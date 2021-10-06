Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Американская автокомпания Tesla проиграла судебное разбирательство против одного из своих чернокожих работников, который обвинил производителя электрокаров в расизме. На этой почве федеральный суд Сан-Франциско подтвердил, что в 2015-2017 годах оператор подъемника на заводе в городе Фремонт Оуэн Диас работал в расово враждебной среде. По словам Диаса, чернокожие работники ежедневно сталкиваются с расистскими оскорблениями в производственных цехах калифорнийского завода Tesla и расистскими надписями в душевых. В частности коллеги говорили мужчине "вернутся в Африку". На этом фоне суд обязал автокомпанию $130 млн штрафа и еще $6,9 млн в качестве моральной компенсации Диасу. -------------------------------------------------------------------------- кирдик тій Америці.
Alex2007 написав: Выбора во втором туре не было. Это в первом туре можно было думать. Ну а Бородатая Бабушка или Шоколадный Барон - ну если есть особая разница, кто грабит, ну тогда да, это имеет значение. п.с. А вот в парламентские выборы - нужно было конечно выбирать кого угодно, только не слуг, так как при получении зеленью большинства нынешний вариант узурпации и беспредела в принципе просматривался .
Вы что, не понимаете, что этом и состояла разница между двумя? При Порохе не было бы такой узурпации. А так "уставший и отчаявшийся" (с) нарид, восхищенный учителем Голобородько, дружно побежал голосовать за партию народного царя, пообещавшего мир, тарифы и 4000 евро на брата.
Бородатая Бабушка намного опаснее, ибо беспредельщик от природы, способный всегда скрыться благодаря куче паспортов.
В соцсетях появилcя трейлер фильма Netflix об украинском чиновнике, который «слил» Москве спецоперацию по «вагнеровцам». Судя по трейлеру, главным героем фильма станет Андрей Ермак.
«В последнюю секунду белорусские спецслужбы вторглись в операцию. Они спасли членов группы "Вагнера" от суда. Это была утечка из Офиса президента Украины. Друг, предатель, и тройной агент - кто есть кто в самой катастрофической спецоперации 21 века. Скоро узнаем. Кто спас наемников Вагнера - смотрите на Netflix", - говорится на видео.
Отметим, что на сайте и в соцсетях Netflix такого анонса нет. То есть, пока непонятно насколько этот ролик действительно имеет отношение к Netflix, либо это фейк.
Отметим, что ранее о том, что Netflix собирается снимать фильм о провале операции по «вагнеровцам» сообщали в партии Петра Порошенко.
Журналистам удалось частично подтвердить, что офшорные фирмы Зеленского и его окружения с 2012 года получили 40 миллионов долларов от офшоров Коломойского, где хранились выведенные из «ПриватБанка» средства. Опрошенные эксперты допускают, что Коломойский мог отмывать выведенные деньги через компании «Квартала 95».
Зараз компанії, що видобувають залізну руду, сплачують 11-12% від собівартості видобутку. Після ухвалення змін ставка залежатиме від ринкової вартості, індексу IODEX 62% FE CFR China, який розраховує інформаційне агентство Platts.
Ставки ренти будуть прогресивними: чим вища вартість руди на світових ринках, тим більша ставка.
Так, якщо тонна руди за індексом IODEX 62% FE CFR China коштуватиме менше 100 дол, то ставка ренти становитиме 3,5%. Якщо ціна коливатиметься в коридорі 100-200 дол, – 5%. Якщо ціна буде вищою, то до державного бюджету сплачуватиметься рента 10%.
Правда, до другого читання норму про ренту дещо пом'якшили. Від нарахованої до сплати суми можна буде відняти вартість фрахту (приблизно 10%).
Тобто при ціні руди 200 дол і рентній ставці 10% компаніям потрібно було б платити 20 дол, але завдяки зменшенню відрахувань кінцева сума становитиме 18 дол (20 дол – 10%).
Тобто зараз сплачують 11-12%, а будуть платити 3,5 - 5 - 10%. О це така у нас боротьба з олігархами. За лохів мають нас усіх в черговий раз.