Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:Самі нові участки це в горах і по Закарпаттю
Українською найновіші. В горах місцями враження, що асфальт клали ще десь в інтербелум між 1 і 2-ою світовою. А взагалі розділяю:
Наталія Балюк Володимир Зеленський: «Чи була у нас інфраструктура? Ні. Ми — перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг». Ось, що у голові людини, яка таке сказала? Наскільки вона адекватна? А, може, в такий спосіб видає бажане за дійсне? А потім зрозуміла: а чого я так дивуюся з висловлювання того, який виграв вибори на голому, відчайдушному популізмі! Зе-команда втюхала своїм виборцям фільм «Слуга народу», де президент їздив на велосипеді і розстрілював з двох автоматів Верховну Раду. І виборець цю маячню не просто проковтнув, а від задоволення пускав слюні. То чому цей виборець не має вірити, що Україна — перша в Європі за кількістю якісних доріг"? Легко повірить! По-перше, цей виборець повірить у будь-що, причому, чим абсурдніша брехня, тим швидше повірить, по-друге, він здебільшого ніколи не був у Європі, тому не знає, які там дороги. А ті українці, які були в Європі і їздили тими дорогами, не є виборцями Зеленського. Скажете, але ж сам Зеленський в Європі був?! Чому ж він так відверто бреше? Бо популіст завжди бреше: нахабно і з куражем! https://wz.lviv.ua/blogs/443872-populist-zavzhdy-breshe
На трасі Київ-Чоп у горах поганої дороги практично нема, є невеликі ділянки де ще йде ремонт мостиків і все. Висловлювання Зеленського про дороги я впевнений вирвано з контексту, це стандартний прийомчик російської та порохатої пропаганди.
unicdima написав:Висловлювання Зеленського про дороги я впевнений вирвано з контексту,
Предположу, что он хотел сказать "По темпам строительства новых дорог". Но твою ж мать, может хватит через 2 года выглядеть дурачком? Ну и рассказы о вагнеровцах, где "слуги" путаются в показаниях , вызывает омерзение.