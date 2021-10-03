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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7475747674777478
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:11

Hotab
Потрібно щоб не просто робили, а й давали гарантію на 5-10 років та обслуговували.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 21:43

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:Слуги народу" презентували на з'їзді в Трускавці реформу трансформації інфраструктури до 2023 року. Зокрема, за словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, до 2023 року уряд має намір оновити всю дорожню мережу країни, а це 24 тис. км.

Я зараз на ЗУ, такої хорошої дороги від Києва до Закарпаття як зараз не було ніколи.

Брехло ! Фото давай, троляко ! Мало вас , ботів , СБУ почавило ще ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 22:20

  Hotab написав:Доріг по країні багато де зробили. І роблять. Щось з того, що почав Петро, щось нове.
Тут лише питання , скільки проживуть.
Проїхав по Дніпра, асфальт явно новий, але колії такі, що я ледве на своїй пузотерці не чіпляв. Або така якість, або нема вагового контролю.

А Петро тут до чого? :D
Київ-Чоп я щось колій і не помітив. Самі нові участки це в горах і по Закарпаттю, ще і зараз кладуть, видно будують добре, ті які з минулого року у відмінному стані.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 22:24

  maxprofit написав:
  unicdima написав:
  Ukrainian написав:Слуги народу" презентували на з'їзді в Трускавці реформу трансформації інфраструктури до 2023 року. Зокрема, за словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, до 2023 року уряд має намір оновити всю дорожню мережу країни, а це 24 тис. км.

Я зараз на ЗУ, такої хорошої дороги від Києва до Закарпаття як зараз не було ніколи.

Брехло ! Фото давай, троляко ! Мало вас , ботів , СБУ почавило ще ...

Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 22:34

  Ukrainian написав:

Я зараз приблизно в тому районі де той румун знімав.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 02:17

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о снятии всех ограничений в открытии огня в ответ. Согласования с высшим руководством больше не нужно.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 05:43

Цікавий поворот, брати Шефір, Яковлев, Баканов і пан президент.
В Шефіра та Яковлева квартири в Лондоні на пару млн фунтів за якими доглядає фірма з Росії

Zelenskiy, the Shefir brothers, and Yakovlev each held a 25% stake in Maltex.

On 13 March 2019, two weeks before the first round of voting in Ukraine’s election, Zelenskiy gave his quarter stake in Maltex to Serhiy Shefir, documents show. It is unclear if Shefir paid Zelenskiy. Bakanov witnessed this secret transfer and signed the offshore papers.

Shefir owns two top-end properties – a three-bedroom apartment in an Edwardian mansion block in Regent’s Park bought in 2016 for £1.575m, and another three-bedroom flat in nearby Baker Street, opposite the Sherlock Holmes Museum, and purchased for £2.2m, according to Land Registry records.

Meanwhile, Yakovlev’s BVI company Candlewood Investments owns a luxury flat in a Victorian mansion block in Artillery Row, Westminster.

A Russian company that bills itself as an “individual service for high status clients” manages them.

https://www.theguardian.com/news/2021/o ... -zelenskiy
Ukrainian
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