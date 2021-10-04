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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7477747874797480
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:29

  unicdima написав:
  warlamp написав: Это то место, куда все президенты ездят на аудиенцию, чтобы выразить свои верноподданнические чувства "учителю".

З США вже майже ніхто не рахується, вони втратили свій вплив у світі.
Без Зеленського Разумков ніхто, за місяць про нього забудуть.

Метрополія це укр олігархи проти яких Зе посмів рипнутись,
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:46

  Ukrainian написав:
  unicdima написав:
  warlamp написав: Это то место, куда все президенты ездят на аудиенцию, чтобы выразить свои верноподданнические чувства "учителю".

З США вже майже ніхто не рахується, вони втратили свій вплив у світі.
Без Зеленського Разумков ніхто, за місяць про нього забудуть.

Метрополія це укр олігархи проти яких Зе посмів рипнутись,

"Рипнувся", коли давав дозвіл на поставки дешевої електроенергії з РФ/Білорусі в інтересах Коломойського, чи коли прикручував ядерну генерацію в інтересах Ахметова, чи коли списував мільярди фірташівським облгазам?
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:52

  unicdima написав:
  warlamp написав: У США печатный станок мировой валюты и 730 военных баз по всему миру, в том числе в Германии 179. А также "досье Пандоры" на всех политиков мира.

І чим це їм допомогло з Північним потоком, з с-400 у турків, з Сирією, з Афганістаном, Іраном тощо?


История с СП-2 ещё не закончена, европейские бюрократы дотянут с сертификациями до лета следующего года, когда спрос на газ упадёт и дополнительная труба уже как бы и не особо нужна. С-400 туркам (и партнёрам по НАТО) нужен для изучения возможностей и технических решений. В Сирии США плотно контролируют месторождения нефти, оставив Ассада без источника финансирования, фактически посадили на тощую шею России. Афганистан никто покорить не смог: ни А. Македонский, ни британцы, ни шурави . Американцы тоже, поэтому им и не позорно было оттуда свалить. Кроме того они имеют надежду, что туда теперь вляпаются китайцы, а талибы будут тревожить ближнее зарубежье России.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:21

Сотрудники Facebook не могут попасть в офис компании для решения проблем с сервисами компании из-за сбоя системы безопасности.
Сотрудники Facebook физически не могут попасть в офис, чтобы оценить масштабы бедствия, так как у них не работают электронные пропуска.


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Ходят слухи, это работа "украинского центра борьбы с дезинформацией". Глушат панама-пеперс-2 :)
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:46

  warlamp написав:
  pesikot написав:


В этом мире ничего само по себе не происходит, метрополия дала добро "мочить" в СМИ нудного Зе. Вероятно, вскоре электорату предстоит сделать нелёгкий выбор между мягким, демократичным Разумковым и жёстким, авторитарным Даниловым.


Вообще нет смысла участвовать в этом театре кукол и абсурда.
Даже если Разумков сейчас и кажется белым пятном среди овна, или его так преподносят, то нет абсолютно никакой гарантии что он не соскамится через полгода, год, два, а точнее существует крайне высокая вероятность именно этого. Ну а с диджеем-ветеринаром Даниловым - всё и так понятно. :mrgreen:


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Какое-то время назад я был за то, чтобы ходить на выборы и других призывал, сейчас понимаю - это всё бесполезное занятие.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:14

У крупнейшей соцсети Facebook продолжается черная полоса.

На фоне многочасового глобального сбоя в мировых технологических гигантах огромный резонанс получило разоблачительное интервью бывшей сотрудницы Facebook, 37-летней Фрэнсис Хауген, вышедшее буквально накануне перед падением сервисов (и некоторые наблюдатели склонны связывать эти два события).

А до этого компанию Цукерберга уже обвиняли в разных грехах - слежке за пользователями, краже данных, манипуляциях, фейках, пропаганде и провоцировании депрессии.

