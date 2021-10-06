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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7478747974807481
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:43

Re: Політичні дискусії

Досить вже ватну ахінею копіювати сюди з інфопомийок !
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:56

Re: Політичні дискусії

Американская автокомпания Tesla проиграла судебное разбирательство против одного из своих чернокожих работников, который обвинил производителя электрокаров в расизме.
На этой почве федеральный суд Сан-Франциско подтвердил, что в 2015-2017 годах оператор подъемника на заводе в городе Фремонт Оуэн Диас работал в расово враждебной среде.
По словам Диаса, чернокожие работники ежедневно сталкиваются с расистскими оскорблениями в производственных цехах калифорнийского завода Tesla и расистскими надписями в душевых. В частности коллеги говорили мужчине "вернутся в Африку".
На этом фоне суд обязал автокомпанию $130 млн штрафа и еще $6,9 млн в качестве моральной компенсации Диасу.
--------------------------------------------------------------------------
кирдик тій Америці.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:57

  Alex2007 написав: Выбора во втором туре не было. Это в первом туре можно было думать.
Ну а Бородатая Бабушка или Шоколадный Барон - ну если есть особая разница, кто грабит, ну тогда да, это имеет значение.
п.с. А вот в парламентские выборы - нужно было конечно выбирать кого угодно, только не слуг, так как при получении зеленью большинства нынешний вариант узурпации и беспредела в принципе просматривался .

Вы что, не понимаете, что этом и состояла разница между двумя? При Порохе не было бы такой узурпации. А так "уставший и отчаявшийся" (с) нарид, восхищенный учителем Голобородько, дружно побежал голосовать за партию народного царя, пообещавшего мир, тарифы и 4000 евро на брата.

Бородатая Бабушка намного опаснее, ибо беспредельщик от природы, способный всегда скрыться благодаря куче паспортов.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:18

В соцсетях появилcя трейлер фильма Netflix об украинском чиновнике, который «слил» Москве спецоперацию по «вагнеровцам». Судя по трейлеру, главным героем фильма станет Андрей Ермак.

«В последнюю секунду белорусские спецслужбы вторглись в операцию. Они спасли членов группы "Вагнера" от суда. Это была утечка из Офиса президента Украины. Друг, предатель, и тройной агент - кто есть кто в самой катастрофической спецоперации 21 века. Скоро узнаем. Кто спас наемников Вагнера - смотрите на Netflix", - говорится на видео.

Отметим, что на сайте и в соцсетях Netflix такого анонса нет. То есть, пока непонятно насколько этот ролик действительно имеет отношение к Netflix, либо это фейк.

Отметим, что ранее о том, что Netflix собирается снимать фильм о провале операции по «вагнеровцам» сообщали в партии Петра Порошенко.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:20

Re: Політичні дискусії

Однако ваш президент Зеленский настолько популярен, что о нем даже в нашей израильской прессе написали - https://detaly.co.il/kubyshka-dlya-prez ... a-pandory/

Журналистам удалось частично подтвердить, что офшорные фирмы Зеленского и его окружения с 2012 года получили 40 миллионов долларов от офшоров Коломойского, где хранились выведенные из «ПриватБанка» средства. Опрошенные эксперты допускают, что Коломойский мог отмывать выведенные деньги через компании «Квартала 95». :!:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:44

  roberto dark написав: Однако ваш президент Зеленский настолько популярен, что о нем даже в нашей израильской прессе написали - https://detaly.co.il/kubyshka-dlya-prez ... a-pandory/

О нем довольно часто пишут по вполне понятной причине 8)
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:49

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 23:19

  Schmit написав:

А шо це за якийсь новий пропагандон? Як звати?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 12:52

  unicdima написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=oX6xVSQjSas&t=601s

А шо це за якийсь новий пропагандон? Як звати?

Коли нема що заперечити по суті - претензії до особистості блогера. Очікувано.
Як тобі "антиахметівський" закон 5600?, за яким олігархам зменшать ренту, а от пересічним додають нових податків.
Нові податки на нерухомість, сільське господарство та надприбутки олігархів: що лишилося від "антиахметівського" закону після 11 тисяч правок
Зараз компанії, що видобувають залізну руду, сплачують 11-12% від собівартості видобутку. Після ухвалення змін ставка залежатиме від ринкової вартості, індексу IODEX 62% FE CFR China, який розраховує інформаційне агентство Platts.

Ставки ренти будуть прогресивними: чим вища вартість руди на світових ринках, тим більша ставка.

Так, якщо тонна руди за індексом IODEX 62% FE CFR China коштуватиме менше 100 дол, то ставка ренти становитиме 3,5%. Якщо ціна коливатиметься в коридорі 100-200 дол, – 5%. Якщо ціна буде вищою, то до державного бюджету сплачуватиметься рента 10%.

Правда, до другого читання норму про ренту дещо пом'якшили. Від нарахованої до сплати суми можна буде відняти вартість фрахту (приблизно 10%).

Тобто при ціні руди 200 дол і рентній ставці 10% компаніям потрібно було б платити 20 дол, але завдяки зменшенню відрахувань кінцева сума становитиме 18 дол (20 дол – 10%).

Тобто зараз сплачують 11-12%, а будуть платити 3,5 - 5 - 10%.
О це така у нас боротьба з олігархами. За лохів мають нас усіх в черговий раз.
Schmit
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