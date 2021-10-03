Наталія БалюкВолодимир Зеленський: «Чи була у нас інфраструктура? Ні. Ми — перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг».Ось, що у голові людини, яка таке сказала? Наскільки вона адекватна? А, може, в такий спосіб видає бажане за дійсне?А потім зрозуміла: а чого я так дивуюся з висловлювання того, який виграв вибори на голому, відчайдушному популізмі! Зе-команда втюхала своїм виборцям фільм «Слуга народу», де президент їздив на велосипеді і розстрілював з двох автоматів Верховну Раду. І виборець цю маячню не просто проковтнув, а від задоволення пускав слюні. То чому цей виборець не має вірити, що Україна — перша в Європі за кількістю якісних доріг"? Легко повірить!По-перше, цей виборець повірить у будь-що, причому, чим абсурдніша брехня, тим швидше повірить, по-друге, він здебільшого ніколи не був у Європі, тому не знає, які там дороги. А ті українці, які були в Європі і їздили тими дорогами, не є виборцями Зеленського. Скажете, але ж сам Зеленський в Європі був?! Чому ж він так відверто бреше? Бо популіст завжди бреше: нахабно і з куражем!