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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7476747774787479 Додано: Пон 04 жов, 2021 11:47 Ой+ написав: unicdima написав: Самі нові участки це в горах і по Закарпаттю Самі нові участки це в горах і по Закарпаттю



Українською найновіші.

В горах місцями враження, що асфальт клали ще десь в інтербелум між 1 і 2-ою світовою.

А взагалі розділяю:



Володимир Зеленський: «Чи була у нас інфраструктура? Ні. Ми — перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг».

Ось, що у голові людини, яка таке сказала? Наскільки вона адекватна? А, може, в такий спосіб видає бажане за дійсне?

А потім зрозуміла: а чого я так дивуюся з висловлювання того, який виграв вибори на голому, відчайдушному популізмі! Зе-команда втюхала своїм виборцям фільм «Слуга народу», де президент їздив на велосипеді і розстрілював з двох автоматів Верховну Раду. І виборець цю маячню не просто проковтнув, а від задоволення пускав слюні. То чому цей виборець не має вірити, що Україна — перша в Європі за кількістю якісних доріг"? Легко повірить!

По-перше, цей виборець повірить у будь-що, причому, чим абсурдніша брехня, тим швидше повірить, по-друге, він здебільшого ніколи не був у Європі, тому не знає, які там дороги. А ті українці, які були в Європі і їздили тими дорогами, не є виборцями Зеленського. Скажете, але ж сам Зеленський в Європі був?! Чому ж він так відверто бреше? Бо популіст завжди бреше: нахабно і з куражем! https://wz.lviv.ua/blogs/443872-populist-zavzhdy-breshe Наталія БалюкВолодимир Зеленський: «Чи була у нас інфраструктура? Ні. Ми — перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг».Ось, що у голові людини, яка таке сказала? Наскільки вона адекватна? А, може, в такий спосіб видає бажане за дійсне?А потім зрозуміла: а чого я так дивуюся з висловлювання того, який виграв вибори на голому, відчайдушному популізмі! Зе-команда втюхала своїм виборцям фільм «Слуга народу», де президент їздив на велосипеді і розстрілював з двох автоматів Верховну Раду. І виборець цю маячню не просто проковтнув, а від задоволення пускав слюні. То чому цей виборець не має вірити, що Україна — перша в Європі за кількістю якісних доріг"? Легко повірить!По-перше, цей виборець повірить у будь-що, причому, чим абсурдніша брехня, тим швидше повірить, по-друге, він здебільшого ніколи не був у Європі, тому не знає, які там дороги. А ті українці, які були в Європі і їздили тими дорогами, не є виборцями Зеленського. Скажете, але ж сам Зеленський в Європі був?! Чому ж він так відверто бреше? Бо популіст завжди бреше: нахабно і з куражем! Українською найновіші.В горах місцями враження, що асфальт клали ще десь в інтербелум між 1 і 2-ою світовою.А взагалі розділяю:

На трасі Київ-Чоп у горах поганої дороги практично нема, є невеликі ділянки де ще йде ремонт мостиків і все.

Висловлювання Зеленського про дороги я впевнений вирвано з контексту, це стандартний прийомчик російської та порохатої пропаганди. На трасі Київ-Чоп у горах поганої дороги практично нема, є невеликі ділянки де ще йде ремонт мостиків і все.Висловлювання Зеленського про дороги я впевнений вирвано з контексту, це стандартний прийомчик російської та порохатої пропаганди. unicdima

Повідомлень: 1908 З нами з: 10.06.19 Подякував: 79 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 12:32 Schmit

Повідомлень: 2433 З нами з: 08.09.09 Подякував: 46 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 жов, 2021 13:39 Re: Політичні дискусії unicdima написав: Висловлювання Зеленського про дороги я впевнений вирвано з контексту, Висловлювання Зеленського про дороги я впевнений вирвано з контексту,

Предположу, что он хотел сказать "По темпам строительства новых дорог". Но твою ж мать, может хватит через 2 года выглядеть дурачком?

Ну и рассказы о вагнеровцах, где "слуги" путаются в показаниях , вызывает омерзение. Предположу, что он хотел сказать "По темпам строительства новых дорог". Но твою ж мать, может хватит через 2 года выглядеть дурачком?Ну и рассказы о вагнеровцах, где "слуги" путаются в показаниях , вызывает омерзение. Hotab

Повідомлень: 4905 З нами з: 15.02.09 Подякував: 241 раз. Подякували: 1385 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7476747774787479 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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