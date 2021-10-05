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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7478747974807481 Додано: Вів 05 жов, 2021 21:51 V2 4 Повідомлень: 7195 З нами з: 03.07.09 Подякував: 266 раз. Подякували: 1209 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 жов, 2021 22:57 pesikot написав: warlamp написав: Alex2007 написав:

Какое-то время назад я был за то, чтобы ходить на выборы и других призывал, сейчас понимаю - это всё бесполезное занятие. Какое-то время назад я был за то, чтобы ходить на выборы и других призывал, сейчас понимаю - это всё бесполезное занятие.



Я тоже считаю Разумкова троянским конём. Это будет всё тот же Порошенко. Первый был шоколадным, второй-зелёным, третий порошенко снова окажется не нашим , а опять "засланным казачком". Вроде бы альтернатива есть, но на выхлопе будет всё тот же порошенко, только с другим анфасом и профилем. Я тоже считаю Разумкова троянским конём. Это будет всё тот же Порошенко. Первый был шоколадным, второй-зелёным, третий порошенко снова окажется не нашим , а опять "засланным казачком". Вроде бы альтернатива есть, но на выхлопе будет всё тот же порошенко, только с другим анфасом и профилем.

Ну так мозги надо включать, когда идёшь на выборы



И не вестись на сказки о "барыгах", "Свинарчуках" и "новых лицах"

Не голосовать за тупого клоуна, из жопы которого торчит управляющая рука Бородатой Бабушки



Взрослее надо быть, взрослее



PS. Госпидя, вам обоим везде Порошенко насрал. Хотя насрали вы сами себе в штаны. Вам примера Януковича оказалось мало

Вам надо было повторить это всё с Зеленским Ну так мозги надо включать, когда идёшь на выборыИ не вестись на сказки о "барыгах", "Свинарчуках" и "новых лицах"Не голосовать за тупого клоуна, из жопы которого торчит управляющая рука Бородатой БабушкиВзрослее надо быть, взрослееPS. Госпидя, вам обоим везде Порошенко насрал. Хотя насрали вы сами себе в штаны. Вам примера Януковича оказалось малоВам надо было повторить это всё с Зеленским



Кот, давно хотел спросить, а где Пёс; вы сказали друг другу "остаточне пращавай" ?



Ближе к теме: вам, порохоботам, уже миллион раз говорилось, что если б на троне опять оказался ваш любимый порох со съехавшей к моменту выборов 2019 года крышей, сейчас бы его разорвало бы в куски, даже санитары уже не в силах были бы помочь. Возможно пришлось бы отстранять по процедуре импичмента или по состоянию здоровья (во благо него самого)







Выбора во втором туре не было. Это в первом туре можно было думать.



Ну а Бородатая Бабушка или Шоколадный Барон - ну если есть особая разница, кто грабит, ну тогда да, это имеет значение.





п.с. А вот в парламентские выборы - нужно было конечно выбирать кого угодно, только не слуг, так как при получении зеленью большинства нынешний вариант узурпации и беспредела в принципе просматривался . Кот, давно хотел спросить, а где Пёс; вы сказали друг другу "остаточне пращавай" ?Ближе к теме: вам, порохоботам, уже миллион раз говорилось, что если б на троне опять оказался ваш любимый порох со съехавшей к моменту выборов 2019 года крышей, сейчас бы его разорвало бы в куски, даже санитары уже не в силах были бы помочь.Возможно пришлось бы отстранять по процедуре импичмента или по состоянию здоровья (во благо него самого)Выборане было. Это в первом туре можно было думать.Ну а Бородатая Бабушка или Шоколадный Барон - ну если есть особая разница, кто грабит, ну тогда да, это имеет значение.п.с. А вот в парламентские выборы - нужно было конечно выбирать кого угодно, только не слуг, так как при получении зеленью большинства нынешний вариант узурпации и беспредела в принципе просматривался . Alex2007 1

Повідомлень: 3220 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1592 раз. Подякували: 1411 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 жов, 2021 06:39 Alex2007 , я правильно понял, что нужно было выбирать между рыгами и их разновидностями? Мураевы с Кивами и тому подобными ушлепками?? Hotab

Повідомлень: 4926 З нами з: 15.02.09 Подякував: 244 раз. Подякували: 1392 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7478747974807481 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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