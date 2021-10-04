Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
warlamp написав: Это то место, куда все президенты ездят на аудиенцию, чтобы выразить свои верноподданнические чувства "учителю".
З США вже майже ніхто не рахується, вони втратили свій вплив у світі. Без Зеленського Разумков ніхто, за місяць про нього забудуть.
Метрополія це укр олігархи проти яких Зе посмів рипнутись,
"Рипнувся", коли давав дозвіл на поставки дешевої електроенергії з РФ/Білорусі в інтересах Коломойського, чи коли прикручував ядерну генерацію в інтересах Ахметова, чи коли списував мільярди фірташівським облгазам?
warlamp написав: У США печатный станок мировой валюты и 730 военных баз по всему миру, в том числе в Германии 179. А также "досье Пандоры" на всех политиков мира.
І чим це їм допомогло з Північним потоком, з с-400 у турків, з Сирією, з Афганістаном, Іраном тощо?
История с СП-2 ещё не закончена, европейские бюрократы дотянут с сертификациями до лета следующего года, когда спрос на газ упадёт и дополнительная труба уже как бы и не особо нужна. С-400 туркам (и партнёрам по НАТО) нужен для изучения возможностей и технических решений. В Сирии США плотно контролируют месторождения нефти, оставив Ассада без источника финансирования, фактически посадили на тощую шею России. Афганистан никто покорить не смог: ни А. Македонский, ни британцы, ни шурави . Американцы тоже, поэтому им и не позорно было оттуда свалить. Кроме того они имеют надежду, что туда теперь вляпаются китайцы, а талибы будут тревожить ближнее зарубежье России.
Сотрудники Facebook не могут попасть в офис компании для решения проблем с сервисами компании из-за сбоя системы безопасности. Сотрудники Facebook физически не могут попасть в офис, чтобы оценить масштабы бедствия, так как у них не работают электронные пропуска.
Ходят слухи, это работа "украинского центра борьбы с дезинформацией". Глушат панама-пеперс-2
В этом мире ничего само по себе не происходит, метрополия дала добро "мочить" в СМИ нудного Зе. Вероятно, вскоре электорату предстоит сделать нелёгкий выбор между мягким, демократичным Разумковым и жёстким, авторитарным Даниловым.
Вообще нет смысла участвовать в этом театре кукол и абсурда. Даже если Разумков сейчас и кажется белым пятном среди овна, или его так преподносят, то нет абсолютно никакой гарантии что он не соскамится через полгода, год, два, а точнее существует крайне высокая вероятность именно этого. Ну а с диджеем-ветеринаром Даниловым - всё и так понятно.
Какое-то время назад я был за то, чтобы ходить на выборы и других призывал, сейчас понимаю - это всё бесполезное занятие.
У крупнейшей соцсети Facebook продолжается черная полоса.
На фоне многочасового глобального сбоя в мировых технологических гигантах огромный резонанс получило разоблачительное интервью бывшей сотрудницы Facebook, 37-летней Фрэнсис Хауген, вышедшее буквально накануне перед падением сервисов (и некоторые наблюдатели склонны связывать эти два события).
А до этого компанию Цукерберга уже обвиняли в разных грехах - слежке за пользователями, краже данных, манипуляциях, фейках, пропаганде и провоцировании депрессии.
В эфире американского телеканала CBS Хауген впервые раскрыла свою личность, призналась, что это она "сливала" информацию о Facebook в СМИ и рассказала о том, как в погоне за прибылью приносится в жертву безопасность пользователей.
Хауген проработала в компании два года, с 2019 года по май 2021 года, и все это время тайно копировала внутренние документы Facebook. Всего - несколько десятков тысяч страниц внутренних исследований, которые затем стали основой для критических статей о Facebook в американских СМИ. Несколько материалов на основе ее данных выпустил The Wall Street Journal.
Она утверждает, что соцсеть намеренно занимается разжиганием ненависти между людьми и стравливает их ради того, чтоб зарабатывать больше денег. По ее словам, до 5% комментариев и постов содержат язык вражды, но администраторы сознательно вычищают менее одного процента таких сообщений.
На страхе и ненависти построены алгоритмы Facebook - они намеренно показывают пользователям тот контент, который играет на этих двух эмоциях
В этом мире ничего само по себе не происходит, метрополия дала добро "мочить" в СМИ нудного Зе. Вероятно, вскоре электорату предстоит сделать нелёгкий выбор между мягким, демократичным Разумковым и жёстким, авторитарным Даниловым.
Вообще нет смысла участвовать в этом театре кукол и абсурда. Даже если Разумков сейчас и кажется белым пятном среди овна, или его так преподносят, то нет абсолютно никакой гарантии что он не соскамится через полгода, год, два, а точнее существует крайне высокая вероятность именно этого. Ну а с диджеем-ветеринаром Даниловым - всё и так понятно.
Какое-то время назад я был за то, чтобы ходить на выборы и других призывал, сейчас понимаю - это всё бесполезное занятие.
Я тоже считаю Разумкова троянским конём. Это будет всё тот же Порошенко. Первый был шоколадным, второй-зелёным, третий порошенко снова окажется не нашим , а опять "засланным казачком". Вроде бы альтернатива есть, но на выхлопе будет всё тот же порошенко, только с другим анфасом и профилем.