Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ukrainian написав:Слуги народу" презентували на з'їзді в Трускавці реформу трансформації інфраструктури до 2023 року. Зокрема, за словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, до 2023 року уряд має намір оновити всю дорожню мережу країни, а це 24 тис. км.
Я зараз на ЗУ, такої хорошої дороги від Києва до Закарпаття як зараз не було ніколи.
Брехло ! Фото давай, троляко ! Мало вас , ботів , СБУ почавило ще ...
Hotab написав:Доріг по країні багато де зробили. І роблять. Щось з того, що почав Петро, щось нове. Тут лише питання , скільки проживуть. Проїхав по Дніпра, асфальт явно новий, але колії такі, що я ледве на своїй пузотерці не чіпляв. Або така якість, або нема вагового контролю.
А Петро тут до чого? Київ-Чоп я щось колій і не помітив. Самі нові участки це в горах і по Закарпаттю, ще і зараз кладуть, видно будують добре, ті які з минулого року у відмінному стані.
Ukrainian написав:Слуги народу" презентували на з'їзді в Трускавці реформу трансформації інфраструктури до 2023 року. Зокрема, за словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, до 2023 року уряд має намір оновити всю дорожню мережу країни, а це 24 тис. км.
Я зараз на ЗУ, такої хорошої дороги від Києва до Закарпаття як зараз не було ніколи.
Брехло ! Фото давай, троляко ! Мало вас , ботів , СБУ почавило ще ...
Цікавий поворот, брати Шефір, Яковлев, Баканов і пан президент. В Шефіра та Яковлева квартири в Лондоні на пару млн фунтів за якими доглядає фірма з Росії
Zelenskiy, the Shefir brothers, and Yakovlev each held a 25% stake in Maltex.
On 13 March 2019, two weeks before the first round of voting in Ukraine’s election, Zelenskiy gave his quarter stake in Maltex to Serhiy Shefir, documents show. It is unclear if Shefir paid Zelenskiy. Bakanov witnessed this secret transfer and signed the offshore papers.
Shefir owns two top-end properties – a three-bedroom apartment in an Edwardian mansion block in Regent’s Park bought in 2016 for £1.575m, and another three-bedroom flat in nearby Baker Street, opposite the Sherlock Holmes Museum, and purchased for £2.2m, according to Land Registry records.
Meanwhile, Yakovlev’s BVI company Candlewood Investments owns a luxury flat in a Victorian mansion block in Artillery Row, Westminster.
A Russian company that bills itself as an “individual service for high status clients” manages them.
Ukrainian написав:Цікавий поворот, брати Шефір, Яковлев, Баканов і пан президент. В Шефіра та Яковлева квартири в Лондоні на пару млн фунтів за якими доглядає фірма з Росії Zelenskiy, the Shefir brothers, and Yakovlev each held a 25% stake in Maltex. On 13 March 2019, two weeks before the first round of voting in Ukraine’s election, Zelenskiy gave his quarter stake in Maltex to Serhiy Shefir, documents show. It is unclear if Shefir paid Zelenskiy. Bakanov witnessed this secret transfer and signed the offshore papers. Shefir owns two top-end properties – a three-bedroom apartment in an Edwardian mansion block in Regent’s Park bought in 2016 for £1.575m, and another three-bedroom flat in nearby Baker Street, opposite the Sherlock Holmes Museum, and purchased for £2.2m, according to Land Registry records. Meanwhile, Yakovlev’s BVI company Candlewood Investments owns a luxury flat in a Victorian mansion block in Artillery Row, Westminster. A Russian company that bills itself as an “individual service for high status clients” manages them. https://www.theguardian.com/news/2021/o ... -zelenskiy
Видимо, 73% полагали, что Зе - это и есть учитель Голобородько.
unicdima написав:Самі нові участки це в горах і по Закарпаттю
Українською найновіші. В горах місцями враження, що асфальт клали ще десь в інтербелум між 1 і 2-ою світовою. А взагалі розділяю:
Наталія Балюк Володимир Зеленський: «Чи була у нас інфраструктура? Ні. Ми — перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг». Ось, що у голові людини, яка таке сказала? Наскільки вона адекватна? А, може, в такий спосіб видає бажане за дійсне? А потім зрозуміла: а чого я так дивуюся з висловлювання того, який виграв вибори на голому, відчайдушному популізмі! Зе-команда втюхала своїм виборцям фільм «Слуга народу», де президент їздив на велосипеді і розстрілював з двох автоматів Верховну Раду. І виборець цю маячню не просто проковтнув, а від задоволення пускав слюні. То чому цей виборець не має вірити, що Україна — перша в Європі за кількістю якісних доріг"? Легко повірить! По-перше, цей виборець повірить у будь-що, причому, чим абсурдніша брехня, тим швидше повірить, по-друге, він здебільшого ніколи не був у Європі, тому не знає, які там дороги. А ті українці, які були в Європі і їздили тими дорогами, не є виборцями Зеленського. Скажете, але ж сам Зеленський в Європі був?! Чому ж він так відверто бреше? Бо популіст завжди бреше: нахабно і з куражем! https://wz.lviv.ua/blogs/443872-populist-zavzhdy-breshe