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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7475747674777478>
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 23:28

  Faceless написав:
unicdima написав:
  pesikot написав: unicdima, что там с поездами ? Слуги народа не хотят с народом ехать ? Да как так ?
Журнашлюхи не народ. Ця мразота спецом їхала влаштовувати скандал.
Не знаю конкретно за цих журналісток, але загалом не можу не погодитися, загалом журнаглісти - люди, що мають можливість розповсюдження своєї некомпетентності у ЗМІ, і яких цікавить не істина а хайп, скандал, рейтинг, безпринципні і брехливі. Нажаль

Такова политика их хозяев. Других они не держат, потому что тупой народ требует именно тех самых хайпа и скандала.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 03:49

Слуги народу" презентували на з'їзді в Трускавці реформу трансформації інфраструктури до 2023 року. Зокрема, за словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, до 2023 року уряд має намір оновити всю дорожню мережу країни, а це 24 тис. км.

Президент Володимир Зеленський в свою чергу зазначив, що Україна - перша в Європі за кількістю якісних доріг.

"Була у нас інфраструктура? Ні. Ми - перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг", - зазначив президент, передає прес-служба "Слуги народу".

Крім того, в сфері трансформації інфраструктури планують створити 25 індустріальних парків, будуть створені спеціальні туристичні економічні зони, а 10 нацпарків стануть справжніми туристичними об'єктами з необхідною інфраструктурою. Також поїзда Інтерсіті з'єднають усі обласні центри, сіті-експрес запрацює в Києві, Львові, Дніпрі та Харкові.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 08:45

  Faceless написав:
unicdima написав:
  pesikot написав:unicdima, что там с поездами ? Слуги народа не хотят с народом ехать ? Да как так ?

Журнашлюхи не народ. Ця мразота спецом їхала влаштовувати скандал.
Не знаю конкретно за цих журналісток, але загалом не можу не погодитися, загалом журнаглісти - люди, що мають можливість розповсюдження своєї некомпетентності у ЗМІ, і яких цікавить не істина а хайп, скандал, рейтинг, безпринципні і брехливі. Нажаль


Взагалі то за подібні оціночні вислови варто би декого в бан. Але своя рука владика.
"Відкрито бухають": двох "слуг" помітили в барі готелю, поки Зеленський слухав про реформи (відео)
Не всіх народних депутатів від "Слуги народу" зацікавила тема реформування України - деякі з них проігнорували відповідні заходи в Трускавці.
Про це свідчить відео, яке оприлюднила журналістка "Радіо Свобода" Власта Лазур https://www.unian.ua/politics/vidkrito- ... 64998.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 09:44

Re: Політичні дискусії

  Ukrainian написав:промислових маштабах скотинку ніхто і не випасає

Только раньше село своими коровами кормило и себя, и город, то сейчас в селах и городках уже молочку покупают в магазине. Предложение сильно упало
Хотя тут ещё неизвестно что чего потянуло: или потеря нами сырного рынка забордюрья уменьшила поголовье коров, или отсутствие пастбищ повлияло. Или все саморегулируется: нет рынка сбыта молочки- распахали луга- рекордный экспорт зерновых и масляничных.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 09:58

  Kudrjavuy написав:
"Слугам" у Трускавці представили відосик "План трансформації країни" на майже $300 000 000 000 та поверненням Донбасу і Криму до 2030 року
https://patrioty.org.ua/politic/sluham- ... 93394.html
домогтися енергетичної незалежності від Росії;
встановити верховенство права;
досягти економічного розвитку;
повернути територіальну цілісність.

Януковоч теж багато чого обіцяв - а робив наоборот. Зекомани теж роблять все наоборот.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 10:04

  Ukrainian написав:Слуги народу" презентували на з'їзді в Трускавці реформу трансформації інфраструктури до 2023 року. Зокрема, за словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, до 2023 року уряд має намір оновити всю дорожню мережу країни, а це 24 тис. км.

Президент Володимир Зеленський в свою чергу зазначив, що Україна - перша в Європі за кількістю якісних доріг.

"Була у нас інфраструктура? Ні. Ми - перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг", - зазначив президент, передає прес-служба "Слуги народу".

Крім того, в сфері трансформації інфраструктури планують створити 25 індустріальних парків, будуть створені спеціальні туристичні економічні зони, а 10 нацпарків стануть справжніми туристичними об'єктами з необхідною інфраструктурою. Також поїзда Інтерсіті з'єднають усі обласні центри, сіті-експрес запрацює в Києві, Львові, Дніпрі та Харкові.

Нью-Васюки від Зекоманів :mrgreen: .
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 10:07

Re: Політичні дискусії

  Hotab написав:Только раньше село своими коровами кормило и себя, и город, то сейчас в селах и городках уже молочку покупают в магазине. Предложение сильно упало
Хотя тут ещё неизвестно что чего потянуло: или потеря нами сырного рынка забордюрья уменьшила поголовье коров, или отсутствие пастбищ повлияло. Или все саморегулируется: нет рынка сбыта молочки- распахали луга- рекордный экспорт зерновых и масляничных


На Прикарпатті по селах корови теж фактично перевелись. Раніше чуть не в кожному дворі мукало, тепер по парі корів на віддалене село, а народ дійсно купляє набіл в магазині в целофані чи в тетрапаках. А заробляє 1-2 з родини за кордоном, коло хати квітники і газони. І випасати є де. В населення купляли за смішні копійки, то з часом найбільш стійкі перестали цим займатись. Фермерських теж щось не чути - фермери, а насправді агробарони, женуть те, що добре на експорт.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 10:32

Ой+ , можливо це і непогано. Якщо у Польщі дотують м'ясну та молочну галузь, то хай вони годують і нас, і педерацію дешевим. А ми займемо свою нішу в жиромаслі та пшениці.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 18:03

  Ukrainian написав:Слуги народу" презентували на з'їзді в Трускавці реформу трансформації інфраструктури до 2023 року. Зокрема, за словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, до 2023 року уряд має намір оновити всю дорожню мережу країни, а це 24 тис. км.

Я зараз на ЗУ, такої хорошої дороги від Києва до Закарпаття як зараз не було ніколи.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:06

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:Слуги народу" презентували на з'їзді в Трускавці реформу трансформації інфраструктури до 2023 року. Зокрема, за словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, до 2023 року уряд має намір оновити всю дорожню мережу країни, а це 24 тис. км.

Я зараз на ЗУ, такої хорошої дороги від Києва до Закарпаття як зараз не було ніколи.

Доріг по країні багато де зробили. І роблять. Щось з того, що почав Петро, щось нове.
Тут лише питання , скільки проживуть.
Проїхав по Дніпра, асфальт явно новий, але колії такі, що я ледве на своїй пузотерці не чіпляв. Або така якість, або нема вагового контролю.


В Херсоні перше мабуть в історії підрядника змусили замінити нове покриття, так як не якісне. І справді знімали і поміняли.
Hotab
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