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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 03 жов, 2021 20:11
Hotab
Потрібно щоб не просто робили, а й давали гарантію на 5-10 років та обслуговували.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 21:43
unicdima написав: Ukrainian написав:
Слуги народу" презентували на з'їзді в Трускавці реформу трансформації інфраструктури до 2023 року. Зокрема, за словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, до 2023 року уряд має намір оновити всю дорожню мережу країни, а це 24 тис. км.
Я зараз на ЗУ, такої хорошої дороги від Києва до Закарпаття як зараз не було ніколи.
Брехло ! Фото давай, троляко ! Мало вас , ботів , СБУ почавило ще ...
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Додано: Нед 03 жов, 2021 22:20
Hotab написав:
Доріг по країні багато де зробили. І роблять. Щось з того, що почав Петро, щось нове.
Тут лише питання , скільки проживуть.
Проїхав по Дніпра, асфальт явно новий, але колії такі, що я ледве на своїй пузотерці не чіпляв. Або така якість, або нема вагового контролю.
А Петро тут до чого?
Київ-Чоп я щось колій і не помітив. Самі нові участки це в горах і по Закарпаттю, ще і зараз кладуть, видно будують добре, ті які з минулого року у відмінному стані.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 22:24
maxprofit написав: unicdima написав: Ukrainian написав:
Слуги народу" презентували на з'їзді в Трускавці реформу трансформації інфраструктури до 2023 року. Зокрема, за словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, до 2023 року уряд має намір оновити всю дорожню мережу країни, а це 24 тис. км.
Я зараз на ЗУ, такої хорошої дороги від Києва до Закарпаття як зараз не було ніколи.
Брехло ! Фото давай, троляко ! Мало вас , ботів , СБУ почавило ще ...
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Додано: Пон 04 жов, 2021 02:17
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о снятии всех ограничений в открытии огня в ответ. Согласования с высшим руководством больше не нужно.
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