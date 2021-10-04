Метрополія це укр олігархи проти яких Зе посмів рипнутись,
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 04 жов, 2021 20:29
Метрополія це укр олігархи проти яких Зе посмів рипнутись,
Додано: Пон 04 жов, 2021 20:46
"Рипнувся", коли давав дозвіл на поставки дешевої електроенергії з РФ/Білорусі в інтересах Коломойського, чи коли прикручував ядерну генерацію в інтересах Ахметова, чи коли списував мільярди фірташівським облгазам?
Додано: Пон 04 жов, 2021 20:52
История с СП-2 ещё не закончена, европейские бюрократы дотянут с сертификациями до лета следующего года, когда спрос на газ упадёт и дополнительная труба уже как бы и не особо нужна. С-400 туркам (и партнёрам по НАТО) нужен для изучения возможностей и технических решений. В Сирии США плотно контролируют месторождения нефти, оставив Ассада без источника финансирования, фактически посадили на тощую шею России. Афганистан никто покорить не смог: ни А. Македонский, ни британцы, ни шурави . Американцы тоже, поэтому им и не позорно было оттуда свалить. Кроме того они имеют надежду, что туда теперь вляпаются китайцы, а талибы будут тревожить ближнее зарубежье России.
Додано: Пон 04 жов, 2021 21:21
Ходят слухи, это работа "украинского центра борьбы с дезинформацией". Глушат панама-пеперс-2
Додано: Вів 05 жов, 2021 11:46
Вообще нет смысла участвовать в этом театре кукол и абсурда.
Даже если Разумков сейчас и кажется белым пятном среди овна, или его так преподносят, то нет абсолютно никакой гарантии что он не соскамится через полгода, год, два, а точнее существует крайне высокая вероятность именно этого. Ну а с диджеем-ветеринаром Даниловым - всё и так понятно.
Какое-то время назад я был за то, чтобы ходить на выборы и других призывал, сейчас понимаю - это всё бесполезное занятие.
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