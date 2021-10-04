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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 04 жов, 2021 20:23
unicdima написав: warlamp написав:
Это то место, куда все президенты ездят на аудиенцию, чтобы выразить свои верноподданнические чувства "учителю".
З США вже майже ніхто не рахується, вони втратили свій вплив у світі.
Без Зеленського Разумков ніхто, за місяць про нього забудуть.
У США печатный станок мировой валюты и 730 военных баз по всему миру, в том числе в Германии 179. А также "досье Пандоры" на всех политиков мира.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 20:27
warlamp написав:
У США печатный станок мировой валюты и 730 военных баз по всему миру, в том числе в Германии 179. А также "досье Пандоры" на всех политиков мира.
І чим це їм допомогло з Північним потоком, з с-400 у турків, з Сирією, з Афганістаном, Іраном тощо?
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Додано: Пон 04 жов, 2021 20:29
unicdima написав: warlamp написав:
Это то место, куда все президенты ездят на аудиенцию, чтобы выразить свои верноподданнические чувства "учителю".
З США вже майже ніхто не рахується, вони втратили свій вплив у світі.
Без Зеленського Разумков ніхто, за місяць про нього забудуть.
Метрополія це укр олігархи проти яких Зе посмів рипнутись,
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