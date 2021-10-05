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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7478747974807481>
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:46

  warlamp написав:
  pesikot написав:


В этом мире ничего само по себе не происходит, метрополия дала добро "мочить" в СМИ нудного Зе. Вероятно, вскоре электорату предстоит сделать нелёгкий выбор между мягким, демократичным Разумковым и жёстким, авторитарным Даниловым.


Вообще нет смысла участвовать в этом театре кукол и абсурда.
Даже если Разумков сейчас и кажется белым пятном среди овна, или его так преподносят, то нет абсолютно никакой гарантии что он не соскамится через полгода, год, два, а точнее существует крайне высокая вероятность именно этого. Ну а с диджеем-ветеринаром Даниловым - всё и так понятно. :mrgreen:


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Какое-то время назад я был за то, чтобы ходить на выборы и других призывал, сейчас понимаю - это всё бесполезное занятие.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:14

У крупнейшей соцсети Facebook продолжается черная полоса.

На фоне многочасового глобального сбоя в мировых технологических гигантах огромный резонанс получило разоблачительное интервью бывшей сотрудницы Facebook, 37-летней Фрэнсис Хауген, вышедшее буквально накануне перед падением сервисов (и некоторые наблюдатели склонны связывать эти два события).

А до этого компанию Цукерберга уже обвиняли в разных грехах - слежке за пользователями, краже данных, манипуляциях, фейках, пропаганде и провоцировании депрессии.

В эфире американского телеканала CBS Хауген впервые раскрыла свою личность, призналась, что это она "сливала" информацию о Facebook в СМИ и рассказала о том, как в погоне за прибылью приносится в жертву безопасность пользователей.

Хауген проработала в компании два года, с 2019 года по май 2021 года, и все это время тайно копировала внутренние документы Facebook. Всего - несколько десятков тысяч страниц внутренних исследований, которые затем стали основой для критических статей о Facebook в американских СМИ. Несколько материалов на основе ее данных выпустил The Wall Street Journal.

Она утверждает, что соцсеть намеренно занимается разжиганием ненависти между людьми и стравливает их ради того, чтоб зарабатывать больше денег. По ее словам, до 5% комментариев и постов содержат язык вражды, но администраторы сознательно вычищают менее одного процента таких сообщений.

На страхе и ненависти построены алгоритмы Facebook - они намеренно показывают пользователям тот контент, который играет на этих двух эмоциях
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:37

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Помните историю с Кириллом Островским, который на Хаммере насмерть сбил девочку в Киеве в 2018 году?

Тогда был огромный резонанс, свидетели даже хотели учинить над Островским самосуд прямо на месте преступления.

Но прошло чуть больше трёх лет и
он вышел из Лукьяновского СИЗО на свободу.

Суд просто не стал продлевать ему срок содержания под стражей.

При этом в самом СИЗО Островский сделал карьеру - став «смотрящим» за «Лукьяновкой», несмотря на свой юный возраст (в тюрьму он попал в 23 года).

И теперь вышел на свободу: со статусом и, наверняка, с неплохими деньгами («смотрящие» получают с СИЗО сотни тысяч ежемесячно).

Вот такая вот иллюстрация «неизбежности возмездия» по-украински.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:18

  Alex2007 написав:
  warlamp написав:
  pesikot написав:


В этом мире ничего само по себе не происходит, метрополия дала добро "мочить" в СМИ нудного Зе. Вероятно, вскоре электорату предстоит сделать нелёгкий выбор между мягким, демократичным Разумковым и жёстким, авторитарным Даниловым.


Вообще нет смысла участвовать в этом театре кукол и абсурда.
Даже если Разумков сейчас и кажется белым пятном среди овна, или его так преподносят, то нет абсолютно никакой гарантии что он не соскамится через полгода, год, два, а точнее существует крайне высокая вероятность именно этого. Ну а с диджеем-ветеринаром Даниловым - всё и так понятно. :mrgreen:


Зображення

Какое-то время назад я был за то, чтобы ходить на выборы и других призывал, сейчас понимаю - это всё бесполезное занятие.


