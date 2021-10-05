pesikot написав:warlamp написав:
Я тоже считаю Разумкова троянским конём. Это будет всё тот же Порошенко. Первый был шоколадным, второй-зелёным, третий порошенко снова окажется не нашим , а опять "засланным казачком". Вроде бы альтернатива есть, но на выхлопе будет всё тот же порошенко, только с другим анфасом и профилем.
Ну так мозги надо включать, когда идёшь на выборы
И не вестись на сказки о "барыгах", "Свинарчуках" и "новых лицах"
Не голосовать за тупого клоуна, из жопы которого торчит управляющая рука Бородатой Бабушки
Взрослее надо быть, взрослее
PS. Госпидя, вам обоим везде Порошенко насрал. Хотя насрали вы сами себе в штаны. Вам примера Януковича оказалось мало
Вам надо было повторить это всё с Зеленским
Кот, давно хотел спросить, а где Пёс; вы сказали друг другу "остаточне пращавай" ?
Ближе к теме: вам, порохоботам, уже миллион раз говорилось, что если б на троне опять оказался ваш любимый порох со съехавшей к моменту выборов 2019 года крышей, сейчас бы его разорвало бы в куски, даже санитары уже не в силах были бы помочь. Возможно пришлось бы отстранять по процедуре импичмента или по состоянию здоровья (во благо него самого)
Выбора во втором туре не было. Это в первом туре можно было думать.
Ну а Бородатая Бабушка или Шоколадный Барон - ну если есть особая разница, кто грабит, ну тогда да, это имеет значение.
п.с. А вот в парламентские выборы - нужно было конечно выбирать кого угодно, только не слуг, так как при получении зеленью большинства нынешний вариант узурпации и беспредела в принципе просматривался .