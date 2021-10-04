Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:Висловлювання Зеленського про дороги я впевнений вирвано з контексту,
Предположу, что он хотел сказать "По темпам строительства новых дорог". Но твою ж мать, может хватит через 2 года выглядеть дурачком? Ну и рассказы о вагнеровцах, где "слуги" путаются в показаниях , вызывает омерзение.
В ситуації, коли практично весь інформаційний простір країни контролюється союзниками Зеленського, коли громадяни України роблять висновки про ситуацію в країні не по реаліям, а по контрольованому олігархами (читай – владою, бо вона є олігархічною) телебаченню, про фільм "Офшор 95" мало б хто дізнався. Довелося б Інтернеті шукати інформацію, яку прекрасно розуміють люди, які не голосували за Зеленського, і яку не бажають розуміти ті, хто віддав за нього голос на виборах. Адже тут нюанс не в тому, хто знає чи не знаєш певні факти, а в тому, що є люди, які не хочуть їх визнавати, якім краще живеться в ілюзорній реальності.
Знову ця мразота Гео Лерос. Взагалі то ще на початку цієї істерії за вагнерівців було сказано Зеленським за розмову з Лукашенко, я не розумію чого зараз вся порохата нечисть знову біснується, це ж відомий факт і ніхто його не заперечував.
unicdima написав:Висловлювання Зеленського про дороги я впевнений вирвано з контексту,
Предположу, что он хотел сказать "По темпам строительства новых дорог". Но твою ж мать, может хватит через 2 года выглядеть дурачком? Ну и рассказы о вагнеровцах, где "слуги" путаются в показаниях , вызывает омерзение.
Якщо вирвати з контексту то любого можна виставити дурнем, на таких нєокрєпших умом як ти це і розраховано. Це порохата пропаганда намагається якусь путаність показати, а насправді з самого початку і дотепер практично нічого не змінилося в твердженнях.
В этом мире ничего само по себе не происходит, метрополия дала добро "мочить" в СМИ нудного Зе. Вероятно, вскоре электорату предстоит сделать нелёгкий выбор между мягким, демократичным Разумковым и жёстким, авторитарным Даниловым.
Знову ця мразота Гео Лерос. Взагалі то ще на початку цієї істерії за вагнерівців було сказано Зеленським за розмову з Лукашенко, я не розумію чого зараз вся порохата нечисть знову біснується, це ж відомий факт і ніхто його не заперечував.
Це вже не порохаті біснуються, а бувші слуги прозрівають. Ти краще послухай уважно зезедента. Він вдруге визнав, що говорив з Лукашенко, але на відміну від попереднього інтерв'ю, тут він чітко заявив, що зателефонував одразу, як заїхали автобуси, тобто вже повністю визнав злив.
warlamp написав: В этом мире ничего само по себе не происходит, метрополия дала добро "мочить" в СМИ нудного Зе. Вероятно, вскоре электорату предстоит сделать нелёгкий выбор между мягким, демократичным Разумковым и жёстким, авторитарным Даниловым.
warlamp написав: В этом мире ничего само по себе не происходит, метрополия дала добро "мочить" в СМИ нудного Зе. Вероятно, вскоре электорату предстоит сделать нелёгкий выбор между мягким, демократичным Разумковым и жёстким, авторитарным Даниловым.
Мєтрополія це хто?
Это то место, куда все президенты ездят на аудиенцию, чтобы выразить свои верноподданнические чувства "учителю".