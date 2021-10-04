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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7477747874797480>
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:32

Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:39

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Висловлювання Зеленського про дороги я впевнений вирвано з контексту,

Предположу, что он хотел сказать "По темпам строительства новых дорог". Но твою ж мать, может хватит через 2 года выглядеть дурачком?
Ну и рассказы о вагнеровцах, где "слуги" путаются в показаниях , вызывает омерзение.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:11

Re: Політичні дискусії

"Офшор 95" не сховати. Як Зеленський наближає Україну до путінської Росії та її практик
https://www.liga.net/ua/politics/opinio ... -praktikam

В ситуації, коли практично весь інформаційний простір країни контролюється союзниками Зеленського, коли громадяни України роблять висновки про ситуацію в країні не по реаліям, а по контрольованому олігархами (читай – владою, бо вона є олігархічною) телебаченню, про фільм "Офшор 95" мало б хто дізнався. Довелося б Інтернеті шукати інформацію, яку прекрасно розуміють люди, які не голосували за Зеленського, і яку не бажають розуміти ті, хто віддав за нього голос на виборах. Адже тут нюанс не в тому, хто знає чи не знаєш певні факти, а в тому, що є люди, які не хочуть їх визнавати, якім краще живеться в ілюзорній реальності.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:12

  Schmit написав:

Знову ця мразота Гео Лерос.
Взагалі то ще на початку цієї істерії за вагнерівців було сказано Зеленським за розмову з Лукашенко, я не розумію чого зараз вся порохата нечисть знову біснується, це ж відомий факт і ніхто його не заперечував.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:31

  Hotab написав:
  unicdima написав:Висловлювання Зеленського про дороги я впевнений вирвано з контексту,

Предположу, что он хотел сказать "По темпам строительства новых дорог". Но твою ж мать, может хватит через 2 года выглядеть дурачком?
Ну и рассказы о вагнеровцах, где "слуги" путаются в показаниях , вызывает омерзение.

Якщо вирвати з контексту то любого можна виставити дурнем, на таких нєокрєпших умом як ти це і розраховано.
Це порохата пропаганда намагається якусь путаність показати, а насправді з самого початку і дотепер практично нічого не змінилося в твердженнях.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:33

  pesikot написав:


В этом мире ничего само по себе не происходит, метрополия дала добро "мочить" в СМИ нудного Зе. Вероятно, вскоре электорату предстоит сделать нелёгкий выбор между мягким, демократичным Разумковым и жёстким, авторитарным Даниловым.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:39

  unicdima написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=iod7kN3yKj0

Знову ця мразота Гео Лерос.
Взагалі то ще на початку цієї істерії за вагнерівців було сказано Зеленським за розмову з Лукашенко, я не розумію чого зараз вся порохата нечисть знову біснується, це ж відомий факт і ніхто його не заперечував.

Це вже не порохаті біснуються, а бувші слуги прозрівають.
Ти краще послухай уважно зезедента. Він вдруге визнав, що говорив з Лукашенко, але на відміну від попереднього інтерв'ю, тут він чітко заявив, що зателефонував одразу, як заїхали автобуси, тобто вже повністю визнав злив.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:50

  warlamp написав: В этом мире ничего само по себе не происходит, метрополия дала добро "мочить" в СМИ нудного Зе. Вероятно, вскоре электорату предстоит сделать нелёгкий выбор между мягким, демократичным Разумковым и жёстким, авторитарным Даниловым.

Мєтрополія це хто?
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:09

  unicdima написав:
  warlamp написав: В этом мире ничего само по себе не происходит, метрополия дала добро "мочить" в СМИ нудного Зе. Вероятно, вскоре электорату предстоит сделать нелёгкий выбор между мягким, демократичным Разумковым и жёстким, авторитарным Даниловым.

Мєтрополія це хто?

Это то место, куда все президенты ездят на аудиенцию, чтобы выразить свои верноподданнические чувства "учителю".
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:15

  warlamp написав: Это то место, куда все президенты ездят на аудиенцию, чтобы выразить свои верноподданнические чувства "учителю".

З США вже майже ніхто не рахується, вони втратили свій вплив у світі.
Без Зеленського Разумков ніхто, за місяць про нього забудуть.
unicdima
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