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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7477747874797480
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:29

  unicdima написав:
  warlamp написав: Это то место, куда все президенты ездят на аудиенцию, чтобы выразить свои верноподданнические чувства "учителю".

З США вже майже ніхто не рахується, вони втратили свій вплив у світі.
Без Зеленського Разумков ніхто, за місяць про нього забудуть.

Метрополія це укр олігархи проти яких Зе посмів рипнутись,
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:46

  Ukrainian написав:
  unicdima написав:
  warlamp написав: Это то место, куда все президенты ездят на аудиенцию, чтобы выразить свои верноподданнические чувства "учителю".

З США вже майже ніхто не рахується, вони втратили свій вплив у світі.
Без Зеленського Разумков ніхто, за місяць про нього забудуть.

Метрополія це укр олігархи проти яких Зе посмів рипнутись,

"Рипнувся", коли давав дозвіл на поставки дешевої електроенергії з РФ/Білорусі в інтересах Коломойського, чи коли прикручував ядерну генерацію в інтересах Ахметова, чи коли списував мільярди фірташівським облгазам?
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:52

  unicdima написав:
  warlamp написав: У США печатный станок мировой валюты и 730 военных баз по всему миру, в том числе в Германии 179. А также "досье Пандоры" на всех политиков мира.

І чим це їм допомогло з Північним потоком, з с-400 у турків, з Сирією, з Афганістаном, Іраном тощо?


История с СП-2 ещё не закончена, европейские бюрократы дотянут с сертификациями до лета следующего года, когда спрос на газ упадёт и дополнительная труба уже как бы и не особо нужна. С-400 туркам (и партнёрам по НАТО) нужен для изучения возможностей и технических решений. В Сирии США плотно контролируют месторождения нефти, оставив Ассада без источника финансирования, фактически посадили на тощую шею России. Афганистан никто покорить не смог: ни А. Македонский, ни британцы, ни шурави . Американцы тоже, поэтому им и не позорно было оттуда свалить. Кроме того они имеют надежду, что туда теперь вляпаются китайцы, а талибы будут тревожить ближнее зарубежье России.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:21

Сотрудники Facebook не могут попасть в офис компании для решения проблем с сервисами компании из-за сбоя системы безопасности.
Сотрудники Facebook физически не могут попасть в офис, чтобы оценить масштабы бедствия, так как у них не работают электронные пропуска.


Зображення

Ходят слухи, это работа "украинского центра борьбы с дезинформацией". Глушат панама-пеперс-2 :)
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:46

  warlamp написав:
  pesikot написав:


В этом мире ничего само по себе не происходит, метрополия дала добро "мочить" в СМИ нудного Зе. Вероятно, вскоре электорату предстоит сделать нелёгкий выбор между мягким, демократичным Разумковым и жёстким, авторитарным Даниловым.


Вообще нет смысла участвовать в этом театре кукол и абсурда.
Даже если Разумков сейчас и кажется белым пятном среди овна, или его так преподносят, то нет абсолютно никакой гарантии что он не соскамится через полгода, год, два, а точнее существует крайне высокая вероятность именно этого. Ну а с диджеем-ветеринаром Даниловым - всё и так понятно. :mrgreen:


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Какое-то время назад я был за то, чтобы ходить на выборы и других призывал, сейчас понимаю - это всё бесполезное занятие.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:14

У крупнейшей соцсети Facebook продолжается черная полоса.

На фоне многочасового глобального сбоя в мировых технологических гигантах огромный резонанс получило разоблачительное интервью бывшей сотрудницы Facebook, 37-летней Фрэнсис Хауген, вышедшее буквально накануне перед падением сервисов (и некоторые наблюдатели склонны связывать эти два события).

А до этого компанию Цукерберга уже обвиняли в разных грехах - слежке за пользователями, краже данных, манипуляциях, фейках, пропаганде и провоцировании депрессии.

В эфире американского телеканала CBS Хауген впервые раскрыла свою личность, призналась, что это она "сливала" информацию о Facebook в СМИ и рассказала о том, как в погоне за прибылью приносится в жертву безопасность пользователей.

Хауген проработала в компании два года, с 2019 года по май 2021 года, и все это время тайно копировала внутренние документы Facebook. Всего - несколько десятков тысяч страниц внутренних исследований, которые затем стали основой для критических статей о Facebook в американских СМИ. Несколько материалов на основе ее данных выпустил The Wall Street Journal.

Она утверждает, что соцсеть намеренно занимается разжиганием ненависти между людьми и стравливает их ради того, чтоб зарабатывать больше денег. По ее словам, до 5% комментариев и постов содержат язык вражды, но администраторы сознательно вычищают менее одного процента таких сообщений.

На страхе и ненависти построены алгоритмы Facebook - они намеренно показывают пользователям тот контент, который играет на этих двух эмоциях
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:37

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Помните историю с Кириллом Островским, который на Хаммере насмерть сбил девочку в Киеве в 2018 году?

Тогда был огромный резонанс, свидетели даже хотели учинить над Островским самосуд прямо на месте преступления.

Но прошло чуть больше трёх лет и
он вышел из Лукьяновского СИЗО на свободу.

Суд просто не стал продлевать ему срок содержания под стражей.

При этом в самом СИЗО Островский сделал карьеру - став «смотрящим» за «Лукьяновкой», несмотря на свой юный возраст (в тюрьму он попал в 23 года).

И теперь вышел на свободу: со статусом и, наверняка, с неплохими деньгами («смотрящие» получают с СИЗО сотни тысяч ежемесячно).

Вот такая вот иллюстрация «неизбежности возмездия» по-украински.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:18

  Alex2007 написав:
  warlamp написав:
  pesikot написав:


В этом мире ничего само по себе не происходит, метрополия дала добро "мочить" в СМИ нудного Зе. Вероятно, вскоре электорату предстоит сделать нелёгкий выбор между мягким, демократичным Разумковым и жёстким, авторитарным Даниловым.


Вообще нет смысла участвовать в этом театре кукол и абсурда.
Даже если Разумков сейчас и кажется белым пятном среди овна, или его так преподносят, то нет абсолютно никакой гарантии что он не соскамится через полгода, год, два, а точнее существует крайне высокая вероятность именно этого. Ну а с диджеем-ветеринаром Даниловым - всё и так понятно. :mrgreen:


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Какое-то время назад я был за то, чтобы ходить на выборы и других призывал, сейчас понимаю - это всё бесполезное занятие.


Я тоже считаю Разумкова троянским конём. Это будет всё тот же Порошенко. Первый был шоколадным, второй-зелёным, третий порошенко снова окажется не нашим , а опять "засланным казачком". Вроде бы альтернатива есть, но на выхлопе будет всё тот же порошенко, только с другим анфасом и профилем.
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