В эфире американского телеканала CBS Хауген впервые раскрыла свою личность, призналась, что это она "сливала" информацию о Facebook в СМИ и рассказала о том, как в погоне за прибылью приносится в жертву безопасность пользователей.

Хауген проработала в компании два года, с 2019 года по май 2021 года, и все это время тайно копировала внутренние документы Facebook. Всего - несколько десятков тысяч страниц внутренних исследований, которые затем стали основой для критических статей о Facebook в американских СМИ. Несколько материалов на основе ее данных выпустил The Wall Street Journal.

Она утверждает, что соцсеть намеренно занимается разжиганием ненависти между людьми и стравливает их ради того, чтоб зарабатывать больше денег. По ее словам, до 5% комментариев и постов содержат язык вражды, но администраторы сознательно вычищают менее одного процента таких сообщений.

На страхе и ненависти построены алгоритмы Facebook - они намеренно показывают пользователям тот контент, который играет на этих двух эмоциях
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:37

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Помните историю с Кириллом Островским, который на Хаммере насмерть сбил девочку в Киеве в 2018 году?

Тогда был огромный резонанс, свидетели даже хотели учинить над Островским самосуд прямо на месте преступления.

Но прошло чуть больше трёх лет и
он вышел из Лукьяновского СИЗО на свободу.

Суд просто не стал продлевать ему срок содержания под стражей.

При этом в самом СИЗО Островский сделал карьеру - став «смотрящим» за «Лукьяновкой», несмотря на свой юный возраст (в тюрьму он попал в 23 года).

И теперь вышел на свободу: со статусом и, наверняка, с неплохими деньгами («смотрящие» получают с СИЗО сотни тысяч ежемесячно).

Вот такая вот иллюстрация «неизбежности возмездия» по-украински.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:18

  Alex2007 написав:
  warlamp написав:
  pesikot написав:


В этом мире ничего само по себе не происходит, метрополия дала добро "мочить" в СМИ нудного Зе. Вероятно, вскоре электорату предстоит сделать нелёгкий выбор между мягким, демократичным Разумковым и жёстким, авторитарным Даниловым.


Вообще нет смысла участвовать в этом театре кукол и абсурда.
Даже если Разумков сейчас и кажется белым пятном среди овна, или его так преподносят, то нет абсолютно никакой гарантии что он не соскамится через полгода, год, два, а точнее существует крайне высокая вероятность именно этого. Ну а с диджеем-ветеринаром Даниловым - всё и так понятно. :mrgreen:


Зображення

Какое-то время назад я был за то, чтобы ходить на выборы и других призывал, сейчас понимаю - это всё бесполезное занятие.


Я тоже считаю Разумкова троянским конём. Это будет всё тот же Порошенко. Первый был шоколадным, второй-зелёным, третий порошенко снова окажется не нашим , а опять "засланным казачком". Вроде бы альтернатива есть, но на выхлопе будет всё тот же порошенко, только с другим анфасом и профилем.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:47

Ітогі подвєдьом. 2021-10-05

Ітогі подвєдьом. 2021-10-05

1) Зеленский заявил, что говорил о "вагнеровцах" с Лукашенко еще до их задержания
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорил о "вагнеровцах" с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко еще до их задержания

Вот Зеленский и сдал всю операцию

2) Офшор 95 | Зеленський, Ахметов і Герега – герої розслідування Pandora Papers. Що нового ми дізналися?
Головною компанією в офшорній мережі Кварталу журналісти називають фірму Maltex Multicapital Corp. До 2017 року нею рівною мірою володіли компанії Володимира та Олени Зеленських (25% через фірму Film Heritage), братів Шефірів (25% кожен) і одного з керівників Квартал 95 Андрія Яковлєва (25%).

У 2017 році, номінальним утримувачем Maltex виступила компанія глави СБУ Івана Баканова (Davegra Limited). Сам Баканов підписував трастову декларацію, що фіксує відносини між номінальним і реальним власником, заявили в Слідство.Інфо.

