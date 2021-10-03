Предположу, что он хотел сказать "По темпам строительства новых дорог". Но твою ж мать, может хватит через 2 года выглядеть дурачком?
Ну и рассказы о вагнеровцах, где "слуги" путаются в показаниях , вызывает омерзение.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 04 жов, 2021 13:39
Re: Політичні дискусії
Предположу, что он хотел сказать "По темпам строительства новых дорог". Но твою ж мать, может хватит через 2 года выглядеть дурачком?
Ну и рассказы о вагнеровцах, где "слуги" путаются в показаниях , вызывает омерзение.
Додано: Пон 04 жов, 2021 17:11
Re: Політичні дискусії
"Офшор 95" не сховати. Як Зеленський наближає Україну до путінської Росії та її практик
В ситуації, коли практично весь інформаційний простір країни контролюється союзниками Зеленського, коли громадяни України роблять висновки про ситуацію в країні не по реаліям, а по контрольованому олігархами (читай – владою, бо вона є олігархічною) телебаченню, про фільм "Офшор 95" мало б хто дізнався. Довелося б Інтернеті шукати інформацію, яку прекрасно розуміють люди, які не голосували за Зеленського, і яку не бажають розуміти ті, хто віддав за нього голос на виборах. Адже тут нюанс не в тому, хто знає чи не знаєш певні факти, а в тому, що є люди, які не хочуть їх визнавати, якім краще живеться в ілюзорній реальності.
|