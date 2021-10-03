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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7475747674777478
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:11

Hotab
Потрібно щоб не просто робили, а й давали гарантію на 5-10 років та обслуговували.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 21:43

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:Слуги народу" презентували на з'їзді в Трускавці реформу трансформації інфраструктури до 2023 року. Зокрема, за словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, до 2023 року уряд має намір оновити всю дорожню мережу країни, а це 24 тис. км.

Я зараз на ЗУ, такої хорошої дороги від Києва до Закарпаття як зараз не було ніколи.

Брехло ! Фото давай, троляко ! Мало вас , ботів , СБУ почавило ще ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 22:20

  Hotab написав:Доріг по країні багато де зробили. І роблять. Щось з того, що почав Петро, щось нове.
Тут лише питання , скільки проживуть.
Проїхав по Дніпра, асфальт явно новий, але колії такі, що я ледве на своїй пузотерці не чіпляв. Або така якість, або нема вагового контролю.

А Петро тут до чого? :D
Київ-Чоп я щось колій і не помітив. Самі нові участки це в горах і по Закарпаттю, ще і зараз кладуть, видно будують добре, ті які з минулого року у відмінному стані.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 22:24

  maxprofit написав:
  unicdima написав:
  Ukrainian написав:Слуги народу" презентували на з'їзді в Трускавці реформу трансформації інфраструктури до 2023 року. Зокрема, за словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, до 2023 року уряд має намір оновити всю дорожню мережу країни, а це 24 тис. км.

Я зараз на ЗУ, такої хорошої дороги від Києва до Закарпаття як зараз не було ніколи.

Брехло ! Фото давай, троляко ! Мало вас , ботів , СБУ почавило ще ...

Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 22:34

  Ukrainian написав:

Я зараз приблизно в тому районі де той румун знімав.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 02:17

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о снятии всех ограничений в открытии огня в ответ. Согласования с высшим руководством больше не нужно.
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