RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7477747874797480
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:23

  unicdima написав:
  warlamp написав: Это то место, куда все президенты ездят на аудиенцию, чтобы выразить свои верноподданнические чувства "учителю".

З США вже майже ніхто не рахується, вони втратили свій вплив у світі.
Без Зеленського Разумков ніхто, за місяць про нього забудуть.


У США печатный станок мировой валюты и 730 военных баз по всему миру, в том числе в Германии 179. А также "досье Пандоры" на всех политиков мира.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1679
З нами з: 13.03.15
Подякував: 375 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:27

  warlamp написав: У США печатный станок мировой валюты и 730 военных баз по всему миру, в том числе в Германии 179. А также "досье Пандоры" на всех политиков мира.

І чим це їм допомогло з Північним потоком, з с-400 у турків, з Сирією, з Афганістаном, Іраном тощо?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1913
З нами з: 10.06.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:29

  unicdima написав:
  warlamp написав: Это то место, куда все президенты ездят на аудиенцию, чтобы выразить свои верноподданнические чувства "учителю".

З США вже майже ніхто не рахується, вони втратили свій вплив у світі.
Без Зеленського Разумков ніхто, за місяць про нього забудуть.

Метрополія це укр олігархи проти яких Зе посмів рипнутись,
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10187
З нами з: 18.06.08
Подякував: 38 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7477747874797480
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Добра (1)
04.10.2021 21:30
Альфа-Банк (98858)
04.10.2021 21:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.