Я тоже считаю Разумкова троянским конём. Это будет всё тот же Порошенко. Первый был шоколадным, второй-зелёным, третий порошенко снова окажется не нашим , а опять "засланным казачком". Вроде бы альтернатива есть, но на выхлопе будет всё тот же порошенко, только с другим анфасом и профилем.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:47

Ітогі подвєдьом. 2021-10-05

Ітогі подвєдьом. 2021-10-05

1) Зеленский заявил, что говорил о "вагнеровцах" с Лукашенко еще до их задержания
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорил о "вагнеровцах" с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко еще до их задержания

Вот Зеленский и сдал всю операцию

2) Офшор 95 | Зеленський, Ахметов і Герега – герої розслідування Pandora Papers. Що нового ми дізналися?
Головною компанією в офшорній мережі Кварталу журналісти називають фірму Maltex Multicapital Corp. До 2017 року нею рівною мірою володіли компанії Володимира та Олени Зеленських (25% через фірму Film Heritage), братів Шефірів (25% кожен) і одного з керівників Квартал 95 Андрія Яковлєва (25%).

У 2017 році, номінальним утримувачем Maltex виступила компанія глави СБУ Івана Баканова (Davegra Limited). Сам Баканов підписував трастову декларацію, що фіксує відносини між номінальним і реальним власником, заявили в Слідство.Інфо.

У 2019 компанія Зеленського передала свою частку в Maltex компанії Сергія Шефіра, пише OCCRP. Разом з тим сам президент України не задекларував 25% частку в Maltex у 2018 році, коли його компанія ще володіла 25% Maltex, зазначають у OCCRP

Баканов - глава СБУ.
Шефир - первый помощник Зеленского.
Бизнес-партнёры Зеленского при нём
Але журналісти знайшли документ, в якому йдеться про згоду Maltex виплачувати дивіденди компанії, якою наразі володіє дружина Зеленського. Чи була виплата дивідендів – в розслідуванні не уточнюється

3) Венедіктова: Інформація з фільму "Офшор 95" – не сюрприз для правоохоронців
Інформація з фільму-розслідування "Офшор 95" про президента Володимира Зеленського та діяльність ПриватБанку давно знаходиться в розпорядженні НАБУ і "вивчається під мікроскопом"

Они в микроскоп не с той стороны смотрят

"Офшор 95". У Зеленського не побачили нічого компрометуючого в розслідуванні
У фільмі-розслідуванні "Офшор 95" про президента Володимира Зеленського і нібито пов'язаних із ним офшорних компаній немає нічого компрометуючого

"А чё такова ?"

Вот когда у Порошенко оффшор какой-то там нашли - так это ого-го какой "барыга" был
А у Зеленского - ну было и было.

Даже Серёжа "бородатая манда" Лещенко переобулся, мол, все так делают

Pandora Papers. В Чехии расследуют офшоры премьера. Он говорит – "хотят очернить"
В Чехии проведут расследование против премьер-министра Андрея Бабиша и других граждан страны, фигурирующих в материалах Pandora Papers

А вот чехам по фиг, когда были оффшоры, до премьерства, во время или после.
Они будут расследовать.

4) На знімальну групу "Схем" напали під час інтерв'ю з главою Укрексімбанку – Радіо Свобода
За інформацією РС, Мецгеру не сподобалося питання, після чого охоронці, за вказівкою голови правління банку, спробували зупинити запис на одній з камер, "скрутили" оператора Олександра Мазура, відібрали у нього флешку з записаним відео з другої камери і на годину винесли всю техніку з кабінету

Если Коля "Оболонский" Тищенко выносит с трибуны парламента Гео Лероса, то почему Мецгеру, ставленнику Зеленского, нельзя вынести журналистов за неудобные вопросы

Конфлікт | Мецгер, "Схеми", off the record. Що сталося за зачиненими дверима Укрексімбанку
Журналісти "Схем" заявили про напад під час інтерв'ю з главою Укрексімбанку. У них нібито відібрали камери і відеозапис. У банку – про провокації

5) Бойовики на Донбасі приховано готуються до активізації обстрілів – розвідка
Під виглядом перевезень майна для підготовки до зимового періоду в передові підрозділи бойовиків приховано завозиться додаткове озброєння і боєприпаси. Також туди прибувають диверсійно-розвідувальні підрозділи
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 17:51

  warlamp написав:
  Alex2007 написав:
Какое-то время назад я был за то, чтобы ходить на выборы и других призывал, сейчас понимаю - это всё бесполезное занятие.


