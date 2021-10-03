Hotab
Потрібно щоб не просто робили, а й давали гарантію на 5-10 років та обслуговували.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 03 жов, 2021 20:11
Hotab
Потрібно щоб не просто робили, а й давали гарантію на 5-10 років та обслуговували.
Додано: Нед 03 жов, 2021 21:43
Брехло ! Фото давай, троляко ! Мало вас , ботів , СБУ почавило ще ...
Додано: Нед 03 жов, 2021 22:20
А Петро тут до чого?
Київ-Чоп я щось колій і не помітив. Самі нові участки це в горах і по Закарпаттю, ще і зараз кладуть, видно будують добре, ті які з минулого року у відмінному стані.
Додано: Нед 03 жов, 2021 22:24
Додано: Нед 03 жов, 2021 22:34
Додано: Пон 04 жов, 2021 02:17
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о снятии всех ограничений в открытии огня в ответ. Согласования с высшим руководством больше не нужно.
Додано: Пон 04 жов, 2021 05:43
Цікавий поворот, брати Шефір, Яковлев, Баканов і пан президент.
В Шефіра та Яковлева квартири в Лондоні на пару млн фунтів за якими доглядає фірма з Росії
Zelenskiy, the Shefir brothers, and Yakovlev each held a 25% stake in Maltex.
On 13 March 2019, two weeks before the first round of voting in Ukraine’s election, Zelenskiy gave his quarter stake in Maltex to Serhiy Shefir, documents show. It is unclear if Shefir paid Zelenskiy. Bakanov witnessed this secret transfer and signed the offshore papers.
Shefir owns two top-end properties – a three-bedroom apartment in an Edwardian mansion block in Regent’s Park bought in 2016 for £1.575m, and another three-bedroom flat in nearby Baker Street, opposite the Sherlock Holmes Museum, and purchased for £2.2m, according to Land Registry records.
Meanwhile, Yakovlev’s BVI company Candlewood Investments owns a luxury flat in a Victorian mansion block in Artillery Row, Westminster.
A Russian company that bills itself as an “individual service for high status clients” manages them.
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