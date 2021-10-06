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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 жов, 2021 12:43
Re: Політичні дискусії
Досить вже ватну ахінею копіювати сюди з інфопомийок !
Додано: Сер 06 жов, 2021 12:56
Re: Політичні дискусії
Американская автокомпания Tesla проиграла судебное разбирательство против одного из своих чернокожих работников, который обвинил производителя электрокаров в расизме.
На этой почве федеральный суд Сан-Франциско подтвердил, что в 2015-2017 годах оператор подъемника на заводе в городе Фремонт Оуэн Диас работал в расово враждебной среде.
По словам Диаса, чернокожие работники ежедневно сталкиваются с расистскими оскорблениями в производственных цехах калифорнийского завода Tesla и расистскими надписями в душевых. В частности коллеги говорили мужчине "вернутся в Африку".
На этом фоне суд обязал автокомпанию $130 млн штрафа и еще $6,9 млн в качестве моральной компенсации Диасу.
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кирдик тій Америці.
Додано: Сер 06 жов, 2021 12:57
Вы что, не понимаете, что этом и состояла разница между двумя? При Порохе не было бы такой узурпации. А так "уставший и отчаявшийся" (с) нарид, восхищенный учителем Голобородько, дружно побежал голосовать за партию народного царя, пообещавшего мир, тарифы и 4000 евро на брата.
Бородатая Бабушка намного опаснее, ибо беспредельщик от природы, способный всегда скрыться благодаря куче паспортов.
Додано: Сер 06 жов, 2021 16:18
Ссылку на видео не могу разместить по причине "нечуваної свободи слова". Желающие могут найти оригинал на идеологически-верных источниках
Додано: Сер 06 жов, 2021 16:20
Re: Політичні дискусії
Однако ваш президент Зеленский настолько популярен, что о нем даже в нашей израильской прессе написали -
Журналистам удалось частично подтвердить, что офшорные фирмы Зеленского и его окружения с 2012 года получили 40 миллионов долларов от офшоров Коломойского, где хранились выведенные из «ПриватБанка» средства. Опрошенные эксперты допускают, что Коломойский мог отмывать выведенные деньги через компании «Квартала 95».
Додано: Сер 06 жов, 2021 21:44
О нем довольно часто пишут по вполне понятной причине
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