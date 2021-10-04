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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7477747874797480
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:23

  unicdima написав:
  warlamp написав: Это то место, куда все президенты ездят на аудиенцию, чтобы выразить свои верноподданнические чувства "учителю".

З США вже майже ніхто не рахується, вони втратили свій вплив у світі.
Без Зеленського Разумков ніхто, за місяць про нього забудуть.


У США печатный станок мировой валюты и 730 военных баз по всему миру, в том числе в Германии 179. А также "досье Пандоры" на всех политиков мира.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:27

  warlamp написав: У США печатный станок мировой валюты и 730 военных баз по всему миру, в том числе в Германии 179. А также "досье Пандоры" на всех политиков мира.

І чим це їм допомогло з Північним потоком, з с-400 у турків, з Сирією, з Афганістаном, Іраном тощо?
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:29

  unicdima написав:
  warlamp написав: Это то место, куда все президенты ездят на аудиенцию, чтобы выразить свои верноподданнические чувства "учителю".

З США вже майже ніхто не рахується, вони втратили свій вплив у світі.
Без Зеленського Разумков ніхто, за місяць про нього забудуть.

Метрополія це укр олігархи проти яких Зе посмів рипнутись,
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:46

  Ukrainian написав:
  unicdima написав:
  warlamp написав: Это то место, куда все президенты ездят на аудиенцию, чтобы выразить свои верноподданнические чувства "учителю".

З США вже майже ніхто не рахується, вони втратили свій вплив у світі.
Без Зеленського Разумков ніхто, за місяць про нього забудуть.

Метрополія це укр олігархи проти яких Зе посмів рипнутись,

"Рипнувся", коли давав дозвіл на поставки дешевої електроенергії з РФ/Білорусі в інтересах Коломойського, чи коли прикручував ядерну генерацію в інтересах Ахметова, чи коли списував мільярди фірташівським облгазам?
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:52

  unicdima написав:
  warlamp написав: У США печатный станок мировой валюты и 730 военных баз по всему миру, в том числе в Германии 179. А также "досье Пандоры" на всех политиков мира.

І чим це їм допомогло з Північним потоком, з с-400 у турків, з Сирією, з Афганістаном, Іраном тощо?


История с СП-2 ещё не закончена, европейские бюрократы дотянут с сертификациями до лета следующего года, когда спрос на газ упадёт и дополнительная труба уже как бы и не особо нужна. С-400 туркам (и партнёрам по НАТО) нужен для изучения возможностей и технических решений. В Сирии США плотно контролируют месторождения нефти, оставив Ассада без источника финансирования, фактически посадили на тощую шею России. Афганистан никто покорить не смог: ни А. Македонский, ни британцы, ни шурави . Американцы тоже, поэтому им и не позорно было оттуда свалить. Кроме того они имеют надежду, что туда теперь вляпаются китайцы, а талибы будут тревожить ближнее зарубежье России.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:21

Сотрудники Facebook не могут попасть в офис компании для решения проблем с сервисами компании из-за сбоя системы безопасности.
Сотрудники Facebook физически не могут попасть в офис, чтобы оценить масштабы бедствия, так как у них не работают электронные пропуска.


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Ходят слухи, это работа "украинского центра борьбы с дезинформацией". Глушат панама-пеперс-2 :)
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