Я тоже считаю Разумкова троянским конём. Это будет всё тот же Порошенко. Первый был шоколадным, второй-зелёным, третий порошенко снова окажется не нашим , а опять "засланным казачком". Вроде бы альтернатива есть, но на выхлопе будет всё тот же порошенко, только с другим анфасом и профилем.

Ну так мозги надо включать, когда идёшь на выборы

И не вестись на сказки о "барыгах", "Свинарчуках" и "новых лицах"
Не голосовать за тупого клоуна, из жопы которого торчит управляющая рука Бородатой Бабушки

Взрослее надо быть, взрослее

PS. Госпидя, вам обоим везде Порошенко насрал. Хотя насрали вы сами себе в штаны. Вам примера Януковича оказалось мало
Вам надо было повторить это всё с Зеленским
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:51

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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 22:57

  pesikot написав:
  warlamp написав:
  Alex2007 написав:
Какое-то время назад я был за то, чтобы ходить на выборы и других призывал, сейчас понимаю - это всё бесполезное занятие.


Я тоже считаю Разумкова троянским конём. Это будет всё тот же Порошенко. Первый был шоколадным, второй-зелёным, третий порошенко снова окажется не нашим , а опять "засланным казачком". Вроде бы альтернатива есть, но на выхлопе будет всё тот же порошенко, только с другим анфасом и профилем.

Ну так мозги надо включать, когда идёшь на выборы

И не вестись на сказки о "барыгах", "Свинарчуках" и "новых лицах"
Не голосовать за тупого клоуна, из жопы которого торчит управляющая рука Бородатой Бабушки

Взрослее надо быть, взрослее

PS. Госпидя, вам обоим везде Порошенко насрал. Хотя насрали вы сами себе в штаны. Вам примера Януковича оказалось мало
Вам надо было повторить это всё с Зеленским


Кот, давно хотел спросить, а где Пёс; вы сказали друг другу "остаточне пращавай" ? :lol:

Ближе к теме: вам, порохоботам, уже миллион раз говорилось, что если б на троне опять оказался ваш любимый порох со съехавшей к моменту выборов 2019 года крышей, сейчас бы его разорвало бы в куски, даже санитары уже не в силах были бы помочь. :lol: Возможно пришлось бы отстранять по процедуре импичмента или по состоянию здоровья (во благо него самого) :?

Зображення

Выбора во втором туре не было. Это в первом туре можно было думать.

Ну а Бородатая Бабушка или Шоколадный Барон - ну если есть особая разница, кто грабит, ну тогда да, это имеет значение.


п.с. А вот в парламентские выборы - нужно было конечно выбирать кого угодно, только не слуг, так как при получении зеленью большинства нынешний вариант узурпации и беспредела в принципе просматривался .
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 06:39

Alex2007 , я правильно понял, что нужно было выбирать между рыгами и их разновидностями? Мураевы с Кивами и тому подобными ушлепками??
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:38

Министр иммиграции и интеграции Дании Маттиас Тесфайе рассказал нескольким датским парламентским партиям, что начались переговоры с украинским правительством о размещении в Украине специального центра приема просителей убежища в королевстве. Власти Дании с целью уменьшения потока беженцев из Африки и Ближневосточного региона уже давно «мечтают» об организации такого центра «где-нибудь вне Европы». Состоялся договор с Эфиопией, но там опять вспыхнула гражданская война, не получилось и в Ливии и Алжире, потом на арене переговоров появилась Руанда.

Вдруг, вспомнив, что «Украина постоянно просит деньги», подумали, что «Киев, желающий попасть в европейскую семью должен доказать это». В центре в Руанде, по замыслу датских властей будут аккумулироваться желающие просить убежище из Африки, а в Украину будут отправлять «просителей», просочившихся через границы ЕС. По заявлению Маттиаса Тесфайе диалог с Украиной находится на начально этапе, но «украинское правительство заинтересовалось». Интересно, как Зеленский и Шмыгаль объяснят народу такую инициативу?
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