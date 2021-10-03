Hotab
Потрібно щоб не просто робили, а й давали гарантію на 5-10 років та обслуговували.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 03 жов, 2021 20:11
Hotab
Потрібно щоб не просто робили, а й давали гарантію на 5-10 років та обслуговували.
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