У 2019 компанія Зеленського передала свою частку в Maltex компанії Сергія Шефіра, пише OCCRP. Разом з тим сам президент України не задекларував 25% частку в Maltex у 2018 році, коли його компанія ще володіла 25% Maltex, зазначають у OCCRP

Баканов - глава СБУ.
Шефир - первый помощник Зеленского.
Бизнес-партнёры Зеленского при нём
Але журналісти знайшли документ, в якому йдеться про згоду Maltex виплачувати дивіденди компанії, якою наразі володіє дружина Зеленського. Чи була виплата дивідендів – в розслідуванні не уточнюється

3) Венедіктова: Інформація з фільму "Офшор 95" – не сюрприз для правоохоронців
Інформація з фільму-розслідування "Офшор 95" про президента Володимира Зеленського та діяльність ПриватБанку давно знаходиться в розпорядженні НАБУ і "вивчається під мікроскопом"

Они в микроскоп не с той стороны смотрят

"Офшор 95". У Зеленського не побачили нічого компрометуючого в розслідуванні
У фільмі-розслідуванні "Офшор 95" про президента Володимира Зеленського і нібито пов'язаних із ним офшорних компаній немає нічого компрометуючого

"А чё такова ?"

Вот когда у Порошенко оффшор какой-то там нашли - так это ого-го какой "барыга" был
А у Зеленского - ну было и было.

Даже Серёжа "бородатая манда" Лещенко переобулся, мол, все так делают

Pandora Papers. В Чехии расследуют офшоры премьера. Он говорит – "хотят очернить"
В Чехии проведут расследование против премьер-министра Андрея Бабиша и других граждан страны, фигурирующих в материалах Pandora Papers

А вот чехам по фиг, когда были оффшоры, до премьерства, во время или после.
Они будут расследовать.

4) На знімальну групу "Схем" напали під час інтерв'ю з главою Укрексімбанку – Радіо Свобода
За інформацією РС, Мецгеру не сподобалося питання, після чого охоронці, за вказівкою голови правління банку, спробували зупинити запис на одній з камер, "скрутили" оператора Олександра Мазура, відібрали у нього флешку з записаним відео з другої камери і на годину винесли всю техніку з кабінету

Если Коля "Оболонский" Тищенко выносит с трибуны парламента Гео Лероса, то почему Мецгеру, ставленнику Зеленского, нельзя вынести журналистов за неудобные вопросы

Конфлікт | Мецгер, "Схеми", off the record. Що сталося за зачиненими дверима Укрексімбанку
Журналісти "Схем" заявили про напад під час інтерв'ю з главою Укрексімбанку. У них нібито відібрали камери і відеозапис. У банку – про провокації

5) Бойовики на Донбасі приховано готуються до активізації обстрілів – розвідка
Під виглядом перевезень майна для підготовки до зимового періоду в передові підрозділи бойовиків приховано завозиться додаткове озброєння і боєприпаси. Також туди прибувають диверсійно-розвідувальні підрозділи
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:51

  warlamp написав:
  Alex2007 написав:
Какое-то время назад я был за то, чтобы ходить на выборы и других призывал, сейчас понимаю - это всё бесполезное занятие.


Я тоже считаю Разумкова троянским конём. Это будет всё тот же Порошенко. Первый был шоколадным, второй-зелёным, третий порошенко снова окажется не нашим , а опять "засланным казачком". Вроде бы альтернатива есть, но на выхлопе будет всё тот же порошенко, только с другим анфасом и профилем.

Ну так мозги надо включать, когда идёшь на выборы

И не вестись на сказки о "барыгах", "Свинарчуках" и "новых лицах"
Не голосовать за тупого клоуна, из жопы которого торчит управляющая рука Бородатой Бабушки

Взрослее надо быть, взрослее

PS. Госпидя, вам обоим везде Порошенко насрал. Хотя насрали вы сами себе в штаны. Вам примера Януковича оказалось мало
Вам надо было повторить это всё с Зеленским
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