ? Да как так ?
Журнашлюхи не народ. Ця мразота спецом їхала влаштовувати скандал.
Не знаю конкретно за цих журналісток, але загалом не можу не погодитися, загалом журнаглісти - люди, що мають можливість розповсюдження своєї некомпетентності у ЗМІ, і яких цікавить не істина а хайп, скандал, рейтинг, безпринципні і брехливі. Нажаль
Такова политика их хозяев. Других они не держат, потому что тупой народ требует именно тех самых хайпа и скандала.
Слуги народу" презентували на з'їзді в Трускавці реформу трансформації інфраструктури до 2023 року. Зокрема, за словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, до 2023 року уряд має намір оновити всю дорожню мережу країни, а це 24 тис. км.
Президент Володимир Зеленський в свою чергу зазначив, що Україна - перша в Європі за кількістю якісних доріг.
"Була у нас інфраструктура? Ні. Ми - перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг", - зазначив президент, передає прес-служба "Слуги народу".
Крім того, в сфері трансформації інфраструктури планують створити 25 індустріальних парків, будуть створені спеціальні туристичні економічні зони, а 10 нацпарків стануть справжніми туристичними об'єктами з необхідною інфраструктурою. Також поїзда Інтерсіті з'єднають усі обласні центри, сіті-експрес запрацює в Києві, Львові, Дніпрі та Харкові.
pesikot написав:unicdima, что там с поездами ? Слуги народа не хотят с народом ехать ? Да как так ?
Журнашлюхи не народ. Ця мразота спецом їхала влаштовувати скандал.
Не знаю конкретно за цих журналісток, але загалом не можу не погодитися, загалом журнаглісти - люди, що мають можливість розповсюдження своєї некомпетентності у ЗМІ, і яких цікавить не істина а хайп, скандал, рейтинг, безпринципні і брехливі. Нажаль
Взагалі то за подібні оціночні вислови варто би декого в бан. Але своя рука владика.
"Відкрито бухають": двох "слуг" помітили в барі готелю, поки Зеленський слухав про реформи (відео) Не всіх народних депутатів від "Слуги народу" зацікавила тема реформування України - деякі з них проігнорували відповідні заходи в Трускавці. Про це свідчить відео, яке оприлюднила журналістка "Радіо Свобода" Власта Лазур https://www.unian.ua/politics/vidkrito- ... 64998.html